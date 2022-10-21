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"История делается в Китае". К итогам судьбоносного съезда КПК, - А.Яшлавский
10:06 23.10.2022

Си Цзиньпин переизбран на третий срок: "история делается в Китае"
О чем говорят кадровые изменения в высшем руководстве китайской коммунистической партии

"История делается в Китае", – так западные СМИ отреагировали на переизбрание Си Цзиньпина на третий срок по итогам прошедшего в Пекине 20-го съезда КПК. Также был представлен "ближний круг" китайского лидера, беспрецедентно укрепившего свою власть.

О чем говорят кадровые изменения в высшем руководстве китайской коммунистической партии

Си Цзиньпин был утвержден в качестве партийного лидера Китая на беспрецедентный третий срок после того, как продолжавшийся неделю съезд КПК укрепил его политическую власть, пишет The Guardian.

На 20-м съезде партии, самом важном форуме пятилетнего политического цикла правящей Коммунистической партии Китая, в Пекине собралось около 2400 делегатов, чтобы утвердить основные перестановки и конституционные изменения.

На мероприятии для прессы в воскресенье семь ключевых сторонников Си были представлены как члены самого влиятельного политического органа Китая, Постоянного комитета Политбюро, когда они вышли на сцену в порядке их значимости.

"Я был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК", - сказал Си Цзиньпин во вступительном слове, прежде чем представить шестерых других членов: Ли Цяна, Чжао Лэцзи, Ван Хунина, Цай Ци, Дин Сюэсяна и Ли Си. Новые члены Постоянного комитета входят в ближайшее окружение Си Цзиньпина. Все они тесно сотрудничали с ним на разных этапах его карьеры и, вероятно, пользуются большим доверием.

Давно предполагаемое повторное – на третий срок – назначение Си Цзиньпина лидером КПК сигнализировало об успешной консолидации власти Си в Пекине с сохранением за ним роли председателя военной комиссии, контролирующей Народно-освободительную армию. Ожидается, что в следующем году он обеспечит себе титул председателя КНР.

"Разрыв с традицией делает его самым влиятельным лидером в Китае со времен председателя Мао, и его видение становится все более неоспоримым", – говорит о беспрецедентном третьем сроке Си Цзиньпина канал Sky News.

Партийный секретарь Шанхая Ли Цян, занимающий второе место после Си Цзиньпина, скорее всего, будет назначен следующим премьером, когда Ли Кэцян уйдет с поста главы правительства в марте после двух сроков на этом посту, прогнозирует пресса.

Как отмечает The Guardian,Шанхай исторически был "кузницей" высших лидеров Китая. Хотя перспективы Ли Цяна могли быть подорваны хаосом из-за затянувшейся изоляции в Шанхае из-за COVID, западные аналитики говорят, что Си Цзиньпин превыше всего ценит лояльность и надежность, и тесные отношения Ли с Си на протяжении многих лет сослужили ему хорошую службу. Ли Цян был главой администрации Си с 2004 по 2007 год, когда Си был главным партийным главой провинции Чжэцзян.

Относительно неожиданное включение в Постоянный комитет Политбюро Цай Ци издание The Guardian расценивает как признак того, что Си Цзиньпин ценит как лоялистов, так и людей, которых он знал, поднимаясь по служебной лестнице. Как и Си, Цай Ци провел много лет в провинции Фуцзянь в начале своей карьеры, а затем переехал в Чжэцзян. Совсем недавно он руководил зимними Олимпийскими играми 2022 года и зарекомендовал себя видным сторонником политики "нулевого распространения COVID", которой придерживается Си. В связи с кадровыми решениями съезда КПК можно сделать вывод, что политика "нулевого COVID" пока будет продолжаться.

Как замечает Sky News, выбывшие из Постоянного комитета Политбюро нынешний премьер Ли Кэцян и Ван Ян достаточно молоды, чтобы провести еще один срок в высшем органе партийной власти, и, как сообщается, больше склонны к реформам, но ни один из них не считается "архисторонником" председателя Си.

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Западные СМИ беспокоит малое присутствие в руководящих органах КПК женщин. "Чем больше Си окружен мужчинами, говорящими "да"… тем больше опасений, что Си будет слышать только то, что люди думают, что он хочет услышать, а не то, что ему нужно услышать, - считает профессор права Маргарет Льюис из Сетон Холла. – Это тревожная тенденция, и трудно увидеть, как она изменится, поскольку лидерство Си продолжается".

А старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Jamestown Foundation (в 2020 г. признана Генпрокуратурой России нежелательной организацией – "МК") Вилли Лам утверждает, что съезд КПК на прошедшей неделе показал, что "культ личности Си будет обостряться".

"Партия и страна рискуют стать "палатой одного голоса", где будет слышен только один голос. Верховный лидер почти полностью отказался от институциональных реформ, которые были начаты Дэн Сяопином и за которыми в значительной степени последовали бывшие президенты Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао", - сказал эксперт.

В своем коротком выступлении в воскресенье Си Цзиньпин сказал, что Китай должен оставаться в состоянии повышенной готовности к вызовам, "как студент, сдающий бесконечный экзамен", повторяя более ранние предупреждения о "неспокойной воде" и "опасных штормах" на горизонте.

Эта формулировка усилена по сравнению с предыдущими партсъездами, которые были больше сосредоточены на мире и развитии. Новые акценты отражают, насколько более изолированным стал Китай от Запада, с многочисленными спорами и напряженностью. Но при этом Си подчеркивает и необходимость поддерживать отношения открытыми.

"Развитие Китая не может происходить отдельно от мира, и мировое развитие также нуждается в Китае", - сказал китайский лидер.

В 2018 году Си возглавил отмену ограничений на срок полномочий лидеров, что открыло ему путь к пожизненному лидерству. Массовые антикоррупционные чистки во время его пребывания в должности и политические перестановки на этой неделе привели к тому, что конкурентов у него практически не осталось.

Список делегатов, назначенных в центральный комитет из 205 членов в субботу, показал, что некоторые из самых высокопоставленных соперников Си, имеющие связи с другими фракциями в партии и их собственную базу власти, были отправлены в отставку, утверждает The Guardian.

Резолюции, объявленные в субботу, выявили программные изменения, закрепляющие роль личности Си Цзиньпина и его политическую мысль как ядро ​​КПК и партийной идеологии, что на Западе вызвало обеспокоенность по поводу растущего "культа личности" вокруг Си в духе председателя Мао.

Отдельные поправки в уставе партии закрепили более агрессивную позицию Пекина в отношении Тайваня. Если ранее Тайвань был указан наряду с Гонконгом и Макао как место, с которым можно "строить солидарность", то теперь партийный документ только клянется "решительно противостоять и ограничивать независимость Тайваня".

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666508760


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