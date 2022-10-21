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В Кыргызстане создан комитет по защите (от узбеков) Кемпир-Абада
00:56 23.10.2022

22 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

В Кыргызстане создан комитет по защите Кемпир-Абада. Кто в него вошел (список)

В Кыргызстане создан комитет по защите Кемпир-Абада. Об этом 24.kg сообщили члены объединения.

По их словам, комитет защиты Кемпир-Абада создан на основе резолюции, принятой 15 октября 2022 года на курултае в Узгене. В объединение вошли политические деятели и члены партий, активисты и неравнодушные граждане.

В состав комитета вошли:

бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции Мамбетжунус Абылов;
экс-депутат парламента Асия Сасыкбаева;
депутат ЖК Адахан Мадумаров;
экс-член Конституционного суда Клара Сооронкулова;
депутат Исхак Масалиев;
экс-член ЦИК Гульнара Джурабаева;
бывший глава спецслужб Кенешбек Дуйшебаев;
активистка из Оша Гульгакы Мамасалиева;
экс-посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров;
бывший депутат парламента Эркингуль Иманкожоева;
политик Равшан Джеенбеков;
экс-депутат Ыргал Кадыралиева;
бывший член временного правительства Бектур Асанов;
экс-депутат Кубанычбек Кадыров;
правозащитница Рита Карасартова;
активист Жениш Молдокматов;
гражданская активистка Перизат Суранова;
экс-депутат Канат Исаев;
бывший глава Финпола Сыймык Жапыкеев;
экс-депутат Орозайым Нарматова
и другие.

Как отмечается, комитет открыт для приема новых членов. Список участников будет дополняться.

10 октября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном - территория воды Кемпир-Абадского водохранилища - 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.

Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.

В 1973-м со стороны Узбекистана была предоставлена земельная компенсация - Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров. В Кемпир-Абад стекается вода рек Жазы, Куршаб и Кара-Дарьи. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь составляет 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения - 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану.

Источник - 24.kg
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