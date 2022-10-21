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Шавкат Мирзиеев стал почетным профессором Туркменского госуниверситета
14:45 22.10.2022

Президент Шавкат Мирзиеев получил звание почетного профессора Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиеев присвоено звание почетного профессора Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Церемония состоялась 21 октября в рамках официального визита главы государства в Ашхабад, сообщила пресс-служба главы государства.



Президиум Высшего аттестационного комитета Туркменистана присвоил звание Шавкату Мирзиееву "за личные заслуги и весомый вклад в укрепление и расширение традиционно дружественных, братских и добрососедских отношений между туркменским и узбекским народами, плодотворное межгосударственное сотрудничество в политической, торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной, спортивной и туристической сферах".

Ректор университета Байрамгуль Ораздурдыева и президент Академии наук Туркменистана Аллаберды Аширов торжественно вручили президенту мантию почетного профессора и сертификат о присвоении соответствующего звания. Его облачили в национальные туркменские дон и тельпек, а также вручили букет цветов.

Глава государства отметил, что расценивает это как "еще один символ крепнущих уз дружбы, добрососедства и плодотворного сотрудничества между народами Туркменистана и Узбекистана".

Туркменский государственный университет имени Махтумкули является старейшим и крупнейшим университетом страны. Он создан на базе открывшегося в 1931 году Ашхабадского педагогического института.

Источник - Газета.uz
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