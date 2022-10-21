В Китае появилось пять новых "заводов-маяков"

15:53 23.10.2022

14 октября, "Жэньминь жибао" онлайн -- Успехи, достигнутые в преобразовании и модернизации производства в Китае, вновь завоевали международное признание.



По информации, полученной на Всемирном экономическом форуме 14 октября, в глобальную сеть маяков были включены 11 новых фабрик, пять из них расположены в Китае: завод Ningde Times, Haier в Циндао, Midea Group, завод Sany Heavy Industry в Чанше и Western Digital в Шанхае.



Вплоть до настоящего времени в "глобальной сети маяков" 114 члена, 42 из них находятся в Китае, составляют долю в более 30%. Китай – страна с наибольшим количеством "заводов-маяков".



"Глобальная сеть маяков" - это совместный проект Всемирного экономического форума и международной консалтинговой компании Mckinsey & Company.



Проект нацелен на применение передовых технологий Четвертой промышленной революции для постоянного повышения производительности и вовлеченности сотрудников, а также для содействия продолжительному развитию и устойчивости цепочки поставок.