Верующие казахстанцы возмущены бизнесом на маркировке "халал"

00:39 22.10.2022

Ни для кого не секрет, что многие производители стараются увеличивать продажи. В последнее время они нередко используют надпись "халал". Появились кафе, салоны красоты и даже услуги дантиста с этой самой маркировкой. Эксперты рассказали Zakon.kz о массовой халализации в стране.



По словам координатора сертификатов халал по предприятиям Алматы Маратхана Чадаева, в своей работе они руководствуются тремя халал-стандартами: убой и переработка, услуги и питание, а также общие требования к производству и логистике готовой продукции. Специалист говорит, что сегодня в Алматы сертификаты халал уже получили 400 предприятий не только пищевой промышленности, но и парфюмерной отрасли и многие другие.



Получение маркировки "халал" – не простая процедура, так как все заявки тщательно проверяются. Порядок получения сертификата представляет собой подачу онлайн-заявки на сайте, сбор необходимых документов, заключение договора. Далее на проверку объекта выезжает экспертная комиссия. После этого технологи берут пробы и проводят лабораторные испытания. И только завершающим этапом этой процедуры является получение заключения шариатского советника, экспертной комиссии и главного технолога.

- Координатор сертификатов халал по предприятиям Алматы Маратхан Чадаев



Чтобы получить необходимый сертификат, представители компаний проходят обучающие тренинги. Там им рассказывают о тонкостях производства халальной продукции, а именно, что дозволено по шариату и что категорически запрещено. Высказались в отделе стандартизации продукции и услуг для верующих и о бизнесменах, которые решили подзаработать на религиозной маркировке.



Что касается бизнесменов, использующих термин "халал" в своих вывесках, как, например, халал-СТО, то это обычный маркетинговый ход, с помощью которого они хотят заработать и стремятся завоевать лояльность религиозной части клиентов. Это можно назвать их частной инициативой, и пока она не регулируется ДУМК.

- Маратхан Чадаев



Специалисты говорят, что вычислить недобросовестного предпринимателя, который играет на чувствах верующих и при этом еще зарабатывает, сейчас несложно. Достаточно войти на сайт организации, выдающей сертификат халал, ввести нужные данные и буквально через несколько минут будет готов результат.



В этом году мы выявили 30 предприятий, которые незаконно использовали маркировку "халал". Если это общепит, мы делаем предупреждение и убираем наклейки с изображением нашего патентного знака. Многие часто приобретают эти знаки в обычных центрах печати, что тоже незаконно. Недобросовестным компаниям, выпускающим продукцию, мы даем срок, чтобы они больше не использовали нашу маркировку. В случае, если на наши предупреждения не реагируют, мы в их отношении принимаем уже юридические меры.

- Технолог Асельхан Сыдык



В организации отмечают, что регулярно проверяют точки быстрого питания с пометкой "халал". И если в ходе мониторинга выявляют нарушения, то владельцам дают срок на их устранение. Еще тщательнее проверяют производственные и колбасные цеха, там даже берут пробы готовой продукции на экспертизу.



Стоит отметить, что маркировка "халал" выдается в Казахстане только на один год. После предприниматели вновь проходят проверку на качество, и если результаты не вызвали сомнение у проверяющих, предприятию выдают специальную наклейку.



Автор: Дарига Турысбекова