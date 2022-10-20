Каскад Нарынских афер... С.Жапаров дал старт строительству Куланакской ГЭС

19:42 21.10.2022

С. Жапаров дал старт строительству Куланакской ГЭС - какой будет мощность



Старт строительства Куланакской ГЭС в Нарынской области - Sputnik Кыргызстан, 1920, 21.10.2022



По словам президента, после строительства ГЭС вся Нарынская область будет обеспечена электроэнергией.

БИШКЕК, 21 окт - Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 21 октября, дал старт строительству Куланакской ГЭС, сообщает его пресс-служба.

Заложив капсулу под строительство ГЭС в селе Куланак Нарынской области, Жапаров подчеркнул, что сегодняшнее событие принесет пользу не только Нарынской области, но и в целом экономике и энергетике Кыргызстана. Руководство страны делает акцент на развитии экономики за счет строительства гидроэлектростанций.

"Обеспечение энергетической независимости и безопасности страны - одна из наших главных задач. Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы эти цели не остались лишь на бумаге", - заметил президент.



По его словам, государство оказывает посильную помощь и создает все условия для строительства.



Затем Жапаров кратко рассказал о Куланакской ГЭС.

"У нас есть цель возвести ГЭС мощностью 100 мегаватт. По завершении строительства и введения гидроэлектростанции в эксплуатацию ожидается, что она будет производить 450 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Таким образом, вся Нарынская область будет полностью обеспечена электроэнергией", - сказал президент.

По оценкам специалистов, в ходе строительства ГЭС будет создано от 800 до 1 000 рабочих мест. После завершения строительства и ввода объекта в полную эксплуатацию около 100 человек получат постоянную работу.

Президент обратил внимание местных жителей на то, что строительство ГЭС принесет огромную пользу в энергетике, орошении сельскохозяйственных угодий.

"Со строительством Куланакской ГЭС улучшится обеспечение оросительной водой 5 081 гектара сельскохозяйственных угодий в Учкунском и Сары-Ойском айыльных аймаках. Кроме того, будет освоено 2 100 гектаров земель", - сказал Жапаров.



Глава государства возложил на Министерство энергетики ответственность за безупречную и качественную реализацию проекта.

"Есть возможность построить на реке Нарын другие ГЭС на 2,5 тысячи мегаватт. Надеюсь, в ближайшем будущем построим много средних и малых ГЭС. Уже два года мы закладываем капсулы под строительство многих объектов. Каждый проект завершается в срок. Объект, под строительства которого мы заложили капсулу сегодня, будет сдан в эксплуатацию через четыре года: год подготовительных работ, потом три года строительства", - добавил Жапаров.

По данным пресс-службы президента, общая стоимость проекта - 124 миллиона долларов, из которых 88 миллионов в виде кредита предоставит группа финансовых институтов, в том числе Российско-кыргызский фонд развития и Евразийский банк развития.