Очаровательная казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала пояс UBO International

00:17 23.10.2022

Ангелина Лукас завоевала пояс UBO International



Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала пояс UBO International в наилегчайшем весе, сообщает Zakon.kz.



Лукас (2-0) победила украинку Алену Гуриеву (1-3). Бой она закончила во втором раунде.







Встреча проходила в рамках вечера бокса во Дворце спорта имени Балуана Шолака.



Ангелина Лукас свой дебют провела 18 декабря 2021 года в Нур-Султане, где судейским решением победила еще одну украинку Светлану Василевскую.



Елена Беляева