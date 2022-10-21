Власти Киргизии готовят новый драконовский закон о СМИ

08:27 23.10.2022 21 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

Сюжет: Давление на СМИ

24.kg призывает администрацию президента отозвать проект нового закона "О СМИ"



Информационное агентство 24.kg направило свои предложения и рекомендации к проекту закона "О средствах массовой информации". Письмо сегодня передано в администрацию президента, а также двум комитетам Жогорку Кенеша - по социальной политике и по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.



Отметим, ранее медиаэксперты, правозащитники и юристы раскритиковали проект нового закона "О средствах массовой информации", подготовленный в президентской администрации. Они считают, что документ должен быть отозван.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Новый Закон "О СМИ": власть решила похоронить свободу слова

Юристы правовой клиники "Адилет" изучили проект закона и указали на наличие серьезных рисков неправомерных и недопустимых отступлений от гарантий права на свободу выражения мнения. Призывают авторов отказаться от идеи уничтожить свободные СМИ и эксперты Института медиа полиси. Юристы также отмечают, что законопроект списан с российского аналога, при этом некоторые нормы в кыргызском варианте ужесточены.



Медиасообщество обращается к инициаторам законопроекта с требованием отозвать его. Журналисты также обратились к депутатам Жогорку Кенеша с просьбой отклонить новый Закон "О СМИ", разработанный администрацией главы государства.



Публикуем письмо 24.kg в администрацию президента полностью:



"28 сентября 2022 года на официальном сайте кабинета министров на общественное обсуждение размещен проект закона "О средствах массовой информации", предполагающий замену действующего документа. Инициатором является служба информационной политики администрации главы государства.



Принимая во внимание, что законопроектом предполагается внести большое количество изменений в вопросах правового регулирования деятельности СМИ, хотим изложить свои комментарии к положениям проекта, содержащим, на наш взгляд, наиболее высокие риски ненадлежащего соблюдения прав и свобод человека, а также принципов демократического и правового государства.



В предлагаемом законопроекте есть серьезные риски неправомерных и недопустимых отступлений от гарантий прав человека на свободу выражения мнения.



Отдельные положения документа ставят под угрозу свободную деятельность независимых СМИ и журналистов. Предусматривается ввести целый ряд различных правил и требований, содержащих расплывчатые формулировки ограничений и запретов, несоблюдение которых может привести к ликвидации СМИ. Существенным образом усложняются процедуры регистрации средств массовой информации, статус которых будет распространяться также на веб-сайты.



Помимо того, ряд предлагаемых проектом норм, в том числе направленных на существенные ограничения свободы выражения мнения, не соответствует базовому принципу правовой определенности, что может привести к нарушениям международных и национальных стандартов прав человека. В отдельных положениях усматривается применение дискриминационного подхода в предлагаемом правовом регулировании.



Ужесточение процедур регистрации и перерегистрации СМИ

Усложняется процедура регистрации и перерегистрации СМИ, увеличивается перечень информации, подлежащей предоставлению в регистрирующий орган. Для оформления необходимо будет заранее сообщать:



примерную тематику, специализацию;

предполагаемую периодичность выпуска, максимальный объем СМИ;

источники финансирования;

сведения о том, в отношении каких других СМИ заявитель является учредителем, собственником, главным редактором.

Характер предлагаемых законопроектом требований относительно перечня информации, направляемой СМИ в уполномоченный госорган при регистрации, демонстрирует стремление государства установить тотальный контроль за всем медиасектором. Объем информации, который государство желает получать от СМИ, существенно превышает объем требований, предъявляемых к другим юридическим лицам, как коммерческим, так и некоммерческим.



Деятельность СМИ, в особенности освещающих общественно-политические процессы, является важным элементом общественного контроля, в том числе направленным на обеспечение подотчетности органов власти. В этой связи риски проявления дискриминационного подхода, способные приводить к отказу в регистрации СМИ, существенным образом усиливаются в связи с необходимостью указания примерной тематики и специализации средств массовой информации.



В связи с изложенным при регистрации СМИ следует как минимум исключить требования о предоставлении сведений о примерной тематике и (или) специализации, предполагаемой периодичности выпуска, максимальном объеме, источниках финансирования, о том, в отношении каких других СМИ заявитель является учредителем, собственником, главным редактором (редакцией), издателем или распространителем. При этом, уважая фундаментальное право каждого человека на свободу выражения мнения и на свободу ассоциации, следует не допускать установления излишних обременительных и сложных правил создания СМИ.



Ограничения свободы выражения мнения в деятельности СМИ

Отдельные формулировки, определяющие злоупотребления со стороны СМИ, расплывчаты, нечетки и грубо нарушают принцип правовой определенности. В частности, не ясно, что именно означает запрет использования в СМИ скрытых вставок и иных технических приемов и способов распространения информации, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье. Возникает ряд серьезных вопросов относительно субъектов, которые будут уполномочены определять, были ли допущены со стороны СМИ указанные нарушения, в каком порядке и на основании каких критериев будут проводиться подобные проверки и другое.



Особую настороженность вызывают положения части 3 статьи 4 законопроекта.



Во-первых, устанавливается запрет на распространение некоторых категорий сведений не только в СМИ, но и в интернете. Из этой формулировки следует, что с помощью рассматриваемого законопроекта администрация президента инициирует введение государственного регулирования не только в отношении веб-сайтов, которые, как предполагается, будут признаваться СМИ и приобретать этот статус после прохождения процедуры государственной регистрации.



Эти запреты будут распространяться на весь потенциал интернета, к примеру, на все другие веб-сайты, не являющиеся СМИ, социальные сети, мессенджеры.



Однако эти положения выходят за рамки сферы регулирования рассматриваемого законопроекта, определяемой его названием, преамбулой, а также содержанием, согласно которому лишь определенные веб-сайты будут приравниваться к СМИ.



Во-вторых, обозначенные выше риски существенным образом усугубляются в связи с нормой, предлагаемой в окончании части 3 статьи 4 законопроекта, согласно которой не только в СМИ, но и в интернете не допускается распространение иной информации, которая запрещена законами. Предлагаемое правовое регулирование не выдерживает никакой критики ввиду грубых отступлений от положений международно-правовых документов и Конституции Кыргызстана, устанавливающих допустимые основания и пределы ограничений прав человека.



Формально предлагаемый запрет может охватывать самые разные формы жизнедеятельности физических лиц, блогеров, правозащитников, активистов и других субъектов в процессе реализации свободы выражения, которые фактически никак не относятся к деятельности СМИ.



Недостаточно четкая определенность правовых границ для признания действий СМИ злоупотреблением свободой слова предоставляет органам власти необоснованно повышенную дискрецию полномочий по ограничению прав и свобод человека. Создаются благоприятные условия, способствующие превышению полномочий должностных лиц и преследованиям не только СМИ, но и физических лиц под видом проявлений злоупотребления свободой слова. Все эти обстоятельства в их совокупности могут приводить к произвольным и несоразмерным ограничениям права на свободу выражения мнения, что недопустимо в демократическом правовом государстве.



В связи с этим необходимо существенным образом пересмотреть и привести в соответствие с международно-правовыми документами и Конституцией Кыргызстана, включая базовые принципы верховенства права и правовой определенности. В законопроекте следует четко обозначить конкретные действия, определяющие границы свободы выражения мнения и свободы СМИ. Предлагаем исключить из части 2 статьи 4 проекта положения о запрете использования скрытых вставок и иных технических приемов и способов распространения информации, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье. Кроме того, в части 3 статьи 4 законопроекта необходимо исключить нормы о правовом регулировании свободы слова в интернете и запрете распространения иной информации, которая запрещена законами.



Принудительное приостановление или прекращение деятельности СМИ

Законопроектом предусматривается, что деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо судом в порядке гражданского судопроизводства по иску Министерства юстиции или Генеральной прокуратуры. Основанием для прекращения судом деятельности СМИ являются неоднократные в течение 12 месяцев нарушения редакцией требований статьи 5 законопроекта, по поводу которых Министерством юстиции либо органом прокуратуры были вынесены письменные предупреждения учредителю и (или) редакции (главному редактору), а равно неисполнение акта суда о приостановлении деятельности средства массовой информации (части 1, 3 статьи 21). При этом каких-либо иных конкретных мер ответственности для СМИ законопроектом не предусмотрено.



Администрация президента предлагает очень жесткие меры ответственности в отношении СМИ, которая позволяет принудительно прекращать работу СМИ в случае допущения более одного раза в течение года нарушения требований законопроекта, определяющих случаи злоупотреблений свободой слова, о которых было указано выше.



Важно отметить, что законопроектом не учитываются вопросы тяжести отступлений от требований закона, которые потенциально могут быть допущены со стороны СМИ, что представляет собой серьезный правовой пробел, поскольку любые меры ответственности должны быть соразмерными совершенным противоправным деяниям.



Принудительная ликвидация СМИ представляет собой серьезное ограничение основополагающих прав и свобод человека, находящихся под защитой международно-правовых документов и Конституции Кыргызстана, в связи с чем к этому вопросу необходимо относиться с особенной внимательностью и аккуратностью.



Вместе с тем в законопроекте не определена дальнейшая судьба СМИ после принятия судом решения о приостановлении его деятельности, что наряду с отсутствием сроков такого приостановления фактически приравнивает эту меру ответственности с прекращением деятельности СМИ. В этой связи значительно повышаются риски, способные приводить к необоснованным и несоразмерным ограничениям фундаментальных прав человека на свободу выражения мнения и свободу СМИ.



Принимая во внимание вышеизложенное, указанные правовые пробелы законопроекта необходимо устранить, предусмотрев в документе точные и максимально допустимые сроки приостановления деятельности СМИ, которые не должны быть продолжительными. Актуальным также представляется определить конкретные основания или обстоятельства для возобновления деятельности СМИ до истечения срока, на который его работа была приостановлена, к примеру, в случае выполнения каких-либо действий или когда отпадают обстоятельства, служившие основанием для приостановления, и так далее.



Переходные положения, связанные с вступлением законопроекта в силу

Законопроектом предусмотрено, что он вступает в силу с 1 апреля 2023 года и до 1 июня 2023-го все СМИ должны будут пройти перерегистрацию. При этом СМИ, не прошедшие перерегистрацию, считаются ликвидированными (части 3, 4 статьи 54).



Таким образом, СМИ Кыргызстана в соответствии с положениями исследуемого законопроекта отводится только два месяца для прохождения процедуры перерегистрации.



В этой связи в целях недопущения формирования условий, способствующих нарушениям международных и конституционных гарантий фундаментальных прав человека на свободу выражения мнения, необходимо увеличить срок, отводимый заинтересованным субъектам и кабинету министров для прохождения регистрации (перерегистрации), предоставив им не менее шести месяцев.



В связи с вышеизложенным просим отозвать законопроект, так как принятие документа в том виде, в каком он представлен для общественного обсуждения, может привести к резкому сокращению гражданского и демократического пространства в Кыргызской Республике.



В перспективе такие ограничения станут поводом не только для катастрофического сужения информационного поля в стране, но и негативной реакции международных организаций, в том числе международных институтов, к которым Кыргызская Республика регулярно обращается за помощью". Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666502820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев: "Мы должны помнить и чтить судьбоносные даты и события для нашего народа"

- Мажилис рассмотрит законопроект о цифровизации госуслуг по предоставлению прав на земельные участки

- Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2022 года №833

- Предвыборная кампания: промежуточные итоги

- Кадровые перестановки

- Ответит ли правительство за потраченные в пустоту миллиарды?

- Заседание Центризбиркома об отказе в регистрации кандидатами в Президенты РК Жанабаеву Б.М., Альтаеву Н. Б., Алиеву Ж.

- Началось строительство Национального парка "Бозок"

