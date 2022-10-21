|В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом
16:02 23.10.2022
Иркутский губернатор Кобзев сообщил о падении самолета Су-30 на двухэтажный жилой дом
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Иркутске самолет Су-30 упал на деревянный дом в частном секторе, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории "Су", - говорится в записи, опубликованной в его Telegram-канале.
В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета. По данным ведомства, самолет упал на дом по улице Павла Красильникова. Оба пилота погибли, жертв среди жителей нет.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.
Из-за инцидента без электричества остались 150 домов.
Прокуратура проводит проверку, руководство СК направило на место крушения следователей-криминалистов центрального аппарата. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.