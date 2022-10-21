Таджикистан. Скончался глава Комитета по архитектуре и строительству Махмадсаид Зувайдзода

15:47 23.10.2022

В Душанбе 22 октября 2022 года в возрасте 53 лет ушел из жизни глава Комитета по архитектуре и строительству Таджикистана Махмадсаида Зувайдзода.



Он будет похоронен сегодня на своей малой родине - в селе Шаршар Дангаринского района.



СМИ сообщают, что покойный был болен и последние несколько дней находился в больнице.



Махмадсаид Зувайдзода возглавил Комитет по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана 18 ноября 2020 года.



До этого он занимал пост первого заместителя мэра Душанбе Рустама Эмомали, на который был назначен 12 января 2017 года.