Токаев щедро наградил каз-актив в честь возрожденного Дня Республики

10:01 22.10.2022

Президент наградил казахстанцев в честь Дня Республики

Николай ИВАЩЕНКО



В канун Дня Республики Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ о награждении ряда граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.



Среди награжденных - представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда, деятели культуры и науки, передает Экспресс К.



Так, за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан звание "Халық қаһарманы" присвоено государственному и общественному деятелю Каирбеку СУЛЕЙМЕНОВУ, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии и производственной деятельности звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено видному писателю Дулату ИСАБЕКОВУ и директору ТОО "АтырауАгроӨнімдері" Владимиру РОЗМЕТОВУ.



Орденом "Отан" награждены артистка РГКП "Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева" К. АСПЕТОВА и директор ТОО "Алтын–Әсел" Х. УТЕУЛЫ.



Орденом "Барыс" І степени награждены общественный деятель М. АУЭЗОВ, главный редактор журнала "Жұлдыз" М. КУЛЬКЕНОВ, директор ТОО "Управление автомобильных дорог" М. УДЕРБАЕВ.



Орденом "Барыс" ІІ степени награждены поэт У. ОРАЛАБЕВ, директор КГКП "Педагогический колледж имени М. Ауэзова" Ш. ЖАНАЕВА. Ордена "Барыс" ІІІ степени удостоены председатель РОО "Казахстанский союз юристов" С. АКЫЛБАЙ, директор ТОО "Ұлттық өнер" Т. БУРМИСТРОВА, известный общественный деятель Ж. КУЛЕКЕЕВ, артист ГККП "Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Ж. Шанина" С. УТЕМИСУЛЫ, генеральный директор РГП "Институт экономики" А. САТЫБАЛДИН и другие.



Еще ряд граждан из разных сфер деятельности награждены орденами "Парасат" и "Құрмет". Ордена "Достық" II степени удостоены генеральный директор ОАО "Татнефть" Наиль МАГАНОВ, председатель международного арбитражного центра АО "Международный финансовый центр "Астана" Барбара ДОМАНН, заведующий отделом Института археологии Монгольской академии наук Алтангэрэлийн ЭНХТОР и др.



Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" стали 76 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства, в том числе представители двух рабочих династий.



Почетное звание "Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi" присвоено 28 видным представителям науки и культуры. Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 260 человек.



За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны орденами "Даңқ" II степени, "Айбын" II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.