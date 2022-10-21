Г.Бердымухамедов подарил Ш.Мирзиееву щена алабая по кличке Алабай

16:42 23.10.2022

21 октября председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и подарил ему щенка алабая.



Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на региональных и международных площадках, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В том числе на встрече говорилось, что "межпарламентский диалог становится важнейшим фактором дальнейшего сближения двух народов".



– Мы должны и далее эффективно использовать потенциал межпарламентского взаимодействия для мониторинга выполнения договоренностей на высшем уровне, – отметил Шавкат Мирзиеев.



Госинформагентство ТДХ кратко сообщает, что на встрече обсуждалось расширение межпарламентских контактов. Сообщалось, что "они способствуют обогащению партнерства между двумя странами, а также вносят существенный вклад в упрочение мира и стабильности в Центральноазиатском регионе".



Издание также отмечает, что подаренному щенку дали кличку Алабай.



Осенью 2017 года Гурбангулы Бердымухамедов подарил щенка алабая президенту России Владимиру Путину, а в мае 2021 года – главе Татарстана Рустама Минниханову.