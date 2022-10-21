В Кыргызстане идут аресты кемпир-абадских активистов

08:21 23.10.2022

23 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

После обысков выступающих против передачи Кемпир-Абада увозят в милицию



В доме экс-члена ЦИК Гульнары Джурабаевой проводят обыск. Об этом 24.kg сообщила она сама.



По словам Джурабаевой, обыски идут у всех членов комитета по защите Кемпир-Абада.



Она добавила: есть информация о том, что экс-депутата Асию Сасыкбаеву доставили в Аламединский РОВД.



Еще несколько членов созданного накануне комитета заявили, что в их домах проводятся обыски, а после их забирают в милицию.



Гульнары Джурабаевой

Фото Гульнары Джурабаевой. Милиция приехала в дом экс-члена ЦИК с обыском

В Facebook активист Али Шабдан написал, что его задержали и доставили в центральный аппарат МВД.



- скриншот с Facebook

Фото - скриншот с Facebook. Перевод: сотрудники ГКНБ увозят меня в центральный аппарат МВД

Об обыске в доме также сообщила активистка Перизат Суранова. Она сняла процесс на видео. Сотрудник милиции сообщил ей, что ищет в доме запрещенные предметы и некие улики ее незаконной деятельности.



Еще один активист Эрлан Бекчороев, который также выступает против передачи водохранилища Узбекистану, сообщил, что у него провели обыск и доставили в милицию.



По словам активиста, его подозревают в организации беспорядков.



Эрлан Бекчороев отметил, что его после обыска доставили в УВД Ленинского района.



Напомним, накануне был создан комитет в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутат парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: у властей есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.



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23 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-Абад. Милиция вломилась в дом Риты Карасартовой



Сотрудники милиции вломились в дом активистки Риты Карасартовой. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.



На кадрах сотрудники милиции врываются в дом активистки, заявив, что должны провести обыск. Правоохранители не сразу представились в положенной форме и не показали удостоверения.



Отметим, сегодня обыски проходят в домах экс-судьи Конституционного суда Клары Сооронкуловой, бывшего депутата парламента Равшана Джеенбекова, а также других активистов.



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Публикация от Рита Карасартова (@karasartovarita)



Напомним, накануне был создан комитет в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутат парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: у властей есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.