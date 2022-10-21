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"Кричат орлы". США перебрасывают поближе к Украине элитную 101-ю десантную дивизию
00:24 23.10.2022

Десантники элитной 101-й дивизии США напрашиваются на бой с русской десантурой
Американские "Кричащие орлы" готовятся к броску на Приднестровье и Одессу

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Владимир Букарский
Владимир Сапунов

США разместили в Румынии элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях НАТО, сообщает CBS News.

Подразделение легкой пехоты, получившее прозвище "Кричащие орлы", обучено развертыванию на любом поле боя в течение нескольких часов. Командиры дивизии заявили телеканалу, что прибыли для защиты территории НАТО. Однако они уточнили, что, "если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу Украины".

По информации CBS News, учения будут проходить в нескольких километрах от украинской границы.

"Для меня реальное значение присутствия здесь американских войск - это как если бы у вас были союзники в Нормандии до того, как там появился враг", - сказал CBS News румынский генерал-майор Лулиан Бердила, имея в виду знаковое сражение Второй мировой войны на северном побережье Франции.

101-я воздушно-десантная дивизия армии США "Кричащие орлы" принимала участие в операциях Второй мировой войны на Западноевропейском театре военных действий. Участвовала в высадке в Нормандии, операции "Маркет Гарден". Кроме того, в 1965 году бригада 101-й дивизии участвовала во Вьетнамской войне, в 2003 году принимала участие во вторжении в Ирак.

Численность подразделения составляет 4,7 тысячи человек.

Они реально готовы воевать с нами? Действительно ли эти люди могут зайти на территорию Украины? Или просто демонстрация силы?

- На данный момент это обычное бряцание оружием и блеф. Однако в стратегическом плане это очень понятный ход, - уверен военно-политический эксперт Владимир Сапунов.

- Слова заместителя командующего Центрального военного округа генерала-майор Рустама Миннекаева о том, что Россия ставит задачу выхода в Приднестровье, никто не отменял. Наше контрнаступление на Херсонско-Николаевском направлении выглядит очень вероятным сценарием. И главный потенциальный противник это прекрасно понимает. Отсюда и итерации с бряцанием оружием.

"СП": - Что собой представляет указанное подразделение?

- "Кричащие орлы", специализируются на парашютно-десантных операциях. Директива Пентагона для них: "реагировать на кризисные ситуации в любой точке мира в течение 18 часов". То, что им потревожили комфортную жизнь в Форт-Брэгге (Северная Каролина), означает, что их используют в информационной войне. Переброска самой стратегически мобильной дивизии армии США в непосредственную близость к границам Украины - серьезный аргумент в медиавойнах. Однако исключать участия отдельных персонажей в боевых действиях совершенно нельзя.

"СП": - При каких обстоятельствах они могут все же зайти на Украину?

- Им подобные уже давно на Украину зашли. Недавно один из военкоров отправил мне аудиозапись радиоперехвата с разговором на хорватском. Переведи, типа, о чем говорят. Сообщают, что таких радиоперехватов становится все больше и больше. Сомнений о том, что в зоне вооруженного конфликта работают кадровые сотрудники натовских армий у знающих людей давно нет.

"СП": - То есть организованно они не зайдут? И не будет войны НАТО с Россией?

- Разумеется, нет. А зачем? Кто надо и так отправляется на территорию Украины. Особенно ценятся специалисты в области связи, контрбатарейной борьбы, артиллерии, работы ДРГ и прочие. Вот в этом главная опасность.

"СП": - Почему со стороны Румынии, а не Польши?

- Из Польши больше тихо заходят, а с Румынией - это PR-ход с медийно-психологическими целями. Никаких официальных дивизий НАТО на территорию Украины перебрасываться не будет - туда точечно забрасываются нужные специалисты.

"СП": - Если что, мы можем оперативно перебросить туда войска?

- Пока оперативно перебросить войска в Приднестровье не получится - это из голливудских сценариев.

А вот сценарий нашего будущего наступательного продавливания по сухопутному коридору очень вероятен. Но до этого еще далеко - надо сначала отбить атаки неприятеля на херсонском направлении. Не думаю, что НАТО ни с того ни сего пойдет на резкую эскалацию в Молдавии и Приднестровье.

Но если пойдет, руками украинцев - защитить российские войска там и армию ПМР можно будет только с помощью массированных ударов гиперзвуковым оружием и другими жесткими средствами поражения.

Вероятность того, что в конфликт вступит даже румынская армия, не то, что какие-то американские дивизии, очень низкая. Даже если фронт приблизится к Одессе - мало что изменится - на открытый конфликт Вашингтон и Брюссель идти не готовы. А вот помочь живой силой вполне могут.

- Узловой точкой противоборства становится Молдавия, - считает исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба", политолог Владимир Букарский.

- В Республике Молдова прозападный режим Санду сталкивается с трудностями. Ширится протестное сопротивление. Восстает против режима Санду мятежный регион на юге страны - Гагаузия. А в Приднестровье присутствует российская военная группировка - миротворческий контингент и Оперативная группа российских войск. Думаю, целью американских военных является не Украина, а Молдавия - содействие Майе Санду в готовящейся зачистке всего региона.

"СП": - Они реально могут пересечь границу?

- Легко могут зайти и на территорию Украины, и на территорию Молдовы. Предлог для этого захода всегда можно найти. Например, "содействие властям Молдовы в подавлении пророссийского вооруженного переворота".

"СП": - Может, это страх перед нашим наступлением на одесско-николаевском направлении? Они реально готовятся отразить его?

- Да, страх появления российских войск по ту сторону границы с Приднестровьем и на юге Одесской области. Отражать наступление будут ВСУ, в том числе воюющие там западные наемники. И гибель этих наемников или инструкторов - граждан западных стран - может быть истолкована как "атака на НАТО".

"СП": - Каким может быть предлог для захода?

- Для того, чтобы войска НАТО вошли на территорию Украины или Молдовы, необходимым условием является применение 5-й статьи Устава НАТО - нападение на одну из стран-членов альянса. Возможен такой вариант: Румыния вводит в Молдову полицейские силы, подавляется оппозиция, проводится процедура объединения с Молдовы с Румынией, это объединение признают все страны Запада, и в дальнейшем защита Приднестровья будет расценена как "нападение на страну-участника НАТО".

"СП": - Что мы сможем этому противопоставить в случае негативного развития событий? Будем воевать с ними?

- ВС РФ сегодня сталкиваются с объективными трудностями, в том числе на херсонском направлении. Оборона Херсона и дальнейшее продвижение российских войск зависят от темпа подготовки резерва мобилизованных военнослужащих. Однако вооруженное нападение на российских военнослужащих в Приднестровье со стороны вооруженных сил любой из стран будет означать casus belli, как это и произошло в Южной Осетии в 2008 году.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666473840


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