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Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос о ношении женщинами хиджаба
00:29 23.10.2022

Президент Турции предложил вынести на референдум вопрос о ношении женщинами хиджаба
АНКАРА, 22 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о закреплении в конституции страны права женщин носить хиджаб.

"Говорю об этом впервые. Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится", - сказал Эрдоган в субботу, комментируя инициативу лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу внести соответствующий законопроект в парламент. Выступление президента в городе Малатья на юго-востоке Турции транслировал телеканал ТRТ.

"Мы завершили подготовку [по внесению поправок в конституцию]. Мы направим поправки в парламент", - добавил Эрдоган. Ранее он предлагал подготовить поправки к основному закону, закрепляющие права женщин носить мусульманские атрибуты одежды. Минюст, по сообщениям местных СМИ, уже завершил эту работу.

Референдум в Турции в последний раз проводился в 2017 году по вопросу внесения поправок в конституцию о переходе страны к президентской форме правления с парламентской. Она действует в республике с 2018 года. Решение о проведении референдума принимает парламент, для этого необходимо конституционное большинство (330 голосов из 600).

Эрдоган до этого заявлял, что проблемы ношения в Турции женщинами хиджаба нет. При 20-летнем нахождении возглавляемой им происламской Партии справедливости и развития у власти в стране фактически узаконено ношение мусульманских атрибутов одежды в госучреждениях. Оппозиция, ранее видевшая в этом нарушение принципов светского устройства государства, в преддверии всеобщих выборов, которые планируются в июне 2023 года, выступила с инициативой "закрепления в законодательстве религиозных свобод".

Источник - ТАСС
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