Когда за Родину бьется сердце. Памяти 1-го секретаря ЦК Компартии Казахстана Жумабая Шаяхметова (история)

14:39 22.10.2022 КОГДА ЗА РОДИНУ БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ



Рашит КАРЕНОВ,

доктор экономических наук, профессор, академик, Почетный работник образования РК



Исполняется 120 лет Жумабаю Шаяхметову, период его нахождения у политического руля руководства республикой пришелся на разгар культа личности Сталина. Возглавляя на протяжении длительного времени партийную организацию Казахстана, Шаяхметов оставил заметный след в предвоенном и послевоенном развитии страны, стал примером беззаветного служения народу.



Подвергнуть забвению такие "яркие звезды" невозможно, поскольку они вписали свои имена в историю государства, и свет их жизни пробивается сквозь годы.



Ж. Шаяхметов родился в 1902 году в ауле №1 Шарбаккульского района Омской области. Он происходит из рода Атыгай племени аргын Среднего жуза. Его родословная подробно изложена в книге Ш. Оразалы "Шежіре – асыл мұра", вышедшей в свет в 2010 году.



В автобиографии, написанной собственноручно им 15 декабря 1946 года, выделены следующие важные штрихи из его жизненного пути. В ней отмечается:



С 1910 по 1913 года учился в Ашилы-Кульской аульной школе, по окончании которой поступил в Полтавское 2-классное русско-киргизское училище в селе Полтавка того же района. По окончании училища из-за материальных трудностей не смог продолжить образование. И с 1917 по 1919 годы батрачил у баев Сагитова Сулеймена и Сеитова Хусаина. С декабря 1919 по декабрь 1921 года учительствовал в Ашилы-Кульской аульной школе, а с закрытием ее работал секретарем Текинского волревкома. Затем – агент 1 разряда Черлакского уездного уголовного розыска и делопроизводитель уездного исполкома. С ликвидацией Черлакского уезда и отходом его территории в состав Омской губернии переехал в Петропавловск. Здесь работал старшим делопроизводителем, инспектором Петропавловского уездного уголовного розыска. Несколько месяцев пробыл секретарем Акмолинской губернской комиссии по коренизации советского аппарата. С 1926 по 1928 года работал инструктором Петропавловского окружного комитета Союза "Кошчи". В 1928–1938 годы работа в органах ОГПУ-НКВД – помощник уполномоченного, уполномоченный, оперуполномоченный, помощник начальника отделения, заместитель начальника областного управления НКВД.



Вот та среда, из которой вышел, на удивление всем, партийный деятель, возглавивший в середине прошлого века республику. В 1932 году Ж. Шаяхметов поступил в Институт востоковедения имени Нариманова в Москве. Однако, к сожалению, ему не пришлось полностью завершить первый курс. Снова его ожидали работа, самообразование.



В июле 1938 года на втором съезде Коммунистической партии Казахстана Шаяхметов был избран третьим секретарем ЦК, в июне 1939 года утвержден вторым секретарем ЦК КП Казахстана. В этот период Казахской ССР отводилось видное место. Она должна была превратиться в крупную базу по производству цветных металлов (медь, цинк, свинец), район добычи угля, нефти, а также в крупнейший регион развитого сельского хозяйства (мясное животноводство, зерновые и технические культуры).



В 1938-1941 годы ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли меры по реконструкции и расширению Карсакпайского медеплавильного завода, строительству Джезказганского медеплавильного комбината, развитию цветной металлургии на Алтае, по ускорению геологических работ и разведочного бурения на Эмбе. Как следствие, в 1940 году в республике действовало 2580 крупных предприятий. Почти все они были построены за годы Советской власти. По сравнению с 1913 годом валовая продукция всей индустрии в 1940 году увеличилась в 7,9 раза, в том числе крупной в 19,5 раза (Козыбаев М. К., Козыбаев И. М. История Казахстана. Учебник для учащихся 10 класса. Алматы: Атамұра, 1997, 208 с.).



Всем ходом исторического развития Казахстан, несмотря на негативные процессы, порожденные идеологией и практикой казарменного социализма, был подготовлен к тому, чтобы в годы войны принять на себя часть тяжелой ноши и внести немалый вклад в дело Победы. В годы Великой Отечественной войны Жумабай Шаяхметов нес дополнительные обязанности: уполномоченный ГОКО по переоборудованию нефтепровода Гурьев–Орск, уполномоченный ГОКО по Казахстану по сбору металлолома, председатель республиканской комиссии по сбору теплых вещей для армии. Казахстан с его неисчерпаемыми природными ресурсами стал одним из важных арсеналов фронта. Отсюда непрерывными потоками шли на фронт эшелоны с войсками, боеприпасами, снаряжением, обмундированием и продовольствием.



С учетом заслуг перед народом и государством в предвоенные годы, и особенно в период войны Жумабай Шаяхметов с апреля 1946 года был выдвинут на пост первого секретаря ЦК КП Казахстана. И республика во главе с новым лидером партийной организации добилась крупных успехов в социально-экономическом развитии в послевоенные годы.



В 1946–1950 годы в результате успешного выполнения пятилетнего плана (четвертая пятилетка) в Казахстане было налажено производство стального проката, цемента, искусственного волокна, суперфосфата, оборудования для предприятий черной и цветной металлургии, горнорудной и угольной промышленности, выпуск кузнечно-прессового и станочного оборудования, сельскохозяйственных машин. За четвертую пятилетку было освоено капитальных вложений в народное хозяйство республики в два с лишним раза больше по сравнению с периодом войны. За пятилетие объем промышленного производства Казахстана возрос в 1,69 раза. План восстановления и дальнейшего развития сельского хозяйства республики в годы четвертой пятилетки был перевыполнен по всем основным показателям. Под техническими культурами посевные площади увеличились на 39%, под кормовыми культурами – почти в два раза. Поголовье крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств увеличилось на 26,6%, овец и коз – на 76 %, свиней – в 2,7 раза, лошадей – на 71%. (История Казахской ССР (с древнейших времен до наших дней). В 5 томах. Том 5. Алма-Ата: "Наука" КазССР, 1980, 696 с.)



В 1953 году в СССР было заготовлено 31 млн тонн зерна, а израсходовано 32 млн тонн. Это послужило выдвижению на первый план идеи освоения целины на февральско-мартовском пленуме ЦК КПСС (1954 год), предполагавшей интенсивную распашку казахской степи.



В эти годы Ж. Шаяхметов выступил за трезвый подход к освоению целинных и залежных земель со всесторонним учетом объективных условий. По его мнению, широкомасштабное освоение целины с притоком большого количества людей других национальностей могло привести к растворению казахов в их массе. И без того резко сократившийся их удельный вес в составе населения республики после массового голода и бегства из страны в период коллективизации должен был еще больше упасть. Эти свои опасения Шаяхметов высказал Хрущеву.



Позже эти опасения первого секретаря ЦК Компартии Казахстана сбылись. Под флагом целины Казахстан был наводнен новыми мигрантами. Этим усложнилась не только этническая карта, но и наступила серьезная угроза судьбе казахов, превратившихся в меньшинство на своей территории (30%). (Артыкбаев Ж. О. История Казахстана. Учебник-хрестоматия. Астана: ИКФ "Фолиант", 1999, 284 с.).



Целина стала ярким образцом экстенсивного решения хозяйственных проблем. Так, в 1954–1955 годах Москва планировала освоить 6,3 млн гектаров новых земель. Но к такой масштабной распашке республика не была готова ни с какой стороны: не было финансовых средств, сельскохозяйственной техники, людских ресурсов, транспортных средств при отсутствии еще нормальных дорог и хранилищ для приемки зерна. С учетом этих реалий Казахстан планировал приступить к освоению новых земель с 1955 года и в течение 4-5 лет расширить посевные площади до 2,5 млн гектаров.



Отсюда объективно получалось явное противостояние центральной власти. Поэтому в начале февраля 1954 года Пленум ЦК Компартии Казахстана по предложению руководства ЦК КПСС освободил Шаяхметова от должности первого секретаря ЦК, а С. Афонова – от должности второго секретаря ЦК, как не отвечающих в качестве руководителей республики требованиям времени. Вместо них первым секретарем был избран П. К. Пономаренко, а вторым – Л. И. Брежнев.



После освобождения от должности первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Шаяхметова перевели первым секретарем Южно-Казахстанского обкома партии. Однако здесь ему пришлось поработать недолго. Не давали покоя Хрущев и Брежнев. К тому же периодически начала беспокоить болезнь. Он перенес тяжелую операцию с удалением кости черепа. Мужественно преодолевал все невзгоды, выпавшие на его долю. Никому и ни на что не жаловался.



Жумабай Шаяхметов был целеустремленным, убедительным оратором, требовательным, принципиальным, в то же время доступным и уважительным к людям руководителем, корректным, сдержанным. Большое внимание он уделял местным кадрам, их воспитанию, учебе, карьерному росту. Высшая деловая среда, в которой Шаяхметов неизменно вел разговор на казахском, отмечала его глубокое уважение к родному языку.



Можно привести большое количество выдержек из многочисленных воспоминаний государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры об этом честном, деятельном и принципиальном человеке:



На страницах 63-64 книги Мадата Аккозина "Вернуть из забвения" (Алматы: ТОО "Типография оперативной печати", 2008, 204 с.) описаны воспоминания Д. А. Кунаева, 25 лет руководившего республикой, став при этом трижды Героем Социалистического Труда: "Жумабай Шаяхметов был очень дисциплинированным человеком. И слабость у него была: любил распекать своих помощников, руководителей отделов даже за мелкие оплошности, за недостаточное прилежание. Он часто собирал подчиненных и устраивал производственные совещания. Шаяхметов строго контролировал ход выполнения своих указаний отделами ЦК и руководителями министерств и ведомств. В отличие от своих предшественников он был очень аккуратным руководителем и хорошим организатором. Под его руководством еще более высокие темпы стала набирать экономика Казахстана в послевоенные годы. Под началом Шаяхметова я работал продолжительное время. За это время прошло четыре съезда коммунистов Казахстана. На четвертом съезде я был избран членом ЦК, а на шестом съезде был избран делегатом 19 съезда ЦК ВКП (б), переименованного съездом в КПСС.



Сталин присутствовал на съезде два-три раза. Мы во все глаза смотрели на вождя народов и поражались несоответствию облика генералиссимуса на портретах и в жизни. Мы видели усталого, судя по всему, больного человека. Оживление среди казахстанцев вызвала сцена, когда Сталин в президиуме подсел к Шаяхметову и стал о чем-то разговаривать с ним. Во время перерыва мы подошли к Шаяхметову и спросили его, о чем шла речь. Сталин интересовался развитием животноводства, рекомендовал создавать оазисы в пустынных и полупустынных зонах Казахстана, используя подземные воды, а для решения кормовой проблемы советовал сеять суданку.



Такое персональное внимание подчеркивало искреннее доверие и признание заслуг Шаяхметова вождем народов. Это была самая высокая оценка лидеру Казахстана на глазах всей страны за то, что республика достигла под его руководством. Она выражала надежду и уверенность в том, что с ним, с Шаяхметовым, от Казахстана можно ожидать еще большего".



Шынгыс Оразалы на страницах 179-180 своей книги "Шежіре – асыл мұра" (Шежире – ценное достояние народа". Астана: "Издательство Astana press group", 2010, 460 с.) приводит выдержку из доклада бывшего председателя Совета Министров Казахстана, Героя Социалистического Труда Байкена Ашимова, посвященного 100-летию со дня рождения Ж. Шаяхметова: "Особенно велика его роль в подборе и воспитании кадров, в выдвижении на руководящие посты по деловым качествам. При нем казахи перестали делиться на жузы, племена и роды".



На научно-практической конференции 2002 года, посвященной 100-летию Шаяхметова, тогдашний министр культуры, информации и общественного согласия РК Мухтар Кул-Мухаммед сказал: "Несмотря на жесткие рамки существовавшей тогда партийной идеологии и политических установок, Жумабай Шаяхметов смело вставал на защиту известных деятелей науки и культуры. Ради торжества исторической правды сегодня необходимо сказать о той большой роли, которую сыграл Жумабай Шаяхметов в судьбе Ауэзова и Сатпаева, в том, что они избежали тотальных репрессий 50-х годов. Так, по совету Жумабая Шаяхметова Сатпаев был отправлен в Москву для продолжения научной деятельности".



Видный государственный и общественный деятель Асанбай Аскаров в своих воспоминаниях под названием "Взгляд", опубликованных в республиканском журнале "Простор", свое мнение о Шаяхметове выразил следующим образом: "Республикой долгие годы руководил Жумабай Шаяхметов. Работать ему пришлось в самые тяжелые послевоенные годы. Мне довелось увидеть его, слышать его выступления. В те годы я был молод, стремился узнать, уловить все, что было положительного у старшего поколения. Пожалуй, это было характерной чертой молодых людей того времени. Казахская молодежь, в которой тогда еще были сильны традиции предков, с уважением относилась к старшим, придерживалась традиций своего народа.



Жумабай Шаяхметов, несмотря на то, что имел всего лишь среднее образование, был человеком подготовленным, прекрасным оратором, понимающим нужды и запросы своего народа. Это было особенно заметно, когда он выступал перед аудиторией на родном языке. Правда, мнения о нем неоднозначны, несмотря на то, что прошло немало времени, как он ушел из жизни. История человечества не знает примеров, когда руководитель был бы идеальным человеком, не совершившим ошибок. Те же Цезарь, Александр Македонский, завоевавший полмира, Чингисхан, перед которым трепетала Вселенная, Тамерлан, считавший себя опорой ислама, – всем им ничто человеческое не было чуждо. И человечество по достоинству оценивает каждого из них.



Какую же крупную, непоправимую ошибку мог совершить Шаяхметов, чтобы его отлучили от народа? На мой взгляд, не было такой ошибки. Нам известен один факт, в котором его обвинил тоталитарный центр. В 1954 году было предложено обеспечить подъем целинных земель. В Казахстане нужно было подготовить к подъему 25 млн га земель. Зная возможности республики, Шаяхметов не мог согласиться с этим. Он, не зная дальнейших планов в отношении целинных земель, выступил с возражениями. Этого было достаточно, чтобы освободить его от должности с ярлыком националиста. В кресло первого руководителя республики Москва посадила своего человека.



Ярлык "националиста" навешивался не одному Шаяхметову. С этим ярлыком в 30-е годы, как известно, были расстреляны сотни тысяч ни в чем неповинных людей. Да и в 80-годы, так называемой годы перестройки, многим руководителям был пришит тот же ярлык. Вдумаемся. Шаяхметов родился, рос и воспитывался в Омской области среди русских. Начал свою трудовую деятельность с рядового рабочего. Долгие годы работал в органах милиции, НКВД, затем в партийных органах. Если уж обвинять, то его могли обвинять за дела НКВД, но не за национализм. Как известно, формирование личности происходит в молодые годы, и окружающая среда оказывает большое влияние на человека молодого возраста. Если это так, то формирование Шаяхметова проходило в русской среде, жена у него была татаркой. Однако одним росчерком пера он стал националистом. Вот так: если нет националиста, то нужно его создать. Мне кажется, привычка охаивать прошлое у нас в крови. Прошло уже более четверти века, как Шаяхметов ушел из жизни. Нет памяти о нем даже в названии улицы. Неужели он не заслужил даже такой малости?" (Аскаров А. Взгляд. Простор, 2012, № 9, с. 72-99).



Об отношении Ж. Шаяхметова к науке и ученым обстоятельно рассказал академик Шафик Чокин в книге "Путь национальной академии наук", изданной в 1996 году издательством "Ғылым": "В решении многих организационных вопросов, связанных с формированием штата Национальной академии, большую помощь оказывали правительство республики, ЦК Компартии Казахстана и прежде всего его первый секретарь Жумабай Шаяхметов. Он постоянно проявлял заботу о подборе и воспитании научных кадров. Так, например, Каныш Имантаевич Сатпаев с 1929 по 1941 год работал начальником и главным геологом геологоразведочного отдела Карсакпайского комбината. По инициативе Жумабая Шаяхметова он был переведен в Алматы и утвержден директором института геологических наук, а с 1943 года одновременно председателем КазФАН (филиал Академии наук) СССР. В начале 1944 года Ж. Шаяхметов рекомендовал Сатпаеву вступить в партию. Каныш Имантаевич с радостью принял предложение секретаря ЦК. Рекомендации ему дали секретари ЦК Компартии Казахстана Мухамеджан Абдыкалыков, Тихон Иванович Абакумов и один из работников филиала, старый член партии С. Ержанов. После этого, став членом партии, Каныш Имантаевич Сатпаев активно взялся за работу, продвигал дела филиала более успешно.



В начале июня 1946 года на общем собрании АН первым президентом Академии наук единогласно был избран К. И. Сатпаев. Надо отдать должное, тогда придавалось большое значение науке. Даже во время войны аспирантов освобождали от призывов в армию. В 1946 году была повышена заработная плата работникам науки. В 1946–1950 годах за счет государства построили персональные дачи всем академикам и подарили им за большой вклад в науку. В Алматы на улице Горького (ныне Жибек жолы) был построен большой жилой дом для ученых. Во всем этом ученые видели заботу правительства, ЦК Компартии Казахстана и лично Жумабая Шаяхметова.



Известный отечественный ученый, доктор исторических наук, профессор З. Кабульдинов в статье, посвященной 110-летию со дня рождения Ж. Шаяхметова, дает такую оценку его жизни и деятельности: "Что поразительно, он имел незавершенное среднее образование, не говоря о высшем, отсутствие которого с успехом восполнял постоянным самообразованием. Обладал такими изумительными и редкостными человеческими качествами, как природная способность умело управлять большими массами людей, безупречная честность и внимательное отношение к нуждам простых людей, умение располагать к себе любого человека и вести их за собой, искреннее желание беззаветно служить интересам всего народа и родины.



Жумабай Шаяхметов был человеком независимым и непреклонным, всецело преданным своей работе. По характеру был дисциплинированным, аккуратным и обязательным. Он обладал редким организационным талантом, не случайно был избран председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР. Однажды ему предложили даже высокую должность союзного министра, на что Сталин категорически ответил: "Пока замены ему не будет, Казахстан без Шаяхметова не оставлю". Это и высокая оценка, и признание его как выдающегося деятеля. Подобное отношение к этой уникальной личности, безусловно, сыграло свою самую что ни на есть позитивную роль в жизни и судьбах многих казахстанцев, которые оставались за ним, как за каменной стеной. Весьма уважительно относясь к Жумабаю Шаяхметову, И. Сталин называл его "орлом Востока".



По отзывам его современников, в том числе и ныне здравствующих, он умел подбирать на ключевые участки работы талантливые и квалифицированные кадры из самой гущи народных масс, представителей самых разных регионов страны, всегда стараясь привлечь на ответственные должности людей честных, умелых, уважаемых и порядочных. Именно в этот период его управления Казахстаном на различные уровни государственного и партийного руководства были выдвинуты такие яркие личности, пользовавшиеся всеобщей любовью и уважением народа, как А. Тажибаев, Ж. Жангозин, С. Сужиков, С. Баишев, С. Шарипов, И. Омаров,



Ж. Та­шенев, Д. Кунаев, К. Сатпаев, Е. Тай­беков, Х. Арыстанбеков и многие другие. Он был чужд пагубного принципа подбора кадров по родственным и клановым признакам. Никогда не позволял двигаться из одной должности на другую целыми "командами" (Кабульдинов З. Государственный деятель, патриот, интернационалист. "Казахстанская правда", 29 августа 2012 года, с. 9).



Крупный ученый-экономист, доктор экономических наук Т. А. Абдразаков, во времена Пономаренко и Брежнева бывший первым секретарем ЦК Комсомола, в газете коммунистов "Правда Казахстана" (2002 год, № 16) написал о Шаяхметове следующее: "По мнению многих людей, хорошо знавших его, Шаяхметов был принципиальным, честным человеком, масштабным государственным деятелем. Оставаясь на позициях интернационализма, он стремился отстаивать национальные интересы родного народа. Сила лидера союзной республики тогда заключалась в умении приспосабливаться к политике Москвы, не ущемляя местные интересы. Шаяхметов был слишком честен, чтобы постоянно лавировать и приспосабливаться. В этом проявилась его слабость. Он сыграл большую роль в воспитании и в формировании элитных кадров Казахстана".



Обобщая сказанное, можно утверждать, что Жумабай Шаяхметов, за годы руководства республикой выложился до конца и отдал своему народу все, на что были способны его ум, энергия и талант. Для Казахстана он сделал больше, чем любой до него посланец Центра при тех ограниченных возможностях. Ж. Шаяхметов был интернационалистом, который не забывал свои национальные корни, всегда открыто говорил и продвигал интересы народа.



За годы работы вторым секретарем, а затем в течение 8 лет первым секретарем ЦК Компартии Казахстана за Ж. Шаяхметовым утвердилась слава честного и справедливого руководителя, наводящего везде порядок. Не зря на него когда-то сильное впечатление оказал роман Анны Антоновской "Великий Моурави" – о грузинском полководце XVII века Георгие Саакадзе. Запомнил на всю жизнь девиз на его щите: "Счастлив тот, у кого за родину бьется сердце". Этот девиз был созвучен собственному умонастроению Жумабая Шаяхметова.



Время, в котором Жумабаю Шаяхметулы довелось жить и работать, было сложным и противоречивым. С одной стороны, это массовый народный энтузиазм и всеобщий оптимизм, вера в идеалы и светлое общество. Это позволило создать могущественное государство под названием СССР, обладающее развитым индустриально-аграрным комплексом, передовой наукой и техникой, сильной обороноспособностью и большим мировым политическим весом. C другой стороны – это эпоха жесткой тоталитарной системы с присущим ей подавлением инакомыслия, репрессий, абсурдных решений, уничтожающих этническую самобытность, культуру и традиции целых народов. Все это в полной мере нашло отражение и в судьбе Казахстана.



Будучи человеком и руководителем своего времени, Жумабай Шаяхметов делал все возможное, чтобы Казахстан занимал одно из передовых мест в числе советских республик по социально-экономическому и культурному развитию. Поэтому имя Ж. Шаяхметова по праву должно занимать одно из почетных мест в Книге истории не только Казахстана, но и в летописи распавшейся и ушедшей с мировой арены супердержавы, именовавшейся Советским Союзом.



Следовательно, настало время, чтобы выдающийся государственный и политический деятель Казахстана получил свою заслуживающую оценку. Следует помнить предупреждение замечательного дагестанского поэта Расула Гамзатова: "Если начнем стрелять в прошлое из пистолета, то будущее может выстрелить в нас из пушки". Поэтому в дальнейшем необходимо повысить интерес к жизни и деятельности Жумабая Шаяхметова, в свое время признанного народом подлинного патриота и первого руководителя республики.



Прежде всего, для увековечивания памяти о нем необходимо назвать его именем улицы и школы Алматы и Петропавловска, в которых он долгие годы жил и трудился, а также город или район республики. Как известно, в памяти народа остались заслуги этой неординарной личности, сделавшего много для развития высшего образования и науки в республике. С его именем связаны открытие в суровые военные годы первого в СССР женского педагогического института, где студенты были на полном государственном обеспечении, а также целого ряда других высших учебных заведений, театра юного зрителя в Алма-Ате, в 1946 году – Академии наук КазССР. Учитывая данный факт, было бы уместным присвоить имя Шаяхметова одному из вузов страны и учредить именные стипендии для одаренных студентов. Наконец, желательно установить видному государственному деятелю достойный памятник в столице РК.



Будущее строится на базе прошлого. Примечательным опытом прошлого был первый казах, руководивший республикой в тяжелейшие военные и первые послевоенные годы. При этом Жумабай Шаяхметов стал выдвиженцем целой плеяды талантливых руководителей сфер науки и образования, культуры и народного хозяйства, которым передавал огромное чувство долга и ответственности в служении народу и государству.



Жизнь и деятельность Жумабая Шаяхметова – часть нашей общей истории, которую начинали наши предки, продолжали их дети и внуки, а сегодня уже более 30 лет новое независимое государство строит новое поколение. И ни одна страничка, ни одна крупица этого созидательного опыта, несмотря на издержки и деформации, не может быть забыта. Все пережитое – это предмет гордости нашего талантливого, трудолюбивого и толерантного народа, прошедшего все невзгоды.



Пусть никогда не иссякнет народная благодарность к таким истинным сынам нашего Отечества, которые всегда превыше всего ставили благополучие родного народа!



Г. КАРАГАНДА Источник - mysl.kazgazeta.kz

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