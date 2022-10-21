Очаровательная казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала пояс UBO International

|15:36 Как спасают тюленей в Казахстане, рассказали на заседании Тегеранской конвенции
14:47 Исламский газ вместо российского? Арабы вместе с ним будут экспортировать и свою религию, - И.Леко
14:45 Шавкат Мирзиеев стал почетным профессором Туркменского госуниверситета
14:43 Запад рано хоронит энергетическую мощь России
14:39 Когда за Родину бьется сердце. Памяти 1-го секретаря ЦК Компартии Казахстана Жумабая Шаяхметова (история)
14:37 Украина близка к коллапсу, - Славомир Матушак
14:15 В новый состав ЦК компартии Китая не вошли четыре чиновника-тяжеловеса, в том числе премьер Госсовета Ли Кэцян
14:04 Шпион или/и идиот? Британскоподданный сын экс-главы РЖД Якунин-мл задержан норвежской полицией за запуск дронов на Шпицбергене
13:33 Бедная Лиза, или Порнократия XXI века, - Максим Соколов
12:28 Россия готова наращивать поставки в Узбекистан подсолнечного масла и пшеницы
11:09 Взрыв на складе Минобороны Узбекистана - пострадали 16 человек
10:56 Старший зять Назарбаева переизбран в члены Ассоциации национальных олимпийских комитетов БахМОКа
10:52 Россия обвинила США в попытке сделать Иран стороной конфликта на Украине
10:33 Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху, - Кубатбек Рахимов
10:27 Сын рос-олигарха Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него санкции
10:07 Главная тайна СВО: что мешает русской армии? - А.Одинцов
10:01 Токаев щедро наградил каз-актив в честь возрожденного Дня Республики
09:22 Си Цзиньпин выжидает... Съезд Коммунистической партии Китая: его предпосылки и его последствия, - А.Савельев
09:04 В Молдавии пришел к власти режим экономии. Ситуация в сфере энергетики стремительно ухудшается, - Къ
09:00 Десять лет разведки в тылу врага. Радист Макс Клаузен – уши и голос Рихарда Зорге (история)
08:54 В казахстанской президентской гонке осталось 6 кандидатов. Стартует агитация
08:53 "Казахская мудрость гласит: "Без суверенитета не будет и народа", - К.Токаев
06:01 Анкара ищет шведской любви. Турция интересуется европейской альтернативой американскому оружию
00:39 Верующие казахстанцы возмущены бизнесом на маркировке "халал"
00:01 Ответит ли KZправительство за потраченные в пустоту миллиарды? - А.Бектенова
|Очаровательная казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала пояс UBO International
00:17 23.10.2022
Ангелина Лукас завоевала пояс UBO International
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала пояс UBO International в наилегчайшем весе, сообщает Zakon.kz.
Лукас (2-0) победила украинку Алену Гуриеву (1-3). Бой она закончила во втором раунде.
Встреча проходила в рамках вечера бокса во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
Ангелина Лукас свой дебют провела 18 декабря 2021 года в Нур-Султане, где судейским решением победила еще одну украинку Светлану Василевскую.
Елена Беляева