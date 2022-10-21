|Санитарно-эпидемиологическую службу Туркменистана возглавил Азат Овезов
20:39 23.10.2022
20 октября президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов переназначил ряд чиновников:
Мырат Маммедов освобожден от должности заместителя министра здравоохранения и медицинской промышленности – начальника Государственной санитарно-эпидемиологической службы и назначен на пост замминистра здравоохранения по организации лечебно-профилактической помощи;
Азат Овезов назначен на пост замминистра здравоохранения – начальником Государственной санитарно-эпидемиологической службы;
Дортгулы Ходжаев уволен с поста хякима Бахерденского этрапа Ахалского велаята, так как не справился с возложенными на него обязанностями;
Солтанмырат Солтанмырадов освобожден от должности делопроизводителя хякимлика Ахалского велаята и назначен хякимом Бахерденского этрапа Ахалского велаята;
Довлетмырат Гуджиков уволен с поста хякима этрапа Рухубелент Дашогузского велаята, так как не справился с возложенными на него обязанностями;
Шатгелди Нурбаев назначен хякимом этрапа Рухубелент Дашогузского велаята.