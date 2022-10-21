Си Цзиньпин переизбран Генсеком ЦК КПК на третий срок

08:23 23.10.2022

В Китае переизбрали Си Цзиньпина на третий срок



Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), а также утвержден на должность председателя Военного совета ЦК КПК, в обоих случаях - на третий срок, сообщает агентство Синьхуа.



Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. Днем ранее в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.



Также избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники Китая.



Си Цзиньпину 69 лет. Во время встречи с президентом Росси Владимиром Путиным в феврале 2022 года он положительно оценил отношения с Россией, подчеркнул, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Москвой и Пекином продолжает крепнуть, и стороны поддерживают усилия по защите своих коренных интересов.