"Странная война" на Украине продолжается, - Дм.Попов

20:00 23.10.2022

Военное предположение: названы одно условие и три фактора успеха СВО



Странная штука получается - военное положение есть, а войны как бы и нет. Этакое военное предположение. Хотя погодите. Вот первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко выступает на форуме классных руководителей и говорит: "Мы обязательно выиграем и эту войну - и горячую, и экономическую, и вот ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас". Он еще назвал важное условие, а события недели подтверждали: условие это выполняется. Начало выполняется по крайней мере.



В военной сфере произошли три знаковые вещи.



Во-первых, возникли постоянство и методичность в ударах по украинской инфраструктуре. Стало окончательно понятно, что первый налет после взрыва моста - это вовсе не эффектный жест и воспитательная оплеуха. В эту субботу, например, Укрэнерго сообщило, что масштаб повреждений в результате утренней ракетной атаки по объектам энергетики сопоставим или может превышать последствия атаки 10–12 октября. Выбивание подстанций на 330 кВт вокруг Ровенской АЭС оставляет западные области Украины только на генерации ТЭЦ. И там уже признали, что этого недостаточно для функционирования железных дорог - приходится переходить на тепловозы. А ими много не навозишь, начинаются проблемы со снабжением ВСУ западным оружием.



Во-вторых, выступил генерал Суровикин. Да, пусть и не с общей оценкой ситуации, а конкретно по Херсону. Но впервые с февраля это было выступление военного с полным доверием к народу, без обтекаемых формулировок и эвфемизмов. На мой взгляд - это вообще этапный момент, новый уровень отношений "власть - общество".



В-третьих, было введено военное положение в отдельных регионах (глобально это означает, что будет куда больше порядка), и в Курской и Белгородской областях стали открыто говорить: да, мы строим оборонительные сооружения, создаем линии эшелонированной обороны. Кроме того, одновременно был сформирован координационный совет по вопросам СВО. Произошло то, чего так ждали простые люди, отдававшие свои сбережения на помощь фронту, - начался переход экономики и госуправления на мобилизационные рельсы. Удивительно, но о необходимости мобилизационной экономики высказался даже системный либерал, ректор РАНХиГС Владимир Мау.



Еще на наших глазах происходит формирование новых элементов культурного кода. Морпех Струна, прославившийся своими подвигами в Мариуполе и запомнившийся нештатным красным рюкзаком, получил звание Героя России. Было формализовано то, что на самом деле уже случилось - Струна уже был героем для народа. И песню ему посвятили, и энтузиасты рисовали комиксы и снимали мультфильмы. ЧВК "Вагнер" становится символом мужества, отваги, бесшабашности, преданности Родине и честности. Поскольку от западопоклонничества мы (в массе своей) только-только начинаем избавляться, приведу понятную аналогию: в Америке на военно-патриотический случай в культуре есть Рэмбо.



И одновременно идет процесс очищения. С афиш исчезают фамилии "прогрессивных" режиссеров и "совестливых" авторов пьес. Собчак пишет, что в книжных магазинах убирают с лучших мест на дальние полки книги сбежавших из страны иноагентов. Пишет, кстати, так, как будто происходит что-то плохое. А это прямо маркер - значит, все правильно делается. Минпросвещения демонстрирует невиданный уровень стремления к корням - в школах будет введен модуль по игре в лапту. Каюсь, полез в Сеть смотреть, что за игра такая. И тут оказалось, что и бейсбол тоже мы изобрели.



Ну, и еще немного американизмов. В 80-е у Барби были высокие каблуки, короткая юбка, большая грудь и длинные волосы. Теперь все это у Кена. Это их дело. А я имею полное право не желать, чтобы у Незнайки, Винтика и Шпунтика был любовный треугольник. Я не хочу, чтобы дядя Степа стал тетей Степанидой. И хочу, чтобы книжка "Лето в пионерском галстуке" продавалась в книжных магазинах только в том случае, если это книга о нормальных пионерах. Поэтому радуюсь закону о запрете ЛГБТ-пропаганды. И опять же маркер правильности решения - как взвились либералы. Можно подумать, их это напрямую касается, хотя никто не запрещает извращения и содомию - делайте что хотите, только не напоказ.



За рубежом произошло на неделе печальное событие. Ушла с поста премьера Великобритании Лиз Трасс. 44 дня продержалась. Мне жаль, что она ушла: у нее был огромный потенциал разнести Великобританию в клочья. Трасс - это как раз пример того, как в политику попадают люди не за знания и умения, а за "правильные" взгляды и представления о мире. Обычная ведь теперь история: разве может быть плохим руководителем человек, твердящий, что Путин - диктатор, Россия - вселенское зло, а детям нужно внушать, что смена пола - это норма? Оказывается - может. Но понимать этого там не хотят. Недемократично это, не по повесточке.



Впрочем, пора уже, пора отвыкать от колониального стиля мышления и переходить на нормальный имперский - это их должно интересовать, что у нас происходит, а не нас, что там в политике у них. Одно только условие. О котором как раз и говорил Кириенко: "Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда". Становится. Так и будет.



ДМИТРИЙ ПОПОВ