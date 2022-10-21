Исламский газ вместо российского? Арабы вместе с ним будут экспортировать и свою религию, - И.Леко

14:47 22.10.2022

Lidovky

Чехия



Исламский газ вместо российского? Арабы вместе с ним будут экспортировать и свою религию

Lidovsky: с газом в Европу придет ислам



ОАЭ, Катар и другие исламские страны, куда выстроилась очередь из европейских лидеров, потребуют от мира за газ и нефть еще большей терпимостью к исламу. Ни российский, ни катарский газ не удастся получить бесплатно, считает автор Lidovsky.



Истван Леко (István Léko)



Государства Аравийского полуострова потребуют за газ и нефть у Европейского Союза еще большей терпимости к исламу, чем прежде. Так утверждает известный итальянский публицист Джулио Меотти. (…)



В своей статье под названием "Катар воспользуется газом для экспорта ислама в Европу", опубликованной в газете IL Foglio, Джулио Меотти цитирует высказывания алжирского писателя Камела Дауда, пишущего по-французски: "Газ как священная война. Газ как предмет для новых фантазий о том, как отомстить Западу. Газ - дар от Аллаха. Газ означает стремление покорять".



Дауд, который в 2015 году получил Гонкуровскую премию, хоть и иронизирует, но Меотти уверен, что поводов для смеха мало. Он напоминает о недавнем визите канцлера Германии Олафа Шольца в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которая уже финансирует строительство первой мечети даже на Кубе. Замена российского газа на исламский, судя по всему, обойдется Европейскому Союзу очень дорого.



Конечно, Меотти имеет в виду не цены на бирже или те, по которым будут осуществляться платежи в долларах или евро. Как он пишет, означенные арабские государства поддерживают мусульман по всему миру. Канцлер Германии Олаф Шольц оценил позицию Катара, сказав, что в прошлом это государство оказывало Германии помощь в критические моменты. Подобные слова из уст немецкого канцлера - доказательство слепоты или глупости, как пишет итальянский журналист. Он отмечает, что исламисты очень терпеливы и планируют все надолго вперед. Он мог бы добавить, что точно так же поступают и русские. Опытные специалисты в газовой отрасли даже называют их голубоглазыми арабами.



"Катарские филантропы, судя по утечкам из разных документы, отправляют миллионы евро в мечети в Гамбурге, Эссене, Бонне, Франкфурте, Оффенбахе, Хайдельберге, Мюнхене и Берлине", - цитирует Меотти издание "Цайт". Катар якобы пожертвовал деньги немецким мечетям близким к "Братьям-мусульманам" (террористическая организация, запрещенная в России - прим. ИноСМИ), прежний духовный лидер которых, известный египетский теолог и проповедник Юсуф аль Карадави (умер 26 сентября в Катаре), главной целью ислама ставил покорение Рима. Меотти приводит подобные примеры из Франции, Бельгии и Дании. Он заканчивает свою статью выводом о том, что ни российский, ни катарский газ не удастся получить бесплатно.