Герой Украины глава авиаконцерна "Мотор Сич" В.Богуслаев задержан в Киеве как российский шпигун

10:27 23.10.2022

СБУ обвинила директора запорожского завода "Мотор сич" в работе на Россию

Алексей Подволоцкий

23 октября 2022

Задержанный ранее директор завода "Мотор сич" в городе Запорожье Вячеслав Богуслаев обвиняется в работе на Россию. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).



"Помимо директора завода „Мотор сич" Вячеслава Богуслаева, задержан также глава департамента предприятия. Оба подозреваются в работе на РФ", - цитирует данные СБУ РИА Новости. Богуслаев имеет звание Героя Украины. По этому обвинению ему и главе департамента грозит пожизненный срок заключения.



Ранее сообщалось о том, что правоохранительными органами Украины был задержан глава предприятия "Мотор сич". Сама СБУ ранее с 2014 года вынуждала украинцев, часто выезжающих в Россию, передавать данные о российских военных в Республике Крым и других регионах.