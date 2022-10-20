Взрыв на складе Минобороны Узбекистана - пострадали 16 человек

11:09 22.10.2022

При взрыве на складе Минобороны Узбекистана пострадали 16 человек

ТАШКЕНТ, 22 окт - РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали, четверо из них госпитализированы в результате взрыва на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, сообщает в субботу министерство здравоохранения страны.



Ранее минобороны Узбекистана сообщило, что 22 октября в 04:55 (2:55 мск) на военном складе в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. По факту ЧП ведется расследование. Позднее в военном ведомстве сообщили РИА Новости, что ситуация на складе стабильная, очаги возгорания потушены.



По данным пресс-службы минздрава, в 05:01 (3:01 мск) в отделение скорой медицинской помощи района поступило сообщение о взрыве. "После этого 12 из 16 пациентов, пострадавших в результате этого происшествия, были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района. Всем пострадавшим была немедленно оказана первая помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.



Ведомство сообщило, что четверо пострадавших помещены под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале республиканского Центра скорой медицинской помощи. "Среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии", - добавили в пресс-службе.