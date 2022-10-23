Почему Россия терпит поставки Украине со стороны членов ОДКБ

00:02 24.10.2022

23.10.2022 Владимир Гладков.



Появившаяся в СМИ информация о передаче Киеву из Азербайджана военных самолетов "МиГ" – неприятное известие для России, однако она не будет из-за этого разрывать отношения с Баку – так же, как ранее была вынуждена терпеть поставки казахстанского топлива Украине.



Об этом в своем видеоблоге заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Появившаяся в СМИ информация о передаче Киеву из Азербайджана военных самолетов "МиГ" – неприятное...



"Не видел точно подтверждения информации на счет МиГ-29 Украине со стороны Азербайджана, но даже если так, у нас есть красные линии в отношении стран СНГ и даже стран ОДКБ, и главная красная линия – не дать возможности вовлечь эти страны в игру против нас. Наши фундаментальные враги, прежде всего англосаксы, и их клевреты в центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, они могут сделать так, что де-юре наши союзники окажутся нашими врагами по факту.



Очень тяжелая внутренняя, невидимая на поверхности борьба идет за Казахстан. Не менее сложная игра идет в треугольнике Россия – Армения – Азербайджан. Вся центральная Азия на самом деле сейчас является ареной очень серьезной борьбы, если не войны, только без пушек и ружей. Поэтому "красные линии" здесь мы установили себе сами. Мы не должны допустить, чтобы кто-то из наших номинальных союзников встал на сторону врага и не стал каналом для нанесения нам ущерба", – сказал эксперт.



По его словам, действительность диктует такие условия, что всегда нужно взвешивать баланс приобретения и потерь в той или иной ситуации.



"Поэтому если кто-то, например, Азербайджан "МиГи" для Украины, если Казахстан обеспечивает поставку ГСМ Украине, это то, с чем мы можем сегодня смириться, не допуская больших потерь. Эти "МиГи" рано или поздно окажутся на земле, сбитые. А разрывать отношение с Азербайджаном сейчас из-за этих "МиГов"? Ребят, вы серьезно так считаете? Это действительно цена вопроса? Взорвать Южный Кавказ из-за того, что там несколько мигов непонятно в каком состоянии Украине поставили? Каждый раз нужно взвешивать баланс приобретения и потерь", – подытожил Казаков.