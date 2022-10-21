Украина близка к коллапсу, - Славомир Матушак

14:37 22.10.2022 Ośrodek Studiów Wschodnich

Польша



Борьба за выживание. Экономика Украины во время вооруженного конфликта

OSW: разрушение критической инфраструктуры приведет к коллапсу Украины



Военные действия привели к крупнейшему в истории Украины краху экономики, пишет автор статьи в Ośrodek Studiów Wschodnich. Улучшений не предвидится, а из-за разрушения критической инфраструктуры страну ждет коллапс. Киев надеется только на помощь со стороны Запада.



Славомир Матушак (Sławomir Matuszak)



Продолжающиеся военные действия имеют катастрофические последствия для украинской экономики. ВВП сократился примерно на треть, а материальные потери, связанные с разрушением инфраструктуры, превышают 100 миллиардов долларов и с каждым днем увеличиваются. Все более серьезными проблемами для общества являются прогрессирующая инфляция, ослабление валюты и очень высокий уровень безработицы. Функционирование государства, в том числе выплата социальных пособий, зарплат и пенсий, почти полностью зависит от иностранной финансовой помощи. Хотя поддержка Украины растет, она все еще остается на недостаточном уровне, что вынуждает власти резко увеличивать государственный долг. Несмотря на заметные позитивные тенденции, такие как рост импорта – в частности, сельскохозяйственной продукции – и стабилизация на топливном рынке, до окончанияконфликта ожидать существенного улучшения экономической ситуации не приходится. Более вероятным является ее дальнейшее ухудшение, тем более что Россия, скорее всего, продолжит атаки на инфраструктуру, а перспективы экспорта продовольствия морским путем туманны.



Макроэкономическая ситуация



Военные действия привели к крупнейшему в истории независимой Украины краху экономики. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП в первом квартале снизился на 19,1%, а во втором – на 37,2%. Затем, с января по сентябрь данный показатель снизился на 30%. По прогнозу Нацбанка Украины (НБУ) на четвертый квартал прогнозируется снижение ВВП на 37,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а за весь 2022 г. – на 33,4%. Данный результат выглядит несколько лучше, чем предполагалось в самых пессимистичных сценариях первых месяцев после начала вооруженного конфликта (в июне Всемирный банк предполагал сокращение ВВП на 45%), однако экономическую ситуацию в стране можно охарактеризовать как крайне сложную. Несмотря на ожидаемый в 2023 году рост ВВП, о динамичном его восстановлении говорить трудно – по данным правительства, экономика вырастет на 4,6%, Всемирный банк, в свою очередь, прогнозирует 3,3%, а ЕБРР в самом оптимистичном варианте прогнозирует 8%.



Все более значимой проблемой становится рост инфляции, которая в январе этого года составляла 10%, в сентябре уже 24,6%, а к концу года согласно прогнозам НБУ достигнет уровня 30%. Для населения наиболее чувствительными является рост цен на товары первой необходимости: хлебобулочные изделия подорожали на 36,6%, рыба на 40,7%, овощи – на 84,8%; причины данной ситуации следует искать в присоединении к России Херсонской области, которая является основным производителем этих товаров на Украине. Кроме того, значительно выросли цены на топливо (66,2%), что сказалось на увеличении транспортных расходов (41,1%). При этом в начале октября незначительно повысилась минимальная зарплата – с 6,5 тысяч гривен (около 178 долларов) до 6,7 тысяч гривен (около 183 доллара); бюджет на 2023 год не предусматривает ее дальнейшей индексации. В свою очередь, средняя зарплата, которая в январе составила 14,6 тысяч гривен (около 435 долларов), согласно прогнозам правительства, в следующем году вырастет до 18,5 тысяч гривен (около 550 долларов), что, однако, не решит проблему.



Еще одна проблема – высокий процент безработных. Проведенный агентством Rejtynh опрос показывает, что 39% работавших до начала военных действий людей теперь потеряли работу. По данным НБУ, безработица составляет 35%, однако, по оценкам отраслевых экспертов, данный показатель достигает 40%. Дополнительной проблемой является тот факт, что значительная часть работающих получает сейчас меньше, чем до российской агрессии, что связано с ухудшением финансового состояния предприятий. Постепенно слабеет и украинская валюта. После начала военных действий НБУ заморозил ее курс на уровне 29,25 гривны за 1 доллар. Однако в июле курс был скорректирован до 36,6 гривны, при том, что реальный курс в обменных пунктах остается на уровне около 41 гривны. По прогнозам правительства, к концу 2023 года курс вырастет до 50 гривен за доллар.



Поддержка бизнеса является одним из приоритетов экономической политики Киева. Несмотря на ограниченные средства, власти продолжают реализацию программы предоставления кредитов под низкие проценты (5-9%). С начала конфликта до 10 октября было заключено 13,5 тысяч кредитных договоров на общую сумму 54 миллиардов гривен (около 1,5 миллиардов долларов). Кроме того, правительство оказывает поддержку предпринимателям, которые хотели бы перенести свою деятельность с территорий ведения боевых действий в более безопасные регионы страны. Согласно информации от 26 сентября, о желании сменить свое местоположение заявили 1846 компаний, а 558 возобновили деятельность на новой территории. Однозначно оценить результаты этих мер сложно, однако, как представляется, они незначительны – до начала военных действий на Украине было зарегистрировано более 370 тысяч предприятий, в том числе более 18 тысяч крупных и средних компаний.



Проблемы с бюджетом



С начала военных действий Верховная Рада приняла многочисленные изменения в налоговое законодательство, которые значительно упростили ведение бизнеса. Целью этих изменений было не допустить резкого роста безработицы и ограничения деятельность предприятий. В частности, были отменены таможенные пошлины и НДС на импортные товары, а также акцизный налог на топливо. Негативным следствием этих шагов стало снижение доходов бюджета – в июне Минфин подсчитал, что по сравнению с довоенным периодом он получает лишь 30% таможенных поступлений и 70% налогов. Снижение налогов с самого начала подвергалось критике со стороны некоторых экспертов как популистский шаг; с 1 июля пошлины и НДС были восстановлены (благодаря чему бюджет получил за этот месяц более 10 миллиардов гривен), а с 30 сентября был возвращен акциз на топливо.



Экономический кризис вызвал огромные проблемы с бюджетом. Представители власти регулярно повторяют, что бюджетный дефицит оценивается в 5 миллиардов долларов в месяц, между тем, из официальных данных следует, что есть месяцы, когда этот показатель был меньше (например, в сентябре он составил 2 миллиарда долларов). Основным источником финансирования бюджетной дыры является помощь со стороны западных стран и международных финансовых институтов. По данным Минфина, с начала военных действий и до 4 октября украинское государство получило 19,4 миллиардов долларов – больше всего от США (8,5 миллиардов долларов) и ЕС (2,9 миллиардов долларов).



Если первоначально западная поддержка осуществлялась в виде кредитов с низкой процентной ставкой, то в последующие месяцы это все чаще были безвозвратные гранты. Всего с 24 февраля украинский бюджет получил 10,1 миллиардов долларов дотаций (в основном от США) и 9,3 миллиардов долларов кредитов. Основная проблема с иностранной помощью – ее нерегулярность, что затрудняет киевским властям планирование государственных расходов. Сложности создают также задержки в предоставлении этой помощи – например, Еврокомиссия анонсировала в мае пакет макрофинансовой поддержки в размере 9 миллиардов евро, но до сих пор перевела всего 1 миллиард евро (очередные 5 миллиардов, скорее всего, поступят в бюджет в ближайшие дни).



Однако масштаб иностранной помощи для удовлетворения имеющихся потребностей недостаточен. Киев вынужден выпускать внутренние облигации, которые покупает в основном НБУ, что де-факто означает "печатание" гривны – с начала вооруженного конфликта бюджет таким образом пополнился около 15 миллиардами долларов. В результате государственный долг Украины на конец августа составил 3,6 триллионов гривен (около 98,3 миллиардов долларов, т.е. 65% довоенного ВВП), а с конца января увеличился на 839 миллиардов гривен (около 22,9 миллиардов долларов по текущему курсу НБУ), из них 638 млрд гривен (ок. 17,4 млрд долларов) пришлись на внешний долг, а 201 млрд гривен (около 5,5 миллиардов долларов) – на внутренний. Киев также предпринимает – отчасти эффективные – меры по приостановке связанных с задолженностью платежей. 14 сентября Минфин подписал с кредиторами G7 меморандум, согласно которому Украина приостановит погашение своих обязательств до конца 2023 года, что позволит сэкономить 3,1 миллиарда долларов.



Зарубежная помощь понадобится и в следующем году. Принятый в первом чтении проект бюджета предполагает расходы в размере 2,5 триллионов гривен при доходах, составляющих всего 1,3 триллион гривен. Треть средств пойдет на военные цели (зарплаты и закупку армейской техники). По оценкам Киева, иностранная поддержка в 2023 году составит 38-43 миллиарда долларов (в зависимости от установленного курса), или более 3 миллиардов долларов в месяц, что позволит покрыть более половины бюджетных расходов.



Позитивные тенденции во внешней торговле



Российская спецоперация привела к краху товарообмена Украины. На этот кризис повлияла, прежде всего, блокада украинских портов на Черном и Азовском морях, на которые приходилось примерно 70% довоенных зарубежных продаж. В результате в марте экспорт снизился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 50%, а импорт – на 71%.



Для того, чтобы обеспечить свою независимость, Киев был вынужден оперативно найти альтернативные маршруты перевозки товаров, а также другие источники получения продуктов, которые до начала конфликта импортировались из России и Белоруссии – особенно топлива. До последнего времени доля этих двух государств украинском импорте составляла 71%. Чтобы изменить эту ситуацию, стали активнее использоваться порты на Дунае, в первую очередь предназначенные для экспорта продовольствия, и пограничные переходы с государствами-членами ЕС, особенно с Польшей и Румынией. Благодаря этому экспорт товаров автомобильным транспортом вырос с 444 тысяч тонн в марте до 1,4 миллионов тонн в сентябре, а поставки по железной дороге – с 2,4 миллионов тонн до 2,8 миллионов тонн. Однако осуществленные изменения связаны с многочисленными логистическими проблемами (разная ширина железнодорожной колеи, низкая пропускная способность на дорожных переходах), с которыми до сих пор не удалось полностью справиться.



Решающее значение для увеличения объемов внешней торговли имела частичная разблокировка исключительно для экспорта сельхозпродукции в конце июля трех черноморских портов в рамках так называемого зернового коридора. Это стало возможным благодаря соглашению, которые 22 июля в Стамбуле подписали Украина, Турция и ООН. В результате зарубежные продажи товаров выросли с 2,9 миллиардов долларов в июле до 3,4 миллиардов в августе и 4,1 млрд миллиардов в сентябре. Это несомненный успех, однако нужно иметь в виду, что экспорт в сентябре этого года относительно того же месяца в 2021 году все еще был ниже на 35%, а импорт – на 33%.



Разрушение инфраструктуры



Военные действия привели к огромным потерям в инфраструктуре. С начала российской спецоперации на Украине, в рамках проекта "Россия заплатит" KSE Institute (Киевском экономическом институте - КЭИ), при поддержке, в частности, Администрации президента, а также министерств экономики и инфраструктуры осуществляет мониторинг и документирование ущерба. Оценка понесенных убытков производится на основании общедоступной информации, в частности, на специальной онлайн-платформе, где каждый может сообщить о повреждениях или разрушении объектов.



Как оценивает КЭИ, по состоянию на 5 сентября прямые убытки составили 114,5 миллиардов долларов – примерно на 4,1 миллиардов долларов больше, чем указано в отчете Института от 8 августа. (…)



Стоит отметить, что прямые убытки за последние четыре месяца увеличились незначительно – в конце мая КЭИ оценил их в 105,5 миллиарда долларов. Такая ситуация может быть обусловлена определенной стабилизацией на большей части участков фронта и ограничением количества авиаударов и ракетных обстрелов в глубине страны. Большие трудности возникают с оценкой ущерба на восточных территориях, присоединившихся к России, это касается в основном Луганской и Донецкой областей. При этом можно ожидать, что в ближайшем время цифры потерь, а вместе с ними и суммы затрат, необходимых для восстановления, увеличатся, поскольку отчет был подготовлен до освобождения украинской армией значительной части Харьковской области (всего около 8 тысяч км2) с городами Купянск и Изюм. Оценка также не учитывает последствий ракетных атак 10-11 октября, в результате которых были уничтожены или повреждены энергетические объекты в одиннадцати областях Украины и в самом Киеве.



Прогнозы



Пока продолжаются интенсивные военные действия, улучшения экономической ситуации не предвидится. В прогнозах на 2023 год предусматривается небольшой рост ВВП, хотя представители киевских властей признаются, что в зависимости от развития военной ситуации они не исключают рецессии. По-прежнему существует риск коллапса страны в результате разрушения критической инфраструктуры, как, например, во время массированных ракетных обстрелов 10-11 октября. Эти обстрелы вызвали лишь временное нарушение работы электросетей, однако применение аварийного отключения электроэнергии негативно сказывается на работе действующих промышленных предприятий. Трудно оценить, удастся ли сохранить наблюдаемый за последние два месяца рост экспорта в долгосрочной перспективе – это будет зависеть, прежде всего, от функционирования зернового коридора (соглашение о его создании истекает в ноябре), которое может быть нарушено Россией.



Во время вооруженного конфликта и спустя много месяцев после его окончания функционирование государства будет полностью зависеть от финансовой помощи со стороны стран Запада и международных институтов. ЕС осуществляет действия по выработке механизма, позволяющего в 2023 году ежемесячно передавать в украинский бюджет 1,5 миллиардов евро. Кроме того, по сообщениям СМИ, пока будет продолжаться вооруженный конфликт, США намерены оказывать Киеву поддержку в размере 1,5 миллиардов долларов в месяц. Открытым остается вопрос, какое влияние на это окажут ноябрьские выборы в Конгресс, в результате которых демократы могут потерять большинство. На данный момент помощь Украине поддерживается обеими партиями, однако среди республиканцев имеются круги, не желающее передавать Украине дополнительные финансовые средства. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666438620





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев: "Мы должны помнить и чтить судьбоносные даты и события для нашего народа"

- Мажилис рассмотрит законопроект о цифровизации госуслуг по предоставлению прав на земельные участки

- Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2022 года №833

- Предвыборная кампания: промежуточные итоги

- Кадровые перестановки

- Ответит ли правительство за потраченные в пустоту миллиарды?

- Заседание Центризбиркома об отказе в регистрации кандидатами в Президенты РК Жанабаеву Б.М., Альтаеву Н. Б., Алиеву Ж.

- Началось строительство Национального парка "Бозок"

