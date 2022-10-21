В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом

16:02 23.10.2022

Иркутский губернатор Кобзев сообщил о падении самолета Су-30 на двухэтажный жилой дом



МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Иркутске самолет Су-30 упал на деревянный дом в частном секторе, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.



"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории "Су", - говорится в записи, опубликованной в его Telegram-канале.



