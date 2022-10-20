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Верующие казахстанцы возмущены бизнесом на маркировке халал Верующие казахстанцы возмущены бизнесом на маркировке "халал"
00:39 22.10.2022

Ни для кого не секрет, что многие производители стараются увеличивать продажи. В последнее время они нередко используют надпись "халал". Появились кафе, салоны красоты и даже услуги дантиста с этой самой маркировкой. Эксперты рассказали Zakon.kz о массовой халализации в стране.

По словам координатора сертификатов халал по предприятиям Алматы Маратхана Чадаева, в своей работе они руководствуются тремя халал-стандартами: убой и переработка, услуги и питание, а также общие требования к производству и логистике готовой продукции. Специалист говорит, что сегодня в Алматы сертификаты халал уже получили 400 предприятий не только пищевой промышленности, но и парфюмерной отрасли и многие другие.

Получение маркировки "халал" – не простая процедура, так как все заявки тщательно проверяются. Порядок получения сертификата представляет собой подачу онлайн-заявки на сайте, сбор необходимых документов, заключение договора. Далее на проверку объекта выезжает экспертная комиссия. После этого технологи берут пробы и проводят лабораторные испытания. И только завершающим этапом этой процедуры является получение заключения шариатского советника, экспертной комиссии и главного технолога.
- Координатор сертификатов халал по предприятиям Алматы Маратхан Чадаев

Чтобы получить необходимый сертификат, представители компаний проходят обучающие тренинги. Там им рассказывают о тонкостях производства халальной продукции, а именно, что дозволено по шариату и что категорически запрещено. Высказались в отделе стандартизации продукции и услуг для верующих и о бизнесменах, которые решили подзаработать на религиозной маркировке.

Что касается бизнесменов, использующих термин "халал" в своих вывесках, как, например, халал-СТО, то это обычный маркетинговый ход, с помощью которого они хотят заработать и стремятся завоевать лояльность религиозной части клиентов. Это можно назвать их частной инициативой, и пока она не регулируется ДУМК.
- Маратхан Чадаев

Специалисты говорят, что вычислить недобросовестного предпринимателя, который играет на чувствах верующих и при этом еще зарабатывает, сейчас несложно. Достаточно войти на сайт организации, выдающей сертификат халал, ввести нужные данные и буквально через несколько минут будет готов результат.

В этом году мы выявили 30 предприятий, которые незаконно использовали маркировку "халал". Если это общепит, мы делаем предупреждение и убираем наклейки с изображением нашего патентного знака. Многие часто приобретают эти знаки в обычных центрах печати, что тоже незаконно. Недобросовестным компаниям, выпускающим продукцию, мы даем срок, чтобы они больше не использовали нашу маркировку. В случае, если на наши предупреждения не реагируют, мы в их отношении принимаем уже юридические меры.
- Технолог Асельхан Сыдык

В организации отмечают, что регулярно проверяют точки быстрого питания с пометкой "халал". И если в ходе мониторинга выявляют нарушения, то владельцам дают срок на их устранение. Еще тщательнее проверяют производственные и колбасные цеха, там даже берут пробы готовой продукции на экспертизу.

Стоит отметить, что маркировка "халал" выдается в Казахстане только на один год. После предприниматели вновь проходят проверку на качество, и если результаты не вызвали сомнение у проверяющих, предприятию выдают специальную наклейку.

Автор: Дарига Турысбекова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666388340


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