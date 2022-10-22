России нужна инвестиционная мобилизация. Как победить коллективный Запад, - В.Катасонов

00:23 23.10.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 22.10.2022 |

России нужна инвестиционная мобилизация

Как победить коллективный Запад, если у РФ норма накопления остается ниже среднемирового уровня?



Я постоянно говорю и пишу о необходимости экономической мобилизации в условиях необъявленной войны коллективного Запада против России. Мобилизация предполагает максимально полное использование и последовательное наращивание всех ресурсов в целях защиты страны, обеспечения ее военной и экономической безопасности. Речь идет о людских (трудовых), природных, производственных, научно-технических и финансовых ресурсах.



Остановлюсь на производственных ресурсах. Под ними понимаются основные фонды – машины, оборудование, здания и все остальное, что принято называть материально-технической базой" производства. Я уже писал об этом. Здесь у нас гигантский потенциал, поскольку во многих отраслях российской экономики загрузка производственных мощностей не дотягивает даже до 50%. Объемы производства в таких отраслях можно удвоить и даже утроить в кратчайшие сроки.



Другим направлением мобилизации производственных ресурсов являются капитальные вложения (инвестиции). Многие страны проводили подобные инвестиционные мобилизации в целях ускорения темпов экономического развития и/или радикальных изменений структуры экономики, ее производственно-технологической базы. В первые послевоенные десятилетия наблюдалось резкое ускорение экономического развития в таких странах, как Западная Германия, Япония, Южная Корея. Тогда это называли "экономическим чудом". Главная причина подобных "экономических чудес" – значительное увеличение капитальных вложений в строительство новых заводов и фабрик и техническую реконструкцию имеющихся предприятий в целях повышения эффективности производства и налаживания выпуска новых видов продукции.



Пожалуй, самым большим "экономическим чудом" оказалась социалистическая индустриализация, которая проводилась в Советском Союзе с конца 1920-х годов до начала Великой Отечественной войны. В кратчайшие сроки (менее 12 лет) было построено 9600 промышленных предприятий. Уже к концу первой пятилетки (1932 г.) Советский Союз по объему промышленной продукции вышел на второе место в мире (после США). К началу Великой Отечественной войны удалось выполнять две основные цели индустриализации – достичь полной экономической самодостаточности (импортом покрывалась доли процента всех внутренних потребностей страны) и создать мощную оборонную промышленность (подготовиться к неизбежной войне). В основе советского экономического чуда – гигантские масштабы капиталовложений.



Большая часть советской истории – время инвестиционной мобилизации. Во-первых, происходило неуклонное наращивание капитальных вложений; во-вторых, относительный уровень этих капиталовложений был выше, чем в странах Запада.



В 1956 году для высшего руководства страны очень ограниченным тиражом и с грифом "секретно" был подготовлен статистический сборник "Народное хозяйство СССР за 1913-1956 гг. (Краткий статистический сборник)". Не так давно он был рассекречен и имеется в открытом доступе. В нем очень наглядно представлена высокая динамика капитальных вложений в народное хозяйство в нашей стране в период с 1918 года по середину 1950-х гг. Все данные в сопоставимых ценах (на 1 июля 1955 года). За период 1918-1928 гг. (время военного коммунизма и новой экономической политики – НЭПа) суммарный объем капитальных вложений составил 15,7 млрд. руб. В среднем на год около 1,4 млрд. рублей. Этот одиннадцатилетний период можно назвать временем полного инвестиционного расслабления или даже паралича.



В конце 1920-х годов в СССР произошел "квантовый скачок" в объемах капитальных вложений, что было обусловлено началом первой пятилетки и запуском индустриализации. В 1929 г. объем капиталовложений составил беспрецедентно высокую величину – 7,6 млрд. руб.



А вот данные за некоторые последующие годы до начала войны (млрд. руб.): 1930 г. – 12,7; 1932 г. – 21,6; 1936 г. – 38,1; 1939 г. – 40,8; 1940 г. – 43,2.



После начала войны объем капитальных вложений по понятным причинам снизился, но не слишком резко (млрд руб.): 1941 г. – 37,4; 1942 г. – 23,0; 1943 г. – 23,1; 1944 г. – 31,7; 1945 г. – 39,2. В годы войны мы не только воевали и не только трудились в три смены на заводах и фабриках. Мы продолжали проектировать, строить, модернизировать, запускать производства новых видов оружия и военной техники. Инвестиционная мобилизация была органической частью всей мобилизации советского общества. Об этой стороне нашей военной истории, к сожалению, очень мало написано.



Затем пришла холодная война, но никакой экономической демобилизации не было. Наоборот, экономическая и инвестиционная мобилизация усилилась. Об этом наглядно свидетельствует статистика капитальных вложений (млрд руб.): 1946 г. – 46,8: 1948 г. – 62,1; 1950 г. – 90,8; 1952 г. – 113,8; 1954 г. – 140,3.



США уже имели ядерное оружие и грозили применить его против Советского Союза. Началась напряженная гонка вооружений. И если США могли подпитывать ее за счет полуколониального ограбления других стран и с помощью печатного станка ФРС, то Советский Союз опирался исключительно на внутренние источники. Ключевая роль в поддержании высокого мобилизационного тонуса советской экономики принадлежала лично И.В. Сталину.



В экономической статистике есть показатель, называемый нормой накопления. Под ним понимается отношение величины капитальных вложений к общественному продукту. Однако до Второй мировой войны ни в СССР, ни в странах Запада макроэкономических показателей общественного продукта в официальной статистике не было. Уже после войны международные организации и наиболее развитые страны стали использовать макроэкономические показатели, которые получили названия "национальный доход", "валовой общественный продукт", "совокупный общественный продукт", "валовой национальный продукт" и т. п.



ЦСУ СССР в 70-80-е годы рассчитывало и публиковало относительные показатели капитальных вложений с использованием валового национального продукта (ВНП). В 1970 году доля капитальных вложений в ВНП равнялась 35,7%. На протяжении всех 1970-х годов данный показатель был выше планки в 30%. Лишь в 1980 и 1981 гг. он опустился до значений 28,9 и 28,6% соответственно. Затем опять поднялся над планкой в 30% и держался на этой высоте до конца 1980-х годов. В 1988 году он был равен 31,5%. А затем в 1989 году резко упал до 22,6%, в следующем году был равен 28,7%. Относительный уровень капитальных вложений в СССР в 70-80-е годы был несравненно выше, чем в странах Запада, в том числе США. Там этот показатель был около 20%. Отставая от США по величине ВНП, Советский Союз в отдельные годы по объемам капитальных вложений (рассчитанным по паритету покупательной способности советского рубля) опережал Соединенные Штаты. Такое превосходство обеспечивало более высокие темпы экономического роста в СССР по сравнению с США.



Сегодня наиболее популярным является макроэкономический показатель "валовой внутренний продукт" (ВВП). И норму накопления измеряют в виде отношения величины капитальных вложений к ВВП. Такие международные финансовые организации, как МВФ и Всемирный банк, делают периодически сравнительные оценки нормы накопления по отдельным странам и в среднем по миру.



Так, в 2000-е годы до кризиса 2008-2009 гг. средняя норма накопления в мире составляла 25-27%. В период "великой рецессии" 2008-2009 годов доля инвестиций в ВВП в мире снизилась до 23-24%. После кризиса значения показателя увеличились: в среднем по миру норма накопления с 2011 года составляет 24-25% ВВП, а в 2018 году впервые с 1989 года превысила 26%. Такая величина доли инвестиций в ВВП достигнута в первую очередь за счет высоких значений показателя у Китая (45,2% в 2018 году), которые обуславливаются интенсивной индустриализацией, характерной для экономики страны и, как следствие, большими капиталовложениями в промышленность.



Что касается России, то норма накопления у нее была постоянно ниже среднемирового значения. Самый настоящий инвестиционный провал имел место в 90-е годы. Так, в 1997 году он составил 12,8%. К 2000 году он вырос до 16,9%, к 2005 году – 17,8%. В прошлом десятилетии уровень инвестиций удалось поднять несколько выше 20% ВВП. Так, в 2014 году показатель равнялся 21,5%; в 2016 году – 22,0%; в 2018 году – 21,6%. С учетом скромных относительных показателей капиталовложений нет ничего удивительного в том, что доля России в мировой экономике медленно, но неуклонно тает. Доля РФ в мировом ВВП, рассчитанная по паритету покупательной способности рубля, по оценкам МВФ, в 1992 году была немного ниже 5%. В прошлому году эта доля опустилась почти до 3,0%.



Не раз российское руководство заявляло о необходимости экономического рывка, который бы остановил ослабление позиций России в мировой экономике. В свое время был брошен лозунг удвоения ВВП, позднее была поставлена задача сделать Россию пятой экономикой мира. Но ничего не получалось. Наконец, был сделан шаг в правильном направлении, и была поставлена задача повысить норму накопления, довести ее хотя бы до среднемирового уровня. 7 мая 2018 г. президентом Российской Федерации был подписан указ № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В одном из его пунктов говорится, что к концу периода необходимо увеличить объем капиталовложений до 25% от ВВП (т. е. довести норму накопления примерно до среднемирового уровня). И каковы успехи? Вот данные Росстата по относительному уровню инвестиций в основной капитал в РФ за последние три года (% ВВП): 2019 г. – 20,9; 2020 г. – 21,5; 2021 г. – 19,8. А воз и ныне там.



Возникает вопрос: если готовили СВО, то почему не готовили экономическое обеспечение этой операции? Показатель нормы накопления за 2021 год (19,8%) свидетельствует, что о тыле никто не думал.



Так, может быть, после 24 февраля инвестиционная мобилизация в нашей стране все-таки началась? Росстат дает оперативную информацию на квартальной основе. И что мы видим? По итогам первого квартала текущего года валовые накопления основного капитала составили 23,1% ВВП; по итогам второго квартала – опять 23,1%. Никакого инвестиционного рывка после начала СВО не произошло. Как победить коллективный Запад, если у РФ норма накопления остается ниже среднемирового уровня?



Я опять обращусь к советскому опыту. Хотя в 1930-е годы в официальной статистике СССР не было макроэкономического показателя ВВП, ряд зарубежных историков и экономистов, занимающихся международными сопоставлениями, попытались ретроспективно измерить норму накопления в тогдашнем Советском Союзе. Она, по их оценкам, была в диапазоне 40-45%. Что как минимум в два раза больше показателей по США и ведущим странам Европы (за исключением Германии). Столь высокая норма накопления позволила СССР в кратчайшие сроки подготовить свою экономику к войне с фашистской Германией и ее союзниками.



А вот в Китае в прошлом десятилетии норма накопления, по оценкам МВФ, достигала значения 45%. Китай ни к какой войне специально не готовился, но свою военную безопасность благодаря гигантским инвестициям он, безусловно, укрепил.



Вывод: нынешний уровень инвестиций в основные фонды в России явно недостаточен. Чтобы иметь шанс одержать победу в войне с коллективным Западом, объем капиталовложений в экономику России необходимо поднять по крайней мере в два раза. Источник - фонд стратегической культуры

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