Анкара ищет шведской любви. Турция интересуется европейской альтернативой американскому оружию

06:01 22.10.2022 20.10.2022

Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.



Турция и Соединенные Штаты все еще ведут переговоры о многомиллиардной продаже истребителей F-16 Viper, которые имеют решающее значение для усилий Турции по модернизации своих ВВС. В то время как президент США Джозеф Байден выступает за сделку, в Вашингтоне остается сильная оппозиция. В июле палата представителей одобрила закон, запрещающий администрации продавать F-16, если Анкара не сможет доказать, что сделка жизненно важна для национальной безопасности США. Еще больше усложняет ситуацию условие, что Турция не должна использовать истребители для несанкционированных полетов над Грецией (при этом официальные лица в Турции заявили, что не будут соблюдать никаких подобных ограничений).



Турция и Греция исторически были вовлечены в целый ряд конфликтов, в том числе из-за морских прав, суверенитета островов Эгейского моря, природного газа и границ воздушного пространства. Несмотря на кратковременное сближение между двумя союзниками по НАТО после начала кризиса на Украине, в последнее время две страны оказались втянуты в войну "агрессивной риторики", которая дополняется "демонстрацией мускулов".



Последним по времени таким проявлением стало размещение Афинами подаренной американской военной техники на двух островах в Эгейском море. Турки демонстративно отслеживали это с помощью своих беспилотных летательных аппаратов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что его страна может "внезапно прийти однажды ночью" – в ответ на то, что он назвал военными действиями со стороны Греции. Тогда Афины направили письма в НАТО, Европейский союз и ООН, заявив: комментарии Эрдогана означают, что регион рискует попасть в войну, подобную российско-украинскому конфликту.



В сентябре Турция заявила, что греческие военные использовали комплекс противовоздушной обороны российского производства для радиолокационного сопровождения турецких самолетов во время выполенения ими разведывательных полетов. Это было расценено как "враждебные действия". В свою очередь, Афины обвиняют Анкару в пролете над греческими островами в Эгейском море.



Если продажа F-16 в конечном итоге будет отменена, президент Турции уверен, что у его страны есть другие варианты. "Помимо США, в мире есть и другие производители боевой авиатехники. Великобритания, Франция и Россия тоже делают и продают самолеты", – сказал он 9 сентября. "Авиатехнику можно приобретать у различных поставщиков, и они подают нам соответствующие сигналы", – добавил он.



В другом интервью 19 сентября Эрдоган вновь затронул этот вопрос. "Если мы не сможем добиться от США результатов по теме F-16, что нам делать? Конечно, мы собираемся сами позаботиться об удовлетворении наших потребностей", – сказал он, не вдаваясь в подробности.



Затем 23 сентября пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин подтвердил, что Турция ведет переговоры с Европой относительно самолета Eurofighter, добавив: "Турция никогда не останется без альтернативы". На следующий день глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир предположил, что Анкара может приобрести у России истребители Су-35. В 2019 году сообщалось, что Россия предлагала Турции 36 подобных самолетов. В то время Демир сообщал, что Турция оценивает это предложение.



В 2019 году США запретили Турции покупать истребитель-невидимку пятого поколения F-35 Lightning II – вскоре после того, как Анкара получила первую поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. План Турции состоял в том, чтобы купить до 100 F-35 для модернизации своих ВВС.



"Анкара отчаянно нуждается в модернизации и расширении возможностей своих Военно-воздушных сил. Например, в то время как Турция была исключена из программы F-35, Греция запросила закупку подобных истребителей. Греция также приобрела французские Rafale, что значительно улучшило возможности ее ВВС", – считает Сулейман Озерен, преподаватель турецкого Американского университета и старший научный сотрудник Института политики Orion.



Самолеты F-16 составляют основу парка ВВС Турции. Однако они в основном представлены устаревшими модификациями. Вот почему в прошлом году Турция подписала соглашение по 40 новым F-16 Block 70/72 (самый современный вариант) и 80 комплектам для доработки самолетов строя.



Без приобретения F-16 Viper или другого истребителя поколения "4+" -] авиапарк ВВС Турции может устареть к концу этого десятилетия. Lockheed Martin, производитель F-16, уже модернизирует 83 греческих F-16 до конфигурации Block 72. Афины получили первые два модернизированных самолета 12 сентября. Если турецкая сделка не будет одобрена США, Греция будет иметь более совершенный парк F-16 и значительное количество новейших F-35 и Rafale ко второй половине 2020-х годов.



В недавних выступлениях Эрдоган рассуждал, что у Турции есть жизнеспособные альтернативные варианты для истребителей из России и Европы. "В нынешних обстоятельствах заявление Эрдогана о том, что Турция купит [российский] "Су", не имеет смысла, поскольку это приведет к введению жестких санкций со стороны Соединенных Штатов и, возможно, других западных стран против Турции. Но, что еще более важно, этот вариант не внесет никакого вклада в удовлетворение насущных потребностей Турции", – полагает Сулейман Озерен.



Эмили Хоторн, старший аналитик по Ближнему Востоку и Северной Африке из RANE risk intelligence company, повторила мнение, что приобретение самолетов у России является дипломатическим минным полем: "Это только усилит санкционное давление, с которым Турция уже сталкивается со стороны США, и дипломатический прессинг, с которым она сталкивается со стороны других стран НАТО". Хоторн добавила, что, пока продолжается специальная военная операция (СВО) на Украине, Турция скорее всего будет избегать военных закупок у России.



"Потенциальные поставщики для Турции не изменились. Это Россия и Европа. Если продажа F-16 будет заблокирована, Анкара скорее всего выберет покупку Eurofighter, о чем уже сообщалось в турецкой государственной прессе. Однако покупка Eurofighter потребует значительных изменений в логистике и в операциях по техническому обслуживанию, и это увеличит общий удар по бюджету в ближайшей и среднесрочной перспективе. Хотя Турция не прозрачна, и мы мало знаем о том, как тратятся деньги, очевидно, существует какой-то предел, и им придется решать, как распределить ограниченное количество ресурсов", – полагает Аарон Стейн, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.



Помимо Eurofighter на европейском рынке для турок доступны два других современных истребителя поколения "4+" – это французский Rafale и шведский Saab JAS 39 Gripen. Сулейман Озерен считает, что Eurofighter и Gripen – два лучших варианта для Турции как с точки зрения работоспособности, так и осуществимости: "Тем не менее Rafale также может повысить возможности ВВС Турции. Проблема с этим вариантом заключается в том, что Греция уже приобрела эти истребители, и, учитывая нынешнюю напряженность в отношениях между Турцией и Грецией и позицию Франции, он не является возможным вариантом". В то время как шведские Gripen могут предоставить Турции возможности, сопоставимые с Rafale.



При этом Озерен полагает, что "позиция Анкары в отношении процесса вступления Швеции в НАТО может поставить обе страны в особую ситуацию. Следовательно, Eurofighter будет лучшим из трех европейских вариантов, учитывая желание Великобритании углубить свое военное сотрудничество с Турцией. Великобритания могла бы облегчить продажу и преодолеть возражения Германии".



Эмили Хоторн, в свою очередь, ожидает, что напряженность в отношениях между Турцией и европейскими странами, включая Германию и Францию, будет продолжаться независимо от ситуации на Украине. Что будет и дальше усложнять способность Турции закупать все, что она хочет, и вынудит ее прибегнуть либо к британскому, либо к шведскому варианту: "Турция недавно громко заявляла о поиске европейских вариантов, в том числе Eurofighter, который используется британскими, немецкими, испанскими и итальянскими ВВС, и это остается главным вариантом. Предстоящая смена правительства в Швеции, вероятно, поможет ослабить напряженность между Стокгольмом и Анкарой, что может способствовать общему смягчению тона в отношении усилий Турции по закупкам по всей Европе".



Озерен же считает, что предполагаемая покупка F-16 остается наиболее реалистичным и практичным вариантом для Анкары на данный момент, но только при наличии ряда условий: "Проблема с этим вариантом заключается в том, что Турция должна внести фундаментальные изменения в политику в нескольких областях, таких как напряженность в отношениях с Грецией, военная операция в Сирии, уклонение от санкций против России и членство Швеции и Финляндии в НАТО".



Тем временем Шведская государственная инспекция по стратегической продукции (ISP) выдала разрешение на экспорт вооружений в Турцию. Ранее, в октябре 2019 года это разрешение было отозвано в связи с военными операциями ВС Турции против курдских вооруженных формирований. Чисто формально эмбарго никогда не вводилось, однако возобновление экспорта вооружений было одним из ключевых требований администрации Эрдогана, которая до сих пор блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Теперь Швеция сняла эмбарго на поставки оружия Турции, и на повестку дня в Анкаре стал выноситься вопрос покупки шведских истребителей поколения 4+ Saab JAS-39 Gripen NG для турецких ВВС.



Основным недостатком стоящих на вооружении Турции истребителей является устаревшая бортовая аппаратура радиолокации. В связи с этим местные научно-исследовательские организации проводят сбор сведений о подобных разработках за рубежом. JAS-39 Gripen варианта NG оснащен радаром с активной фазированной антенной рещеткой, инфракрасной системой слежения за воздушными целями, передовыми системами радиоэлектронной борьбы и связи. Основное вооружение - до семи ракет класса "воздух-воздух" средней дальности семейства "Метеор" с активной радиолокационной головкой самонаведения.



По своим возможностям Gripen представляет хорошую альтернативу F-16, составляющим основу истребительного парка ВВС Турции. Но, конечно, важным вопросом здесь является развитие двусторонних отношений "из варяг в турки" Источник - НГ

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