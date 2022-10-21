 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 23.10.2022
17:26  Массовые аресты в Бишкеке. Кырвласти пытаются репрессиями запугать оппозицию
16:14  К итогам заседания Межправсовета ЕАЭС в Ереване, - В.Чушкин
16:02  В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом
16:00  В Таджикистане завершились учения ОДКБ "Рубеж-2022". Как это было?
15:53  В Китае появилось пять новых "заводов-маяков"
15:47  Таджикистан. Скончался глава Комитета по архитектуре и строительству Махмадсаид Зувайдзода
12:59  СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой"

10:27  Герой Украины глава авиаконцерна "Мотор Сич" В.Богуслаев задержан в Киеве как российский шпигун
10:06  "История делается в Китае". К итогам судьбоносного съезда КПК, - А.Яшлавский
08:27  Власти Киргизии готовят новый драконовский закон о СМИ
08:23  Си Цзиньпин переизбран Генсеком ЦК КПК на третий срок
08:21  В Кыргызстане идут аресты кемпир-абадских активистов
00:56  В Кыргызстане создан комитет по защите (от узбеков) Кемпир-Абада
00:40  США потеряли власть над нефтью, - Пол Кругман
00:31  Экс-МИД Кыргызстана Айдарбеков лишен дипранга чрезвычайного посла - "дискредитировал высокое звание дипломата"
00:29  Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос о ношении женщинами хиджаба
00:25  Financial Times: Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
00:24  "Кричат орлы". США перебрасывают поближе к Украине элитную 101-ю десантную дивизию
00:23  России нужна инвестиционная мобилизация. Как победить коллективный Запад, - В.Катасонов
00:17  Очаровательная казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала пояс UBO International
00:04  Фрик Джонсон вновь лезет в премьер-министры Англии
Суббота, 22.10.2022
15:36  Как спасают тюленей в Казахстане, рассказали на заседании Тегеранской конвенции
14:47  Исламский газ вместо российского? Арабы вместе с ним будут экспортировать и свою религию, - И.Леко
14:45  Шавкат Мирзиеев стал почетным профессором Туркменского госуниверситета
14:43  Запад рано хоронит энергетическую мощь России
14:39  Когда за Родину бьется сердце. Памяти 1-го секретаря ЦК Компартии Казахстана Жумабая Шаяхметова (история)
14:37  Украина близка к коллапсу, - Славомир Матушак
14:15  В новый состав ЦК компартии Китая не вошли четыре чиновника-тяжеловеса, в том числе премьер Госсовета Ли Кэцян
14:04  Шпион или/и идиот? Британскоподданный сын экс-главы РЖД Якунин-мл задержан норвежской полицией за запуск дронов на Шпицбергене
13:33  Бедная Лиза, или Порнократия XXI века, - Максим Соколов
12:28  Россия готова наращивать поставки в Узбекистан подсолнечного масла и пшеницы
11:09  Взрыв на складе Минобороны Узбекистана - пострадали 16 человек
10:56  Старший зять Назарбаева переизбран в члены Ассоциации национальных олимпийских комитетов БахМОКа
10:52  Россия обвинила США в попытке сделать Иран стороной конфликта на Украине
10:33  Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху, - Кубатбек Рахимов
10:27  Сын рос-олигарха Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него санкции
10:07  Главная тайна СВО: что мешает русской армии? - А.Одинцов
10:01  Токаев щедро наградил каз-актив в честь возрожденного Дня Республики
09:22  Си Цзиньпин выжидает... Съезд Коммунистической партии Китая: его предпосылки и его последствия, - А.Савельев
09:04  В Молдавии пришел к власти режим экономии. Ситуация в сфере энергетики стремительно ухудшается, - Къ
09:00  Десять лет разведки в тылу врага. Радист Макс Клаузен – уши и голос Рихарда Зорге (история)
08:54  В казахстанской президентской гонке осталось 6 кандидатов. Стартует агитация
08:53  "Казахская мудрость гласит: "Без суверенитета не будет и народа", - К.Токаев
06:01  Анкара ищет шведской любви. Турция интересуется европейской альтернативой американскому оружию
00:39  Верующие казахстанцы возмущены бизнесом на маркировке "халал"
00:01  Ответит ли KZправительство за потраченные в пустоту миллиарды? - А.Бектенова
Пятница, 21.10.2022
19:42  Каскад Нарынских афер... С.Жапаров дал старт строительству Куланакской ГЭС
19:05  Джорджа Мелони стала первой в итальянской истории женщиной на посту премьера страны
18:51  Турция не планирует создавать тюркскую армию, - Кирилл Семенов
18:40  Как России не нарваться на проблемы в ЦентрАзии, - Ст.Притчин
18:35  Молдавии грозит украинский сценарий: мобилизация, военное положение, диктатура, - Н.Харитонова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом
16:02 23.10.2022

Иркутский губернатор Кобзев сообщил о падении самолета Су-30 на двухэтажный жилой дом

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Иркутске самолет Су-30 упал на деревянный дом в частном секторе, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории "Су", - говорится в записи, опубликованной в его Telegram-канале.



В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета. По данным ведомства, самолет упал на дом по улице Павла Красильникова. Оба пилота погибли, жертв среди жителей нет.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.

Из-за инцидента без электричества остались 150 домов.

Прокуратура проводит проверку, руководство СК направило на место крушения следователей-криминалистов центрального аппарата. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666530120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: "Мы должны помнить и чтить судьбоносные даты и события для нашего народа"
- Мажилис рассмотрит законопроект о цифровизации госуслуг по предоставлению прав на земельные участки
- Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2022 года №833
- Предвыборная кампания: промежуточные итоги
- Кадровые перестановки
- Ответит ли правительство за потраченные в пустоту миллиарды?
- Заседание Центризбиркома об отказе в регистрации кандидатами в Президенты РК Жанабаеву Б.М., Альтаеву Н. Б., Алиеву Ж.
- Началось строительство Национального парка "Бозок"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  