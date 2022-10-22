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Последнее турецкое предупреждение: Запад пытается заставить Анкару присоединиться к антироссийским санкциям, - К.Логинова
00:41 24.10.2022

Последнее турецкое предупреждение: Запад пытается заставить Анкару присоединиться к антироссийским санкциям
Пойдет ли Эрдоган на уступки США и ЕС или продолжит сотрудничать с Москвой

Ксения Логинова

В Вашингтоне предупредили Анкару о необходимости уважать санкционный режим, действующий в отношении России. После встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой стороны договорились укреплять энергетические связи, в Турцию прилетела помощник министра финансов США Элизабет Розенберг. В последнее время в Анкару и Стамбул зачастили западные дипломаты и политики, отговаривающие республику от сотрудничества с РФ. В октябре это возымело эффект - турецкие банки отказались обслуживать российские платежные карты "Мир". Пойдет ли Эрдоган на уступки Западу или же продолжит и дальше гнуть свою линию, разбирались "Известия".

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Заставить Анкару занять жесткую позицию

"США усиливают давление на Турцию из-за отношений с Россией. Близкие отношения Эрдогана с Путиным разозлили западные державы" - с таким заголовком вышла статья агентства Bloomberg.

Схожую точку зрения высказала и турецкая газета Dünya со ссылкой на источники в Анкаре. По сведениям издания, со стороны Вашингтона поступило предупреждение о возможных санкциях из-за торговли с Россией. В публикации, в частности, отмечается, что Анкара с марта разрешила параллельный импорт в Россию, что сделало Турцию "транзитным хабом", в связи с чем многие российские компании открыли там свои представительства.

Накануне в Анкару и Стамбул прилетала американская делегация во главе с помощницей министра финансов США Элизабет Розенберг. Она встретилась с представителями местного минфина, бизнес-элит, научных кругов и гражданского общества.

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Основная цель поездки заключалась в обсуждении с турецкими коллегами соблюдения антироссийских санкций, введенных в отношении России широкой коалицией более чем из 30 стран мира. Эти ограничительные меры являются "последним шагом Запада, направленным на то, чтобы заставить Анкару занять более жесткую позицию в отношении Москвы", - говорится в публикации.

В частности, стороны "подтвердили важность тесного партнерства между США и Турцией для устранения рисков, связанных с уклонением от санкций и другой незаконной финансовой деятельностью", говорится в сообщении американского минфина.

Этот визит состоялся сразу после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин встретились в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и договорились укреплять энергетические связи, а в частности, создать в Турции международный газовый хаб.

"Углубление экономических и торговых связей Турции с Россией, подкрепленное тесным взаимодействием Эрдогана и Путина, разгневало Запад, стремящийся создать единый международный фронт, для того чтобы заставить Москву изменить курс в отношении Украины", - говорится в публикации.

В последнее время Запад не раз пытался убедить Анкару присоединиться к ограничительным мерам в отношении Москвы. Так, в июне в Турцию прилетал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, который пытался убедить Турцию присоединиться к блокировке российских активов за рубежом. Его визит был частью масштабных усилий администрации американского президента Джозефа Байдена по санкционной мобилизации союзников.

Политик разослал письма представителям турецких бизнес-кругов, предупредив о последствиях ведения бизнеса с Россией. В сентябре американский минфин пошел дальше и предупредил турецкие финансовые организации о рисках заключения новых договоров с оператором российских платежных карт "Мир". Это, в частности, встревожило турецких чиновников, и все пять банков впоследствии отказались обслуживать российские платежные карты.

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Параллельно на Анкару давил и Брюссель. В начале октября Турцию посетила еврокомиссар по финансовой стабильности, финансовым услугам и единому рынку капитала Мейрид Макгиннесс. "Турция становится все более важным партнером президента Путина, поскольку санкции препятствуют торговле, инвестициям и путешествиям россиян за рубеж. А Эрдоган, который будет баллотироваться на новый президентский срок в следующем году, надеется, что Россия поможет поддержать турецкую экономику", - считают журналисты Bloomberg.

Плюсы для Эрдогана

Определенные сдвиги уже происходят. Накануне Нидерланды вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V. - оператору "Турецкого потока", досрочно отозванную 18 сентября на фоне антироссийских санкций, отмечает доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков. По его словам, на такой шаг пошли, поскольку это важно для энергетической безопасности Европы.

Новость, к слову, подтвердили и в "Газпроме", таким образом, это дает возможность возобновить работу трубопровода в полном объеме. "Турецкий поток" - единственный маршрут, по которому газ поступает в Европу бесперебойно.

По мнению тюрколога, публичное предложение России создать газовый хаб с Турцией, а также последовавшее за этим согласие Анкары и заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что они с российским лидером "единомышленники в энергетических вопросах", взволновали европейские страны и изменили расстановку сил на западной шахматной доске.

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Аватков отмечает, что Анкаре выгодно предложение Москвы.

- Позиция хаба поможет Турции в очередной раз позиционировать себя как точку сопряжения и повысить свой престиж на международной арене, а также решить национальные экономические проблемы, - подчеркивает политолог.

Так, только по официальным данным, инфляция в стране превысила 80%. Специалист по Турции отмечает, что Россия сделала такое предложение республике, поскольку хотела бы видеть ее энергетическим хабом.

- Новый мир - это мир связок. В случае подобного тесного энергетического взаимодействия возникает еще одна связка Москвы с Анкарой. Помимо этого поставки газа и экономическое сотрудничество выгодны обеим сторонам. К тому же согласие Анкары может привести к очередному разладу в отношениях Турции с западными странами. Таким образом, играя на турецком самолюбии, Россия пытается подтолкнуть Анкару к окончательному выбору, а Турции все же придется занять чью-то сторону, прежде всего свою, - резюмировал эксперт.

С прагматизмом до конца

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Востоковед, публицист Андрей Онтиков, в свою очередь, отмечает осторожность турецкого лидера в сложившейся ситуации.

- Эрдоган прагматичен до предела. Там, где можно использовать Россию в своих целях, он будет это делать. В тех случаях, когда потенциальные потери будут перевешивать выгоду от использования РФ в своих целях, он будет идти на попятную. Если американцы закрывают глаза на какое-то окно возможностей для Анкары в плане налаживания сотрудничества с Россией, то Эрдоган не отказывается от взаимодействия с Москвой. В противном случае турецкий лидер не собирается подпадать под вторичные американские санкции. Политика банального прагматизма говорит о том, что выгоднее сохранить конструктивные отношения с США, принимая во внимание их экономические и политические возможности, нежели упрямиться, - уверен политолог.

Тем временем научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева в беседе с "Известиями" предположила, что Анкара будет и дальше придерживаться выбранного курса.

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- Скорее всего, Эрдоган продолжит гнуть свою линию, поскольку он руководствуется в первую очередь своими национальными интересами, а Запад, очевидно, боится потерять Турцию, опасается, что в таком случае она окончательно выйдет из орбиты его влияния. Представители Эрдогана еще летом неоднократно заявляли, что Турция не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, потому что это подорвет ее роль в качестве хаба, - считает тюрколог.

Эксперт отметила, что турецкие власти неоднократно давали понять, что в противном случае некому будет продолжать диалог с Москвой.

- Не факт, что на Западе это понимают, но Анкара им на это активно намекает. Для Турции важно сохранить статус-кво, быть хабом и по возможности улучшить свое экономическое положение или хотя бы сохранить то, что есть. Когда в очередной раз возник вопрос о возможных поставках американских F-16, Эрдоган сказал, что если не будет их, то будут другие. В общем, дал понять, что на США свет клином не сошелся, а Анкара успела обзавестись и другими партнерами, - пояснила специалист.

Источник - Известия
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