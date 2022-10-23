 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Съезд КПК оставил вопрос о наследнике лидера Китая нерешенным. В премьеры прочат главу горкома Шанхая Ли Цяна
00:36 24.10.2022

23.10.2022

В премьеры прочат главу горкома Шанхая
Владимир Скосырев

Граждан Китая о съезде информировал прежде всего телевизор. Фото Reuters
Генсек Компартии Китая Си Цзиньпин заложил фундамент для своего правления на следующие пять лет, введя в состав постоянного комитета Политбюро (ПК ПБ) из семи человек верных сторонников. Глава правительства Ли Кэцян, который раньше принадлежал к фракции комсомола, выпал из колоды, хотя неофициальный возрастной ценз – 67 лет позволял остаться. На встрече с прессой Си обещал продолжать курс реформ и открытости, но большинство экспертов ожидают, что жесткий идеологический контроль над населением сохранится, маловероятно и смягчение противоречий с США вокруг Тайваня.

В Советском Союзе расклад сил на самом верху был секретом, который пытались разгадать иностранные репортеры. Суждения порой выносились на основе того, кто за кем вышел на трибуну мавзолея во время праздника. В Пекине новое руководство партии было сначала представлено миру агентством "Синьхуа". Это приподнимает завесу тайны. Как следует из перечня новых членов ПК ПБ, вторым в иерархии значится 65-летний Ли Цян, секретарь парторганизации Шанхая. Это предполагает, что он станет следующим премьером Китая.

Пока этот пост занимает Ли Кэцян, назначенный 10 лет назад. Полагают, что он уйдет в отставку в марте, когда состоится сессия Всекитайского собрания народных представителей (парламента). Почему же на смену ему Си Цзиньпин избрал именно секретаря горкома Шанхая? New York Times замечает, что в начале года в этом громадном городе был объявлен локдаун из-за вируса, который обрек многих жителей на уединение в своих квартирах или в наспех открытых и неудобных помещениях для карантина. Из-за этого им с трудом удавалось купить продукты. Недовольные горожане стучали по стенкам балконов кастрюлями, а порой затевали потасовки с полицией. Это, казалось, бросало тень на карьеру шанхайского функционера. Но его давно знает и поддерживает Си. Это имеет ключевое значение для подъема по карьерной лестнице.

Будущий глава правительства с большой долей вероятности обозначен. Но кто же станет преемником генсека КПК, избранного на новый пятилетний срок? Этот вопрос остается открытым. Журнал Economist утверждает, что Си не планирует назначать наследника. Способствует это плавной передаче власти, когда придет срок, или нет?

История императорского, а потом и коммунистического Китая дает примеры беспощадной борьбы за престолонаследие. Император Цинь Шихуанди, объединитель государства, начавший сооружать Великую стену, отправился в командировку в восточную часть страны и в 210 году до нашей эры умер. Как пишет историк Сыма Цянь, придворные скрыли смерть и везли императорский обоз в столицу, чтобы помешать старшему сыну покойного унаследовать трон. Чтобы скрыть запах, рядом с колесницей ехали повозки с рыбой. Уловка поначалу сработала. Старший сын, против которого действовали заговорщики, покончил самоубийством. Младший взошел на трон, но оказался слабаком. Через четыре года династия Цинь рухнула.

После образования КНР в 1949 году дела поначалу обстояли ненамного лучше, чем при империях. В ходе "культурной революции" Мао Цзэдун назначил наследником министра обороны маршала Линь Бяо. Но тот, по официальной версии, составил заговор, а когда о нем стало известно, вылетел на самолете вместе с частью семьи в СССР. Самолет разбился в Монголии. Вторым неудачным наследником Мао стал Хуа Гофэн. После смерти "кормчего" в 1976 году Хуа стал председателем КПК, премьером и председателем Центрального военного совета. При нем с "культурной революцией" было покончено. Но он пытался проводить курс Мао и в конце 1978 года был фактически отстранен от власти Дэн Сяопином, выступавшим за проведение рыночных реформ.

При Дэне была неофициально установлена норма о том, что лидер может править 10 лет, а потом должен уступить место новому поколению. Это должно было обеспечить защиту страны от деспотизма эпохи Мао или от власти геронтократии, как в СССР. Тем не менее Цзян Цзэминь, пришедший к власти в 1989 году, продолжал вмешиваться в политику после отставки. И только следующий лидер Ху Цзиньтао четко выполнил неписаную заповедь о 10-летнем сроке. Во время прошедшего съезда он сидел в президиуме рядом с Си.

И тут произошел инцидент, нарушивший ход заседания. Двое помощников в масках, держа Ху под мышками, вывели его из зала. "Синьхуа" через Twitter распространило на английском языке сообщение, что 79-летний Ху почувствовал себя плохо.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Детали случившегося неизвестны. Одна версия – Ху действительно плохо себя почувствовал. Другая версия – хотел что-то сказать, а это не понравилось руководству. Что касается наследника, я думаю, Си Цзиньпин не собирается уходить, зачем ему наследник? Его называют ядром партии, он, как и другие лидеры такого типа, считает, что если уйдет, то все пойдет неправильно. О подоплеке будущей смены премьера Ли Кэцяна на Западе пишут, будто он принадлежал к фракции выходцев из комсомола. Я думаю, главная причина его отставки – разногласия с Си по экономике. Ведь премьер за нее отвечает. А ВВП вырастет в нынешнем году на 2% с небольшим, тогда как в прошлом увеличился на 8%".

Источник - НГ
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