Израиль разбомбил в Сирии место сборки иранских дронов

19:58 23.10.2022

Издание Syriahr.com со ссылкой на активистов Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что в результате удара Израиля 21 октября по сирийской территории у аэропорта "Димас" было разрушено оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства.



Ранее в этом аэропорту были замечены иранские эксперты, а также несколько инструкторов ливанской "Хизбаллы".



По данным источников, партии оружия, боеприпасов и деталей для производства дронов прибыли в военный аэропорт "Димас" в январе этого года.



Арсений Томин