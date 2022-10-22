Долбонавт Джонсон снялся с выборов британского премьера. Забухал?

23:15 23.10.2022

Просто неправильно: Джонсон объяснил, почему снял кандидатуру с выборов премьера



Как сообщает Dailymail, Борис Джонсон объяснил, почему принял решение снять свою кандидатуру с выборов премьер-министра Великобритании.



По словам политика, он достиг "очень высокой поддержки со стороны депутатов Консервативной партии (его поддержали 102 парламентария), но отказался от участия в гонке, потому что это "просто неправильно".



"За последние несколько дней я был ошеломлен количеством людей, которые предложили мне еще раз побороться за лидерство Консервативной партии, как среди общественности, так и среди друзей и коллег в парламенте... Есть очень хороший шанс, что я добьюсь успеха... смогу вернуться на Даунинг-стрит в пятницу... Но я с грустью пришел к выводу, что это было бы просто неправильным поступком. Вы не сможете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте", - признался Джонсон.



Экс-премьер добавил, что, по его мнению, всеобщие выборы сейчас станут еще одним "катастрофическим отвлечением внимания как раз тогда, когда правительство должно сосредоточиться на экономическом давлении, с которым сталкиваются семьи по всей стране".



"Я считаю, что у меня хорошие возможности для победы консерваторов в 2024 году, и сегодня вечером я могу подтвердить, что преодолел очень высокий барьер в 102 кандидатуры, включая кандидата и кандидата, и могу выдвинуть свою кандидатуру завтра. Есть очень хороший шанс, что я добьюсь успеха на выборах с членами Консервативной партии и что я действительно смогу вернуться на Даунинг-стрит в пятницу.



"Но в течение последних дней я с грустью пришел к выводу, что это было бы просто неправильным поступком. Вы не сможете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте.



Борис Джонсон вернулся в Британию



"И хотя я связался и с Риши, и с Пенни - потому что я надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах - мы, к сожалению, не смогли найти способ сделать это.



"Поэтому я боюсь, что лучше всего то, что я не позволю моему выдвижению продвигаться вперед и обязуюсь поддержать того, кто добьется успеха. Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время".



"Меня привлекло то, что я привел нашу партию к крупной победе на выборах менее трех лет назад, и поэтому я считаю, что сейчас у меня есть уникальная возможность предотвратить всеобщие выборы.



Инесса Буслаева