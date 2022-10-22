Следующим премьер-министром Великобритании с вероятностью 99% станет Риши Сунак

00:03 24.10.2022

Новым главой правительства Великобритании с вероятностью 99% станет выдвиженец Лондонского Сити Риши Сунак, на этой должности он сменит Лиз Трасс.



23 октября стало известно, что Борис Джонсон выбывает из гонки за лидерство в партии Тори и не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера.



Риши Сунак заручился поддержкой бывшего министра внутренних дел Сьюэллы Браверман, которая пользуется популярностью у правых консерваторов, и ее близкого союзника Стива Бейкера. Грант Шаппс, который сменил г-жу Браверман на посту министра внутренних дел после ее отставки на этой неделе, и министр труда и пенсий Хлоя Смит также оказали свою поддержку г-ну Сунаку.



Оба родителя Сунака по крови - пенджабские индусы. Жена - дочь одного из богатейших индийцев Нараяны Мурти.



Александр Шляпников