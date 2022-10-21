Массовые аресты в Бишкеке. Кырвласти пытаются репрессиями запугать оппозицию

17:26 23.10.2022

23 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Массовые задержания. Адвокат заявил о подлоге документов



Во время оформления протокола о задержании экс-члена ЦИК Гульнары Джурабаевой имелся факт подлога документов. Об этом сообщил адвокат Бакытбек Автандил.



По его словам, в УВД Ленинского района Бишкека во время оформления задержания в постановлении указано, что его вынес Улан Джапеков. Однако по факту задержание производил другой следователь - Азамат Камалов.



"Улана Джапекова мы в глаза не видели. Постановление о задержании должен был выносить Азамат Камалов от своего имени. Это нарушение УПК", - сказал Бакытбек Автандил.



Ранее сообщалось, что на 48 часов в ИВС водворены Асия Сасыкбаева, Таалай Мадеминов, Улугбек Маматаев, Перизат Суранова, Эрлан Бекчороев, Жениш Молдокматов, Равшан Джеенбеков, Чингиз Капар, Али Шабдан, Азимбек Бекназаров, Атай Бейшенбек, Бектур Асанов и Рита Карасартова.



Сотрудники МВД доставили в различные РОВД, УВД и центральный аппарат МВД около 20 активистов, блогеров и политиков по делу о подготовке к массовым беспорядкам.



Напомним, накануне создан комитет в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: у властей есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.