The New York Times: США потеряли власть над нефтью

00:40 23.10.2022 The New York Times

США



Приведут ли цены на бензин к гибели демократии?

NYT: цены на бензин ударили по демократам перед выборами в Конгресс



Нобелевский лауреат Пол Кругман пишет в NYT, что рост цен на бензин в США погубит американскую демократию. Одной из причин автор называет блестящую дипломатическую победу над Вашингтоном, одержанную Путиным совместно с Саудовской Аравией.



Пол Кругман



Будет ли цена бензина, которая имеет очень мало общего с тем, какая партия контролирует администрацию, определять исход промежуточных выборов и, вполне возможно, судьбу американской демократии?



Хотел бы я, чтобы это был глупый вопрос, но это совсем не так. В этом году наблюдается сильная корреляция между ценой на бензин и политическими опросами.



Ранее в этом году, когда бензин в среднем стоил 5 долларов за галлон, все, казалось, указывало на существенный перевес республиканцев. К середине сентября, когда цены на топливо упали почти на 1,5 доллара, выборы стали выглядеть гораздо более конкурентными. А некоторое недавнее ухудшение перспектив демократов совпало с ростом цен в конце сентября и начале октября. (Сейчас цены снова падают.)



Теперь эта корреляция может быть обманчивой. Происходили и другие события, в частности, партийное решение Верховного суда по делу Роу против Уэйда (Роу против Уэйда - историческое решение ВС США относительно законности абортов. Является одним из наиболее политически значимых судебных решений в истории Соединенных Штатов – Прим. ИноСМИ). А политологи, изучавшие этот вопрос, вообще считают, что в обычное время влияние цен на бензин на политические результаты довольно слабое.



Однако вполне возможно, что сейчас мы находимся в особой ситуации. Американцы были потрясены внезапным всплеском инфляции, которая была низкой на протяжении десятилетий. А цены на бензин, которые бросаются в глаза на огромных ценниках через каждые несколько кварталов, являются убедительным напоминанием о наших экономических трудностях.



Что мы знаем наверняка, так это то, что политики активно рассуждают о ценах на газ. Республиканцы не говорят о снижении расходов населения на личное потребление. Они кричат, что "когда Трамп был у власти, бензин стоил всего 2 доллара за галлон!" Администрация Байдена много говорила о падении цен на бензин и пытается пустить слух о том, что это падение возобновилось.



Итак, кажется, самое время сделать три важных замечания о ценах на бензин.



Во-первых, наиболее важным фактором, определяющим цены на заправке, являются мировые цены на сырую нефть, на которые Соединенные Штаты больше не имеют сильного влияния. И я действительно имею в виду "мировую цену". Цены в Европе и США обычно движутся в почти идеальном тандеме.



Цены на сырую нефть и, следовательно, цены на бензин были необычно низкими в последний год пребывания Дональда Трампа у власти не из-за того, что он что-то сделал, а потому, что COVID-19 положил мировую экономику на лопатки, значительно снизив спрос на нефть. Нефть временно подскочила в цене после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине. Были опасения, что экспорт российской нефти сильно сократится. Вскоре стало ясно, что много российской нефти будет продолжать поступать на мировые рынки.



Во-вторых, небольшие колебания обычно вызваны техническими проблемами на нефтеперерабатывающих заводах, которые перерабатывают сырую нефть в бензин и другие нефтепродукты. Мини-всплеск цен на бензиновые цены, начавшийся в сентябре (и сейчас вроде бы закончившийся), был вызван остановкой нескольких НПЗ на техническое обслуживание и пожаром на одном из них в Огайо. Опять же, это не имеет ничего общего с политикой.



А как насчет обвинений в том, что энергетические компании умышленно сдерживают производство, чтобы поднять цены и свою прибыль?



Мы не должны сбрасывать со счетов эту возможность. Некоторые читатели могут вспомнить калифорнийский энергетический кризис 2000 и 2001 годов. Когда некоторые аналитики, в том числе и я, утверждали, что факты свидетельствуют о том, что большую роль играют рыночные манипуляции, мы столкнулись с полупрезрительными насмешками. Но оказалось, что рынками на самом деле манипулировали: у нас есть документы.



Однако, насколько я могу судить, проблемы с нефтепереработкой, которые привели к недавнему повышению цен, были настоящими, а не выдуманными. Я не думаю, что неправильно сохранять подозрительность и держать энергетические компании под контролем, чтобы они не внезапно не вытащили хорошо нам памятную карту кризиса с компанией Enron. Но, наверное, сейчас это не самая актуальная проблема.



Наконец, бензин сейчас относительно не дорог по сравнению с совсем недавним прошлым.



Один из способов, которым я предпочитаю оперировать в этом вопросе, - рассматривать соотношение цены бензина и среднего почасового заработка рабочего. Сейчас это соотношение значительно ниже, чем в начале 2010-х годов. Цены на бензин действительно упали в 2014 году - да, при Бараке Обаме, а не при Трампе. Но это отражало всплеск сланцевого бизнеса, который действительно увеличил добычу нефти в США настолько, что оказал значительное влияние на мировые рынки. К сожалению, бум фрекинга оказался пузырем, который в конечном итоге сжег более 300 миллиардов долларов денег инвесторов.



Таким образом, цены на бензин, скорее всего, не вернутся к уровням конца 2010-х годов не потому, что администрация Байдена враждебно настроена по отношению к добыче нефти, а потому, что эти низкие цены зависели от заблуждений инвесторов относительно прибыльности сланцевой нефти. В более долгосрочной перспективе, как я уже сказал, на данный момент бензин на самом деле не дорог.



Кроме того, эксперты считают, что с возобновлением работы некоторых проблемных нефтеперерабатывающих заводов цены на него в ближайшие несколько недель существенно упадут.



Итак, что это говорит нам об успехе или провале политики администрации Байдена? Очень мало. Нападки Байдена на нефтепереработчиков из-за их маржи могут возыметь некоторый эффект. Такой же незначительный эффект может дать и продажа дополнительной нефти из Стратегического нефтяного резерва. В целом, однако, трудно придумать худший критерий для суждения о президенте и его партии, чем цена, определяемая в основном событиями за границей и техническими вопросами производства здесь, которая не высока по сравнению с скажем, с той, что существовала десять лет назад.



Тем не менее, цены на бензин все равно могут повлиять на предстоящие решающие выборы. Факт одновременно и смехотворный, и пугающий.



Автор: Пол Кругман (Paul Krugman) – колумнист NYT с 2000 года, почетный профессор докторантуры университета Нью-Йорка. В 2008 году получил Нобелевскую по экономике за работы в области международной торговли и экономической географии.



Комментарии читателей TNI:



Susan Carlyle

Эти цены на бензин погубят демократов. Пока это только ягодки. Но что нас ждет с ними впереди?



SJW51

То, что Кругман говорит о движении цен на бензин, верно. Если это приведет к тому, что демократы потеряют контроль над Конгрессом, то как это может повредить нашей Демократии? Гораздо большую угрозу для демократии представляет сам Байден, умоляющий саудовцев не сокращать производство до окончания промежуточных выборов. Теперь мы слышим, что Байден делает то же самое с железнодорожной забастовкой. Попросил корпорации, профсоюзы и рабочих прийти к соглашению до выборов. Самая большая угроза для нашей демократии - это не мировая экономика нефти, а администрация Байдена!



eclambrou

Инфляция, колебания цен на бензин и тому подобное - это отвлечение от реальной проблемы.

Экономика неуклонно восстанавливается, несмотря на неизбежные постковидные сбои (не говоря уже об СВО России на Украине).

Когда около 200 кандидатов от Республиканской партии на промежуточных выборах открыто отрицают результаты выборов 2020 года и заранее отказываются верить результатам выборов 2022 года, если они проиграют, это НЕ экономика, глупцы. Это сама наша демократия!



John Mark Evans

"Угроза нашей демократии" - это демократический/прогрессивистский/либеральный лозунг "ну и пусть избиратели отвергнут наши политические приоритеты". Тогда мы назовем их поведение "расизмом" или даже "фашизмом". Интересно видеть, как демократы стараются "замазать" свое возможное поражение еще задолго до выборов.



Fred white

Вот тебе и на...

Как легко оказалось для этих саудитов и их друзей русских разгромить демократов буквально одним решением ОПЕК+.

То ли еще будет впереди!



LaurenceB.

Единственное, в чем наше правительство хорошо разбирается, - это в том, как перекачивать наши налоги в корпоративные интересы и на нужды вооруженных сил.

Остальное - это просто отвлечение, фальшивая работа по социальным вопросам, развлекающая, ошеломляющая и сбивающая с толку публику.

Если мы живем в условиях демократии, почему наши граждане так несчастны, больны, а миллионы еще и бедны?

Это то, за что мы голосовали?



Silvery Moon

Я житель страны Трампа, и не стесняюсь этого. Я не могу вам передать, сколько моих соседей скучают по Трампу и начинают любую дискуссию о политике со слов: "При Трампе все было намного лучше! И что делает этот Байден? Он останавливает добычу нефти в стране! Мы должны продавать нефть миру, а не покупать ее! Это Байден все испортил!".



Yo

Наша нация обречена не из-за цен на бензин. Она обречена из-за нашего нового цивилизационного кода. Повсюду в нашей стране только коммерческие интересы и алчность! Отвратительно!



RJ

Так что, автор считает, что тупая поддержка Байденом Украины и такая же тупая ненависть к России не имеют никакого отношения к растущим у нас ценам на бензин?

Я не согласен, но я слышу это постоянно.



Howard

Мы оказались в заложниках у необразованных демократических политиков.



LCS

Я думаю, что это свидетельствует о более серьезной проблеме. Цены на бензин сами по себе не погубят демократию, но общие консолидированные рынки и клановый капитализм могут. В сегодняшнем выпуске New York Times Нейт Коэн подробно изложил результаты опроса избирателей в США, которые показывают, что американское население считает коррупцию, жадность и особые интересы корпораций главной угрозой демократии. Западные демократии становятся все более нерепрезентативными - они были сфальсифицированы в пользу корпоративных прибылей. И большинство людей, кроме очень богатых, чувствуют себя в затруднительном положении. Повышение цен на бензин многогранно - да, это и несчастья на НПЗ, и конфликт на Украине. Но это только часть истории. И я думаю, что наивно полагать, что ключевой движущей силой здесь является что-то другое, а не элементарная корпоративная жадность и спекуляции.



Ron Wallach

Сроки недавнего решения ОПЕК + (Россия) о сокращении добычи нефти, принятое так близко к промежуточным выборам в США, должно были подорвать шансы демократов удержать в своих руках Палату представителей и Сенат. Саудовская Аравия и Россия выигрывают от экономически ослабленных и политически парализованных США.



J House

Кого Байден пытается перехитрить? Два из трех крупнейших производителей нефти в мире, Россия и Саудовская Аравия, теперь оказались по другую сторону баррикады от администрации Байдена. Это глубокая внешнеполитическая рана, нанесенная Байденом самому себе. И закончится она огромным увеличение налогов, которое американцы низшего и среднего класса должны платить каждый день, чтобы добраться до работы.

Ваше "зеленое" будущее без углерода вовсе не бесплатно для нас, господин президент!



LaurenceB

Вы называете наше правительство и нашу армию нашим страховым полисом.

А я называю их "черной дырой.

Сотен миллиардов долларов уходят из бюджета военным и самым богатым гражданам.

Битва между демократами и республиканцами похожа на те фальшивые поединки по борьбе, которые показывают по телевидению.

Если демократия - это власть народа, то почему у нас разваливающаяся инфраструктура, бездомность, повсеместная нищета, нелепое здравоохранение, массовая зависимость от денег и надвигающийся всемирный климатический кризис.

Это то, за что мы голосовали?



Jack

Линкольн говорил: "Вы можете обманывать всех людей некоторое время или некоторых людей все время, но вы никогда не сможете обманывать всех людей все время". Это не мешает нашим политикам пытаться сделать это. Продажа нефти национального резерва никак не поможет снизить инфляцию, но это хорошая "пыль в глаза" в стране, где политикам удалось убедить стольких людей, что можно получить что-то бесплатно.



Hieronymous Bosch

Американцам плевать на мировые цены на нефть. Им важно, сколько они платят сегодня на заправке. Они хотят иметь возможность съездить на пикапе в продуктовый магазин за пакетом чипсов и платить по доллару за галлон бензина. И они хотят авторитарного правительства, со снижением налогов и большим количеством полицейских. И именно за это они собираются голосовать в ноябре.



AACNY

Да, демократия обречена. (А под "демократией" мы все понимаем то, что на самом деле Кругман имеет в виду: правление Демократической партии США).



Reasoned analysis

"Смехотворная и пугающая!" - это отличный новый слоган про Америку!



Frank

Нет! Цены на бензин погубят не демократию, а демократов!



Syd

Все эти яйцеголовые эксперты считают каждые выборы решающими, определяющими или какими-то еще. И раз на самом деле очередные выборы ничего не решают. Послушайте либералы: республиканцы и демократы почти идентичны. Они обе представляют собой правые партии. Демократы - это правоцентристы, республиканцы - это крайне правые. Обе партии являются беззастенчивыми приверженцами капитализма. Обе империалистичны по сути. Обе партии выступают за войну и военно-промышленный комплекс. Обе принимают и щедро тратят деньги с темных спонсоров и темных людей. Единственная разница в их социальной риторике - вы знаете, о чем я говорю. За кого голосовать? Это ведь совсем не демократия, да и как республики нас больше нет. Голосование - это просто приятное времяпрепровождение, но, в конце концов, в нынешней системе оно ничего не решает. Это просто НОЛЬ!



Joan Karter

Отличная статья. И все же меня удивляет: как могут мои соотечественники быть такими темными и ничего не знающими?



DNG

Владимир Путин, вне всякого сомнения, сегодня самый блестящий ум.

Его спецоперация на Украине и его мастерская сделка с саудитами застраховала Конгресс за Республиканской партией.

Кевин Маккарти уже заявил о своем намерении уморить Украину голодом. Как Путин предсказывал, так и будет.

Его военные таланты вызывают вопросы. Его политические способности не имеют себе равных.

Деньги, которые он потратил на покупку Республиканской партии, принесут ему неизмеримые дивиденды.

Он действительно Владимир Большой - Владимир Великий (Vladimir Bolshoi--Vladimir the Great). Источник - ИноСМИ

