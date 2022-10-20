В Молдавии пришел к власти режим экономии. Ситуация в сфере энергетики стремительно ухудшается, - Къ

09:04 22.10.2022

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Энергетический кризис в Молдавии набирает обороты и масштаб. Проблемы теперь и в непризнанном Приднестровье: власти региона объявили чрезвычайное положение в экономике из-за сокращения Россией поставок газа. Уже принято решение существенно снизить поставки электроэнергии, которую вырабатывает Молдавская ГРЭС, на территорию правобережной Молдавии - с 70% до 27%. Экономические трудности могут спровоцировать обострение политических проблем.



Энергетический кризис в Молдавии перешел в новую фазу. Останавливаются энергозатратные предприятия, а граждан призывают к экономии и газа, и электроэнергии. Госпредприятие Moldelectrica, занимающееся транспортировкой и распределением энергии, прогнозирует ее дефицит и не исключает веерных отключений.



Главный поставщик электроэнергии компания Premier Energy призвала граждан экономить электричество, особенно в вечерние часы, на которые приходится пиковая нагрузка. С аналогичным призывом выступил и Андрей Спыну - вице-премьер, курирующий в молдавском правительстве энергетический сектор. К экономии ранее призвала и компания "Молдовагаз".



Кризис обострился после того, как "Газпром" в начале октября объявил о сокращении поставок газа в Молдавию, включая неподконтрольный Кишиневу приднестровский регион, на 30% - до 5,7 млн кубометров в сутки.



В российской монополии это объяснили отказом "Нафтогаза Украины" предоставлять услуги по транспортировке газа через пункт "Сохрановка". Это сразу вызвало проблемы в сфере электроэнергетики. Власти Приднестровья, на территории которого находится крупная Молдавская ГРЭС, 21 октября ввели режим чрезвычайного положения в экономике. Пока он вводится до 1 ноября. Президент Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что приоритетом будет обеспечение энергоносителями населения республики. Сокращать потребление природного газа решено за счет промышленности.



В связи с необходимостью экономии энергоресурсов, которую предполагает экономическое ЧП, приднестровские власти, как сообщило информагентство "Новости Приднестровья", приняли решение остановить несколько крупных предприятий. В их числе металлургический и цементный заводы в городе Рыбница.



Ограничения коснулись и Молдавской ГРЭС (МГРЭС). Предприятие, обеспечивающее электричеством не только Приднестровье, но и остальную часть Молдавии, резко сократит поставки на правый берег Днестра (Приднестровье находится на левом берегу реки).



"Мы не ставим самоцелью ограничение поставок электроэнергии Молдове. У нас это не цель, у нас просто нет газа. Это уже коммерческие условия между МГРЭС по возникшим обстоятельствам и Молдовой. Я ставил задачу в октябре максимально исполнить договорные отношения. Но предел наступил. С понедельника ограничим поставку газа на МГРЭС. Вместо 70% пакета останется 27% экспорта. Но дальше идет ноябрь. Если нам оставят в ноябре газ на таком же уровне, как в октябре, то, учитывая отопительный сезон и работу промышленности, энергопакет на Молдову составит максимум 23%",- заявил Вадим Красносельский.



МГРЭС (принадлежит российской "Интер РАО") продает электроэнергию Молдавии по цене около $62 за 1 МВт•ч, тогда как Украина поставляла дороже - от $77 за 1 МВт•ч. После российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре Киев с 11 октября прекратил экспорт электроэнергии.



Депутаты приднестровского Верховного совета 21 октября также приняли обращение к обеим палатам российского парламента с просьбой оказать непризнанной республике содействие в решении энергетических проблем. "Надеемся, что с помощью наших российских партнеров, наших российских коллег удастся найти ту формулу, которая сможет стабилизировать (ситуацию.- "Ъ"), и ситуация будет развиваться дальше в штатном режиме",- процитировала пресс-служба Верховного совета главу комитета по экономической политике Виктора Гузуна.



Вице-премьер Андрей Спыну в пятничном интервью молдавскому изданию NewsMaker сказал, что Кишинев рассчитывает приобрести недостающие объемы электроэнергии в соседней Румынии и в Евросоюзе.



Цена, по которой, как отметил вице-премьер, планируется докупить у Румынии 235 МВт, составит €90 за 1 МВт•ч. По словам чиновника, рост закупочной цены отразится на тарифах.



"Газпром" пригрозил Кишиневу отключением за неплатежи

Энергетический кризис в Молдавии уже давно превратился в политическую проблему. Оппозиция, которая с 18 сентября выводит тысячи людей на протесты в центре Кишинева, обвиняет власть в неспособности справиться с проблемами в сфере энергетики, а также с ростом цен на газ и электроэнергию.



Инициатор протестов - партия "Шор", к которой присоединились другие политические силы, включая Партию коммунистов. В конце прошлой недели оппозиция объявила о создании Комитета национального спасения, а в воскресенье намерена провести новую акцию, анонсировав некие нестандартные ходы.



Молдавские власти убеждены, что за протестами стоит Россия.



Они полагают, что сокращение поставок газа и перспектива их полного прекращения, чего не исключает "Газпром" (в компании заявили о праве расторгнуть контракт в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза"),- это часть плана по дестабилизации ситуации в стране. На это намекнул, в частности, Андрей Спыну. Комментируя отношения с "Газпромом", он сказал, что компания может не захотеть поставить республике 100% газа, чтобы "надавить на граждан".



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Согласившийся говорить на условиях анонимности собеседник "Ъ", близкий к молдавскому руководству, убежден: Москва больше не желает иметь дела с действующей властью республики и рассчитывает на политические изменения, которые может спровоцировать в том числе и энергетический кризис.



Владимир Соловьев

Газета "Коммерсантъ" №197 от 22.10.2022, стр. 1