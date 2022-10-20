"Казахская мудрость гласит: "Без суверенитета не будет и народа", - К.Токаев

08:53 22.10.2022

Президент отметил, что казахстанский народ много лет шел к суверенитету, передает Экспресс К со ссылкой на "Борт №1".



"Казахская мудрость гласит: "Без суверенитета не будет и народа". Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто "Казахстан случайно обрел свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость". Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время.



В действительности наш народ много лет шел по священному пути к суверенитету. Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали все возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Издавались выдающиеся художественные произведения, поднимающие дух людей. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий", - сказал Глава государства.



ТОКАЕВ рассказал, что возвращение статуса национального праздника - это воля народа.



"Можно сказать, что Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа. Конечно, пойти на такой шаг было непросто. Учитывая политическую, социальную и демографическую ситуацию той эпохи, это был очень смелый шаг.



Декларация о суверенитете - победа смелости и дипломатии, разума и терпения. Очень скоро мы почувствовали силу этого исторического документа. Мы обновили устои общества и устремились к новым вершинам. Пережив непростой переходный период, Казахстан пошел по пути построения сильной государственности.



На состоявшемся в Улытау Национальном курултае я предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Инициатива отмечать его как главный праздник Казахстана получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон.



С этого года День Республики стал государственным праздником. Теперь мы вместе будем по-новому отмечать этот праздник. Возрождение Дня Республики - это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности.



Как известно, слово "республика" в переводе с латинского языка означает "общее дело". Иными словами, Республика созидается благодаря общим усилиям ответственных за свои дела граждан. А граждане - это опора государства. Без граждан не будет и государства", - считает Президент.