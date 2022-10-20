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В казахстанской президентской гонке осталось 6 кандидатов. Стартует агитация
08:54 22.10.2022

В Казахстане стартовала предвыборная агитация: в гонке участвуют 6 кандидатов

В 18:01 21 октября началась агитационная кампания президентских выборов.

Предвыборная агитация продлится до 18 ноября включительно, пишет Экспресс К. День тишины наступит 19 ноября, в этот день прекращается любая агитация. Голосование состоится 20 ноября, в воскресенье.

Зарегистрировано 6 кандидатов в президенты:

Каракат АБДЕН от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников".
Нурлан АУЕСБАЕВ от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии.
Жигули ДАЙРАБАЕВ от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл".
Мейрам КАЖЫКЕН от Республиканского объединения профсоюзов "Аманат".
Касым-Жомарт ТОКАЕВ от Народной коалиции общественно-политических сил.
Салтанат ТУРСЫНБЕКОВА от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол".

Каракат АБДЕН явно выступает за сохранение традиционных ценностей, социальную защиту женщин, особенно матерей и пожилых.

Салтанат ТУРСЫНБЕКОВА в своей предвыборной программе, скорее всего, будет выступать за защиту прав человека, акцентируя внимание на семейно-бытовом насилии.

Жигули ДАЙРАБАЕВ, вероятно, будет традиционно представлять сельские регионы и агитировать за развитие фермерского хозяйства.

Нурлан Ауесбаев
Представитель ОСДП, скорее всего, будет продвигать либеральные демократические ценности, выступая против коррупции и олигархата.

Мейрам Кажыкен
Кандидат от профсоюзного движения, очевидно, будет привлекать внимание к вопросам труда и защиты трудящихся.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ, предположительно, представит свое видение дальнейшего построения Нового Справедливого Казахстана, его программа, скорее всего, будет ориентирована на все социальные слои казахстанцев. Широкая представленность политических сил в нынешней президентской гонке позволяет каждому казахстанцу определить своего фаворита.

Настоящая конкуренция будет идти вокруг лучших представленных идей и программ развития. Кандидаты будут представлять свое видение дальнейшего развития Казахстана с наилучшими предложениями.

Между тем сегодня еще двум кандидатам ЦИК отказал в регистрации.

Жуматай АЛИЕВ не набрал необходимого количества подписей. По той же причине отказано в регистрации и выдвиженцу объединения "Казахстанская лига любителей футбола" Бакыту ЖАНАБАЕВУ.

Бакыт Жанабаев
Позже стало известно о том, что предвыборный штаб кандидата от ОСДП заявил о готовности к предвыборной кампании.

Представители штаба отметили, что кандидат от ОСДП начал активную агитационную кампанию с Карагандинской области. Он уже выехал в Шахтинск, где запланирована встреча с избирателями.

Источник - Экспресс К
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