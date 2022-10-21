Фрик Джонсон вновь лезет в премьер-министры Англии

00:04 23.10.2022

Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев

МОСКВА, 22 окт - . Экс-премьера Британии Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы правительства, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.



"Бориса Джонсона поддерживают более 100 членов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени", - говорится в сообщении телеканала.



Ранее Джонсон вернулся на родину на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера.



Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.



Как позже сообщила газета Telegraph, Джонсон сам обзванивает парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах нового премьера.