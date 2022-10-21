Россия готова наращивать поставки в Узбекистан подсолнечного масла и пшеницы

12:28 22.10.2022

Минсельхоз России заявил, что страна готова увеличить поставки в Узбекистан пшеницы, подсолнечного масла и кондитерских изделий.



Заместители министров сельского хозяйства Узбекистана Кахрамон Юлдашев и России Сергей Левин провели заседание подкомиссии по сотрудничеству в области сельского хозяйства, сообщила пресс-служба Минсельхоза.



Российская сторона на заседании заявила о готовности увеличить экспорт в Узбекистан пшеницы, подсолнечного масла и кондитерских изделий.



Стороны также обсудили взаимодействие в области аграрного образования и цифровизации сельского хозяйства. По итогам заседания комиссия утвердила "дорожную карту" сотрудничества.



По данным Государственного комитета Узбекистана по статистике за первые восемь месяцев 2022 года импорт продуктов из России в Узбекистан увеличился почти на 20% (на 632 млн долларов) - с 3,2 млрд долларов до 3,8 млрд - по сравнению с тем же периодом 2021 года.



Напомним, в середине октября на саммите глав государств-членов СНГ президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что страна готова обеспечивать партнеров плодоовощной продукцией, в том числе ранних сортов, с заключением долгосрочных фьючерсных контрактов. В свою очередь, Узбекистан заинтересован в гарантированных поставках зерновых, масличных и кормовых культур, отметил тогда президент.