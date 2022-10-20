Старший зять Назарбаева переизбран в члены Ассоциации национальных олимпийских комитетов БахМОКа

10:56 22.10.2022

ЗЯТЬ НАЗАРБАЕВА ПЕРЕИЗБРАН В СОСТАВ АССОЦИАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ КОМИТЕТОВ

Зять экс-президента #Казахстан'а Нурсултана Назарбаева – бизнесмен Тимур Кулибаев переизбран в состав Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Зять Назарбаева переизбран в состав Ассоциации национальных олимпийских комитетов

"Президент НОК Республики Казахстан Тимур Кулибаев вновь переизбран в состав исполнительного комитета АНОК на период 2023-2026 годы. Кандидатура была представлена Олимпийским Советом Азии (ОСА) в качестве представителя континента. Тимур Кулибаев является вице-президентом континентальной ассоциации – Олимпийского совета Азии с 2015 года", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

Отмечается, что Кулибаев является действующим членом комиссии Международного Олимпийского комитета (МОК) по связям с общественностью и социальному развитию через спорт.



"В сентябре 2022 года президент МОК Томас Бах назначил Тимура Кулибаева в комиссию МОК "Олимпизм 365", которая займется мероприятиями по усилению роли спорта как важного фактора достижения целей ООН в области устойчивого развития. Исполнительный комитет АНОК является руководящим органом АНОК, в состав которого входят 32 представителя НОКов, президент АНОК, старший вице-президент АНОК, генеральный секретарь организации и наиболее активные деятели всемирного Олимпийского движения, избираемых сроком на четыре года", - уточнили в НОК.