Россия обвинила США в попытке сделать Иран стороной конфликта на Украине

10:52 22.10.2022

Глава делегации РФ на переговорах в Вене: США пытаются притянуть Иран в качестве стороны конфликта на Украине



22 октября 2022, : Антон Никитин

США намерены использовать утверждения о беспилотниках (БПЛА) с целью притянуть Иран как сторону конфликта на Украине, но эти попытки пока не приносят результата, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.



Как отметил дипломат, американцы, по мнению России, пытаются притянуть Иран как участника, сторону конфликта на Украине, но это у них с трудом получается. Гаврилов отметил, что при этом нарушаются механизмы работы ООН, передает ТАСС.



Гаврилов подчеркнул, что Россия использует собственные беспилотники на Украине и никто и никогда не докажет, что это иранские БПЛА. Он заверил, что это российский аппараты, которые производит РФ. Он отметил, что об этом официально заявлялось уже в ООН.



Он обратил внимание на эффективность беспилотников "Герань-2", которые, по словам дипломата, сбить очень тяжело. Гаврилов отметил, что это новый элемент в боевой тактике, который играет большое значение: трудноперехватываемый, действует на расстоянии свыше 1 тыс. километров, может находиться в воздухе 12 часов, несет 50 кг боевой нагрузки, этот БПЛА очень сложно определить на радиолокаторах, потому что он поршневой. Он также отметил дешевизну производства такого оружия.



Гаврилов также напомнил о существовании других действенных российских БПЛА – беспилотниках "Ланцет", которые действуют на короткие дистанции и эффективны для атаки по боевым средствам, по пунктам управления и так далее, беспилотнике "Орлан-10", который активно как разведчик действует на глубину до 600 км.



Ранее Иран опроверг утверждения о поставке России оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников в нарушение резолюции СБ всемирной организации 2231.