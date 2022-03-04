Главная тайна СВО: что мешает русской армии? - А.Одинцов

10:07 22.10.2022 20.10.2022 -

Главная тайна СВО: что мешает нашей армии? | Русская весна

"Дайте приказ нашим бойцам… я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы… Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение".

Рамзан Кадыров, 04.03.2022



"Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит".

Евангелие от Матфея, 12:25



Наша Армия, без всяких сомнений, по-прежнему № 2 в мире, однако нынешняя война, будучи, по сути, продолжением Великой Отечественной войны 1941-45 гг., по форме кардинально отличается от нее. И дело здесь не только в "гуманитарных" причинах.



Второй этап СВО завершился. Стратегия "чрезвычайно гуманного" ведения СВО привела к кризису и военным неудачам в операции.



Возможно, тут были замешаны моральные причины - кто-то не захотел брать на себя слишком большое бремя. Тогда как со стороны хунты никаких границ нет вообще, как их не было и у фашистов.



На второй стадии СВО Любовь и Гуманность были потеснены бесконечным натиском Ненависти, поддержанной саботажем со спины пятой колонны и либеральной элиты.



Украинская сторона в своей безнаказанности наконец перешла все красные линии. Событие "Ч", как и прогнозировалось, произошло!



Крымский мост - это Символ, и он был атакован. А до этого коалиция НАТО вывела из строя "Северный поток", где страховые выплаты могут достичь €17 млрд, а возможности ремонта оценить пока невозможно.



Украина не понимает, что любые теракты в отношении нашей страны развернут СВО в другую плоскость. В этой связи Дмитрий Медведев заявил (!) о необходимости полноценного демонтажа политического режима Украины.



Власть наконец сделала четыре важнейших шага, к которым ее давно подталкивало экспертное сообщество:



1) начало мобилизацию;

2) провело замену руководства СВО;

3) присоединила наши исторические земли;

4) нанесли удары по инфраструктуре.



Но это еще все. На фронте происходили странные вещи. ВСУ по-прежнему отлично снабжаются. Как заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, система поставок западного вооружения на Украину может быть уничтожена серией точечных ударов по станциям, где "переобуваются" поезда (европейская колея уже украинской).



Опытный железнодорожник предлагает наносить удары по локомотивным депо, где происходит ремонт вагонов и локомотивов, путевым машинным станциям (ПМС). Россия не применяет свое самое новое и разрушительное оружие.



По телевизору показывают интервью бойцов с самых напряженных направлений, где мы недавно отступили. Они говорят, что ВСУ готовятся, собирают "кулак", концентрируют технику. Возникает законный вопрос: а где наша разведка, артиллерия, где "Торнадо", "Солнцепеки"? А где наша авиация? Где наши резервы? Все это закончилось? Мы что, решили выяснить отношения "по-мужски, на кулаках"?



Почему наш контингент ограничен странной цифрой в 170 тыс. чел. при практически неограниченных возможностях его многократного увеличения даже без использования мобилизации? В настоящий момент численность армии РФ - 1 150 628 чел.



По словам Рамзана Кадырова, у нас "вместе с силовыми и военными ведомствами - это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится".



Посмотрите хронику, как во время ВОВ наша советская армия применяет "Катюши" - это сплошной огненный ад. Мой дед был командиром артполка, я смотрел его наградные листы. За один (!) бой потери фашистов составляли 800-1500 человек. Дело не в кровожадности, дело в эффективности. Интересно, если бы сейчас "воскресить" армию СССР, за какой срок она бы взяла Киев со своим "старым оружием"?



"Теневые ограничения" в методах СВО не могут быть оправданы ни с какой стороны. Издержки нашей армии и среди мирного населения слишком высоки. Пора вести войну по-настоящему, хотя по-прежнему минимизируя потери мирной Украины.



Новый командующий операцией обладает безупречной репутацией, и его первые шаги (давно требуемые массированные удары по инфраструктуре) показали правильное видение стратегии проведения СВО, перекликающимся с успешным первым этапом. При таком подходе ВСУ долго не продержатся, а впереди холодная зима - наш верный союзник.



Однако история проведения операции показывает, что у нас есть еще "теневые рулевые", работающие в интересах противника, действующие с поразительной результативностью. И здесь тоже пора что-то менять.



Информация к размышлению № 1

Недавно известный военный эксперт Констатин Сивков в своем интервью "Рой ТВ" четко заявил, что нашей армии не дают побеждать некие "экономические интересы". Уже позже, выступая на ORT, он сказал, что украинская железнодорожная инфраструктура до сих пор не уничтожена, потому что в этом заинтересованы российские, украинские и западные олигархи, продолжающие совместно зарабатывать на бизнес-схемах, которые не изменились после начала СВО.



Известно, что после "загадочного" отступления наших войск из Харьковской области Рамзан Кадыров заявил следующее: "…были допущены ошибки… И если сегодня-завтра не будет сделано изменений в стратегии проведения специальной операции, то я буду вынужден выходить к руководству Минобороны и руководству страны, чтобы разъяснить им реальную ситуацию. Ситуация очень интересная, даже, я бы сказал, прям офигенная".



Уже в самом начале СВО тот же Кадыров призывал к быстрому завершению войны, "чтобы вы закрыли на все глаза".



В этих словах "офигенная" и "закрыли на все глаза" весь диагноз проблемы. И как говорил Натан Ротшильд, "кто владеет информацией, тот владеет миром".



Сейчас ВСУ находятся на российской территории - например, в Красном Лимане. Но это не все. Генерал-полковник Андрей Картаполов, председатель Комитета Государственной Думы по обороне, призвал "перестать врать", чтобы не потерять доверие населения.



"У нас практически все приграничные села Белгородской области разрушены. У нас город Валуйки - город-крепость, между прочим, - находится под постоянным огневым воздействием. Мы узнаем об этом от кого угодно - от губернаторов, от владельцев Telegram-каналов, от военкоров. А больше ни от кого".



Так почему мы не объявляем Украине ультиматум?



Теперь о крайне удивительных прогнозах США относительно темпов проведения операции, сделанных накануне спецоперации - в феврале 2022 г.: "Три американских чиновника заявили Newsweek, что предполагают "падение" украинской столицы в течение нескольких дней". И даже глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в ходе закрытых слушаний в Конгрессе заявил, что в случае "вторжения" России на Украину Киев падет за 3 дня.



Информация к размышлению № 2

Как заявил недавно В.Путин в Узбекистане: "Американцы вообще прагматичный народ. Вот когда мы говорим о вывозе зерна с Украины, знаете, кто вывозит? Американские компании, они собственники этого зерна в основном, в значительной части. Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям, это их зерно, они свое зерно и вывозят".



Все верно. По данным австралийского National Review, три больших американских транснациональных консорциума Cargill, Dupont и Monsanto скупили 17 млн га (из 62 млн га) украинских сельскохозяйственных земель. Чтобы понять, что это за "птицы" - их акционерами являются американские Vanguard, BlackRock и Blackstone. BlackRock - фонд, управляющий активами в 6, 10 и 0.88 трлн долл. (!) соответственно. Какие конкретно, не раскрываются, но об этом можно судить из косвенных данных (см.ниже).



Следствие. Помимо интересов олигархов, возможно, есть негласные договоренности о том, что важные транспортные магистрали, которые обеспечивают потребности агрохолдингов США, разрушаться не будут. Вместе с тем, именно эти структуры используются для снабжения украинской армии.



Об этом не писал только ленивый. Далее - в интересах этих же компаний Россия поддержала так называемую зерновую сделку, по которой зерно якобы шло в развивающиеся страны, а нам давались послабления для нашего продовольственного экспорта.



Послаблений нет, зерно ушло в Европу. По сути, сделка нужна США и Европе, которая получила зерно. Несмотря на то, что она нам не выгодна, и Путин говорил об обмане, 30.09.2022 в Кремле заявили, что поддерживают продолжение зерновой сделки.



Другая сторона "зерновой сделки" - она фактически блокирует нашу активность на одесском направлении и дает гипотетическую возможность использовать морской транспорт для поставки Украине оружия. Проверить условия "проверки" судов достаточно сложно. Итак, бенефициары по "зерновой сделке" - Украина, США, Европа, проигравшая сторона - Россия.



При этом, по данным Financial Times, миллиардер Роман Абрамович сыграл ключевую роль в подписании сделки по вывозу зерна с Украины. Он присутствовал на церемонии ее подписания в Турции как один из ее авторов. "Он был ключом ко всему этому. Он один из немногих близких к Путину людей, с которыми разговаривают украинцы".



Информация к размышлению № 3

Так какие территории могли быть куплены? Согласно оценке украинского портала "BusinessViews Карта дня: украинский чернозем", "легендарный „украинский чернозем" занимает 27.8 млн га страны (около 46% территории). Из них 22 млн га (примерно 36,4%) - пахотные земли, пригодные для ведения агробизнеса.



Самые плодородные почвы (а значит, и наиболее выгодные для размещения предприятий, специализирующихся на растениеводстве) - в Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях. С точки зрения агробизнеса интересны также запад Одесской и восток Донецкой области.



На втором месте по инвестиционной привлекательности - Сумская, Днепропетровская и Николаевская области, а также часть Луганской области, где плодородие почвы находится на уровне „выше среднего"".



А так это выглядит на карте:



Обратите внимание, что в зоне СВО были некие острова "тишины" - не там ли эти земли?



Следствие. В результате "стамбульской сделки" Россия оставила Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Понятно, это "центр" Украины. Но обратите внимание на зерновую карту. Она показывает, что наибольшая урожайность присутствует в Киевской, Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.



По словам президента, договоренности все-таки были, но Украина нас снова "кинула"; "для того чтобы создать эти условия, наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты".



Главная странность "стамбульской сделки" в том, что мы выполнили некие договоренности в качестве жеста "доброй воли", но киевская сторона их не выполнила.



Где-то прошла информация, что нас к этому вынудили, угрожая реальной масштабной войной с НАТО. Запад не мог позволить, чтобы мы выиграли эту войну в короткие сроки, в его интересах в целях нашего истощения - максимальное затягивание срока конфликта. "Вам слишком много".



С экономической точки зрения длительная война крайне неэффективна. Здесь, к сожалению, в полной мере реализуется план RAND Corporation (США) 2019 г., где озвучена подготовка конфликта на Украине с целью "ограничения доходов и навязывания затрат".



Аналогичная стратегия США привела к демонтажу в СССР, навязав нам гонку вооружений. Чем дольше война, тем больше истощение. И здесь Запад получает все, что хочет.



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Теперь приведем оценку военных экспертов о негативных последствиях отхода наших войск: "Чем чреват отвод войск РФ, которые охватывали Киев с запада на правом берегу? Эта группировка нависала над основными коммуникациями, связывавшими запад страны с ее центром и востоком. Теперь путь для поставок оружия из Польши открыт… Кроме того, возникает опасность атак ВСУ на важные промышленные и энергетические объекты РФ".



Как известно, Роман Абрамович в марте попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Однако перед 23 марта президент США Джо Байден вывел его из-под санкций по просьбе президента Украины Владимира Зеленского авансом, поскольку ему отводилась роль посредника в переговорах в Стамбуле, которые состоялись 29 марта.



Наш первый "отход", когда уже в самом начале СВО Россия вынуждена была оставить захваченные плацдармы в Киевской, Черниговской и Сумской областях, привел к стратегическому изменению баланса сил, который в дальнейшем позволил Киеву не только стабилизировать ситуацию, но и добиться определенных успехов в конце лета - начале осени.



Стамбульские соглашения просто "украли нашу победу". Сама тональность переговоров, странные речи наших спикеров вызвали колоссальную негативную реакцию в нашем обществе. Стали говорить, что операцию "слили". И это же ударило по мотивации и боевому духу нашей армии.



Затем в ходе "загадочного" отступления оставили Харьковскую область. Возможным вариантом был "размен территорий".



Итак, бенефициары по "стамбульской сделке" - Украина, США, Европа, проигравшая сторона - Россия.



Зачем мы гробили войска и ценнейшие военные ресурсы, когда наши военные буквально метрами еще недавно (!) продвигались в Харьковской области вперед, одерживая победу за победой, которую у нас теперь просто и нагло отняли? Зачем мы давали людям надежду, русские паспорта, школьникам русские учебники? Теперь там будет уже полная "дерусификация и украинизация"? Как теперь нас там будут поминать наши сторонники? Отступление нанесло еще сильнейший ментальный удар по нашей армии.



Информация к размышлению № 4

В ответ на включение в состав России четырех новых субъектов Зеленский объявил о дополнительных санкциях в отношении граждан и юридических лиц РФ, призвав Верховную Раду принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов. При этом в приложении к этому был добавлен весьма значительный и очень любопытный список собственности наших олигархов на Украине.



Ранее, а августе, Киев анонсировал о национализации 903 (!!!) российских объектов собственности на Украине. Вот это "сплетение"! Так на кого должны работать наши олигархи, имеющие активы на Украине, чтобы их спасти? Или после последнего решения у них там уже все "пропало"? Можно "бомбить"?



Информация к размышлению № 5

Еще одна сделка - "приглашение к миру?" - странный жест доброй воли, явно неравноценный обмен 55 наших военных (это, конечно, большая радость) на 215 националистов, в том числе несколько десятков "медийных персон" "Азова"*, снимавшие свои зверства на видео, которых надо было публично судить.



Если верить фотографиям, то из плена вывели всю верхушку мариупольского гарнизона - Дениса Прокопенко (позывной "Редис"), Святослава Паламара (позывной "Калина") и Сергея Волынского (позывной "Волына"). Кроме того, освободили иностранных наемников. За весь это "набор" надо было обменять всех наших военнопленных. Или хотя бы 215 на 215? Нам опять показывают наше место? По мнению бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), "это хуже… чем ошибка… Или откровенное вредительство".



Глава ОП Украины Андрей Ермак: "Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров „Азовстали" - на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса. Хотел бы вам сказать, что среди тех, кого мы сегодня освободили, 108 бойцов „Азова"". Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что их нельзя обменивать, а необходимо судить. А вот ответ: зафиксированы новые страшные преступления "Азова" в Купянске.



Далее, как стало известно Bloomberg, "Роман Абрамович в конце августа встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом Аль Саудом для переговоров, которые привели к обмену военнопленными между Россией и Украиной, рассказали Bloomberg три информированных источника".



"По данным The Sun, десять освобожденных Россией иностранных наемников были доставлены в Эр-Рияд на частном самолете, с ними вместе летел российский миллиардер". Известный всем наемник, посмотрев на него, был крайне удивлен: "Вы, правда, похожи на Романа Абрамовича", а тот ответил: "А это потому, что я он и есть, сэр". Воистину, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.



Информация к размышлению № 6

Почему Зеленский с самого начала совершенно не боялся мощнейшей армии России, которая в исторической перспективе всегда выходила победителем? Потому что ему, в отличие от нас, известно намного больше.



Для основной массы народа цели СВО имеют вполне понятный, простой контент - противостояние с Западом, битва с фашизмом, восстановление исторических границ России. Однако из-за глубинных интересов реальный вектор действий направляется во многомерном пространстве широкого круга участников. Реальные локальные цели СВО постоянно корректируются, и они могут противоречить официальным целям СВО и видению русского народа.



Военные видят СВО в контексте наличных ресурсов СВО: численности контингентов сторон, их вооружения, целей для нанесения ударов по противнику, обеспечения снабжения армии, текущего и перспективного производства оружия, своевременного финансирования операции.



Однако с точки зрения бизнеса операция представляется совсем в ином виде.



Это, во-первых, объекты собственности, которые принадлежат транснациональным корпорациям США, олигархату Украины и России; во-вторых, потоки товаров через территорию Украины; в-третьих, транспортные сети, энергетические объекты без которых ведение бизнеса невозможно; в-четвертых, клановые интересы олигархов, дружеские и даже (!) национальные связи; в-пятых, международные интересы олигархов, получение прибыли от снабжения армии. Нынешняя глобальная экономика имеет сложнейшую матрицу и может делать друзей врагами, а врагов друзьями.



Характер второго этапа СВО говорит о том, что у нее есть противники на самом серьезном уровне. Как пишет Олег Царев относительно нашей пятой колонны: "Представьте… что вы всего добились в своей жизни не только для себя лично, но и для своих детей и внуков. Вы находитесь на вершине власти, стали частью элиты страны. Вам есть что терять в случае нестабильной ситуации, которая неизбежно может привести к ротации в верхних эшелонах власти. И вдруг жизнь резко меняется. Страна вступает в военный конфликт, напряженная обстановка требует принятия серьезных усилий. Требуются перемены, а перемены могут привести к смене властной элиты.



Как этого избежать? Очень просто, рассуждают некоторые наши власть предержащие чиновники. Необходимо контролируемое поражение в войне, уступки Западу, которые позволят вернуть статус-кво, а значит, сохранить власть… В такой ситуации старые элиты не заинтересованы в победе России. Они всеми силами стараются воспрепятствовать скорейшему окончанию военных действий поражением противника".



Во второй фазе ВСО тихо, но эффективно саботировалась. Мы еще недавно справлялись с задачей, но до определенного момента. Наша армия - та, что брала Мариуполь и "Азовсталь" - это армия № 2 в мире. И после этой войны она точно будет № 1!



Но некоторые наши герои погибли, и это отразилось на армии. Затем что-то странно "переменилось", причем в то самый момент, когда всем казалось, что перелом наступил - и он в нашу сторону, и об этом в середине августа говорили многие. И как после наших успехов до Стамбула, когда было понятно, что Украина на грани, на Западе опять посчитали - "вам слишком много".



Сейчас каждый чиновник и бизнесмен имеет полную свободу - он может что-то делать хорошо, а что-то плохо. Так и рождается саботаж - кто-то не дал команду производить беспилотники, кто-то дает команду военным - не трогайте то, не трогайте это; кто-то не размещает заказы на производство оружия, кто-то задерживает или не дает деньги на военные расходы; кто-то не дает армии ресурсы - вот вам 170 тыс. человек и делайте что хотите. Вот этот огромный вектор саботажа работает против нас, и вот мы начинаем отступать. Потому что война - это ресурсы, нет ресурсов - нет победы.



Мы не сможем вести войну эффективно, если будем оглядываться на интересы олигархов, если не введем ответственность за исполнение решений МО и правительства по законам военного времени, не создав Госплан, не переведя все сырьевые ресурсы в собственность государства и не поставив весь ВПК на рельсы госсектора.



Главный ключ к победе - успешное использование опыта СССР, и в этих исторических условиях нам этого не избежать, попутно выкинув либерализм на свалку истории.



Информация к размышлению № 7

Как считал Збигнев Бжезинский ("Великая шахматная доска"), "Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является геополитическим центром, потому что само ее существование как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестает быть евразийской империей".



И далее он же (2014) ("В борьбе с российским шовинизмом"): "Враждебное отношение украинцев к России - это новое явление… Украина со временем не только станет серьезной проблемой для России, но это еще и грозит окончательной потерей огромной территории - величайшей территориальной потерей в истории имперской экспансии России".



Иначе говоря - самый большой страх Запада - восстановление Российской империи. И они сделают все, чтобы мы не смогли присоединить Украину к себе. Однако в нынешних условиях иного пути у России нет. Но сделает это только обновленное, очищенное государство.



Сейчас на фронте у нашей армии действительно имеются локальные и системные проблемы. Это дефицит воинского состава, БПЛА, средств электронной разведки и не только. Все это следствие многолетнего курса на минимизацию расходов на содержание ВС РФ в период хороших отношений с Западом и в более широком аспекте - следствие либеральной системы, характера политики бухгалтеров из Минфина и Банка России, которые все накопления отправляли в кубышку ЗВР, в основном размещенных на Западе, 50% которых ныне арестовано, а на потребностях государства экономили.



Иного и быть не могло поскольку их официальные кураторы из МВФ ставили задачу максимально ограничить развитие государства. А развитие - это постоянный рост расходов и инвестиций.



Что же Зеленский сделал с Украиной? Если на начало года в стране было около 40 млн чел., то после начальной волны миграции во время СВО (эмиграция около 7 млн чел.) и присоединения новых территорий там осталось не более 19-20 млн чел. Какие после этого возможности в попытках противостоять Великой России на фоне энергетического коллапса и грядущей зимы? Стратегия нового руководителя СВО расставит все по своим местам. Проводимые "зачистки" на взятых под контроль территориях - последняя капля в чаше Провидения и начало жуткого конца дьявольской хунты.



Во время ВОВ все было проще - СССР и Германия бились насмерть. СССР был полностью однороден и почти не имел внутри себя никаких значимых сторон, чьи интересы противоречили бы сейчас интересам государства.



Сейчас ситуация другая - имеется размытость границ интересов участников СВО, которые иногда находятся совершенно в противоположных полях этой шахматной доски. Период либерализма крепко вовлек наши элиты и олигархат в орбиту Запада. Появились высокопоставленные чиновники с двойным гражданством, имеющие активы и семьи за границей, олигархи, которые использовали Россию как дойную корову, складывая капиталы за границей.



Система мировой торговли, основанная на долларе, позволяет США крепко контролировать и подчинять интересы любой стороны в своих интересах. И рабы "доллара" четко знают, что будет приятно хозяину. Отсюда санкции, отсюда давление на олигархов и чиновников. Иногда косвенное, иногда прямое.



"Удачный пример" нашего крупного олигарха хотят отмасштабировать. Запад двигает идею предоставления российским бизнесменам возможности "откупиться от санкций", направив деньги на помощь Украине. Якобы такое предложение внесла замминистра финансов Канады Христя Фриланд после предварительного обсуждения (!) своей идеи с "российскими олигархами".



Но как гласит Священное Писание, "всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит". Так и не устояла Царская Россия, о который император Николай II обреченно сказал: "Кругом измена, трусость и обман". По какому пути пойдем мы?



Россия с 1985 г. раздвоилась. Распалось геополитическое наследие СССР, а потом рухнул и сам СССР. Затем мы сами не смогли защитить оставшихся бывших союзников. Перелом наступил лишь в Сирии. И чтобы одержать победу и начать собирать Русский мир, стране нужно единство и очищение. Не большее и не меньшее, чем было в СССР или при Петре I. Победа все равно будет за нами, но до нее предстоит дорасти.



Александр Одинцов, для "Русской Весны" Источник - rusvesna.su

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