К итогам заседания Межправсовета ЕАЭС в Ереване, - В.Чушкин

16:14 23.10.2022

21-22 октября 2022 года в Ереване прошло заседание Евразийского межправительственного совета, в котором приняли участие главы правительств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.



ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 23.10.2022



К итогам заседания Межправсовета ЕАЭС в Ереване

Одной из ключевых задач остается углубление промышленной кооперации



21-22 октября 2022 года в Ереване прошло заседание Евразийского межправительственного совета, в котором приняли участие главы правительств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.



На заседании в узком составе 20 октября главы этих пяти республик-членов ЕАЭС обсудили актуальные вопросы евразийской интеграции, функционирование внутреннего рынка Союза. По итогам заседания Межправсовет утвердил дорожную карту развития электронной торговли в рамках ЕАЭС. Это план, включающий меры по разработке соответствующей нормативно-правовой базы, обеспечению безбарьерного перемещения товаров, противодействия недобросовестным деловым практикам, взаимодействию с третьими странами, интеграционными объединениями и международными организациями. Предполагается разработать проект международного договора по вопросам электронной торговли. Таким образом, у бизнеса появятся понятные правила работы, исключающие дополнительную административную нагрузку.



В заседании Евразийского межправительственного совета, проходившем 21 октября в расширенном составе (в нем, помимо глав правительств "пятерки" стран-членов Организации, приняли участие премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус [в формате видеообращения], премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов (эти страны имеют статус наблюдателей при ЕАЭС) и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) М.В. Мясникович. Выступая перед коллегами глава правительства ФРФр РФ М.В. Мишустин отметил, что государства–члены ЕАЭС вместе выстраивают гармоничную систему сотрудничества во всех сферах деятельности Союза, чтобы в первую очередь обеспечить повышение качества жизни граждан стран-членов Организации и создать максимально комфортную деловую среду. За 2021 год объем взаимной торговли между государствами-членами Союза достиг максимума за все время существования объединения, превысив 73 млрд. долларов, что почти на 33% больше, чем в 2020 году. Физический объем взаимных поставок вырос на 11%. Российский рубль оставался основной валютой расчетов и использовался для совершения 72% платежей.



По итогам первого полугодия 2022 года совокупный ВВП стран-членов ЕАЭС превысил 1 трлн долларов. Инвестиции в основной капитал выросли более чем на 6,5%, а объем выполненных строительных работ – на 3,5%.



Одной из ключевых задач остается углубление промышленной кооперации. Необходимо запускать совместные предприятия в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях, создавать систему финансирования таких проектов с использованием механизма субсидирования процентной ставки по кредитам. Крайне важно, чтобы в каждом кооперационном проекте обязательно участвовало как минимум три государства "пятерки". Такой подход позволит гарантированно обеспечить доступ малых экономик к разработке новых технологий и будет стимулировать интеграционные процессы на евразийском пространстве в целом. Усиливая взаимодействие на международных рынках, мы выступаем за максимально полное раскрытие потенциала роста общего рынка ЕАЭС, обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.



Важнейшими для всех государств-членов ЕАЭС остаются вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Необходимо продолжать координировать усилия в области транспортной политики. Речь идет о маршрутах, которые проходят в первую очередь по территории ЕАЭС. Нужно выстраивать транспортно-логистические цепочки в восточном направлении, а также в рамках международного коридора "Север – Юг" с учетом переориентации сырьевых поставок и тесного торгово-экономического взаимодействия с Китаем и другими государствами АТР.



Еще одна сфера, которая приобретает особую актуальность, – это цифровая повестка. По итогам прошлого года объем торговли в сфере информационно-коммуникационных технологий вырос более чем на 30%.



Основные задачи ЕАЭС были сформулированы в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции. Они охватывают и новые области сотрудничества – образование, здравоохранение, туризм, спорт.



По итогам заседания Евразийского межправительственного совета был подписан ряд документов, среди которых:



– Об источниках и механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза;



– О ситуации по устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза;



– О проведении эксперимента по тестированию использования навигационных пломб при перевозках товаров, перевозимых железнодорожным и (или) автомобильным видами транспорта между территориями Кыргызской Республики, Республики Казахстан и Российской Федерации с применением электронных навигационных пломб:



– О функционировании Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала в Арабской Республике Египет;



- Об утверждении Целевой программы развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза до 2027 года.



– О состоянии взаимной торговли между государствами – членами Евразийского экономического союза в 2021 году;



– О результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза;



– О докладе о совместных проектах по импортозамещению, осуществляемых государствами – членами Евразийского экономического союза;



– Соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию;



– О докладе о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза в 2021 году;



– О докладе о ходе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза в 2021 году;



– О зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств – членов Евразийского экономического союза в 2021 году.



Очередное заседание Межправсовета ЕАЭС запланировано провести 2-3 февраля 2023 года в Алматы (Казахстан).