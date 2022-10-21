В Таджикистане завершились учения ОДКБ "Рубеж-2022". Как это было?

16:00 23.10.2022

Учения продлились почти две недели, и завершились операцией по освобождению населенного пункта.



В Таджикистане 21 октября завершилось учение "Рубеж-2022" Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) государств - членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона (ЦАР) коллективной безопасности.



"Открыли финальный этап учения действия российских штурмовиков Су-25, переброшенных из Киргизии в Таджикистан. Экипажи, действуя на предельно малой высоте, отработали нанесение ракетных ударов по передовым отрядам "боевиков" неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-24. Разведку целей обеспечили самолеты-разведчики Л-39 Военно-воздушных сил Республики Таджикистан", - сообщили по итогам в объединенном пресс-центре учений в пятницу.







В ходе маневров были отработаны подготовка и ведение боевых действий коллективных сил по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ.



В финальном розыгрыше артиллерийская группировка остановила продвижение главных сил "боевиков" вглубь государства, а группировка армейского авиации Центрального военного округа и Минобороны Таджикистана обеспечила контрнаступление КСБР ЦАР.



Затем подразделения специального назначения КСБР ЦАР провели операцию по освобождению захваченного "боевиками" населенного пункта.



Учения проходили с 10 по 21 октября, активная фаза учений стартовала 17 октября. В маневрах приняли участие порядка 1 тыс. человек - воинские контингенты государств Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.



Основу российского контингента составляли военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Также было задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.