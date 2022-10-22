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Союзнички. Половина кыргызстанских банков перестали обслуживать российские карты "Мир"
07:17 24.10.2022

20 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

На сегодня 10 из 23 коммерческих банков Кыргызстана приостановили полностью или частично обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Об этом 24.kg сообщили в call-центрах банков.

Первыми о приостановлении обслуживания заявили банки "Компаньон", "Бакай Банк" и "Дос-Кредобанк".

"Информируем вас, что приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах банка. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание", - заявила пресс-служба "Банка Азии".

В "Айыл Банке" и Кыргызско-Швейцарском банке рассказали, что не обслуживают "Мир" по техническим причинам.

В "Халык Банке" не работают с этими картами в связи с геополитической ситуацией.

"Демир Банк" также приостановил обслуживание карт "Мир". О причинах и сроках возобновления работы с российской платежной системой в банке не сообщают.

В ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" просто сообщили, что карты "Мир" они не обслуживают.

"ФИНКА Банк" ранее заявлял, что "благодаря сотрудничеству с российской платежной системой "Мир" пользоваться "FINCA ЭЛКАРТ" вы сможете не только в Кыргызстане и России, но и в Беларуси и Армении. Снимать деньги с карты возможно в любом банкомате банка, в котором принимают "Элкарт". Но саму карту "Мир" банк не обслуживает.

В "Аманбанке" карточного отдела нет и банкоматов тоже.

"Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" в связи с геополитической ситуацией с 20 октября приостанавливает обслуживание карт "Мир" некоторых российских банков в своих устройствах.

Теперь не обслуживают карты "Мир" следующих банков России:

ПАО "Сбербанк России";
ОАО "Внешторгбанк";
ПАО "Промсвязьбанк";
АО "Альфа Банк";
ПАО "Совкомбанк";
ПАО "Банк Открытие";
АО "Газпромбанк";
ОАО "Россельхозбанк";
АО "АКБ "Новикомбанк";
ПАО "Московский Кредитный Банк";
АО "АБ "Россия";
ПАО "Уральский банк реконструкции и развития";
АО "СМП Банк";
ПАО "Транскапиталбанк";
ПАО "АКБ "Инвестиционный торговый банк";
ЗАО "Индустриальный Сберегательный Банк";
АО "Черноморский банк развития и реконструкции";
ЗАО "Промышленный сберегательный банк";
АО "Генбанк";
Российский национальный коммерческий банк;
АО "Дальневосточный банк".
Работают с картами "Мир" в "ЭкоИсламикБанке".

Связаться с "ФинансКредитБанк КАБ" по указанным на его сайте телефонам не удалось.

Отметим, что не все банки отказались от обслуживания карт "Мир".

"Толубай банк" принимает карты, но обналичить средства с них можно только через банкомат. Через кассу обналичить средства нельзя.

"Да, мы принимаем карты "Мир". Обналичить средства с них можно в наших банкоматах. Комиссия при этом будет с вашей стороны. Что касается оплаты через POS-терминалы, то этот момент лучше уточнять в торговых точках", - рассказали в банке "Бай-Тушум".

По-прежнему можно обналичить деньги с карт "Мир" российских банков в "Капитал Банке", "Кыргызкоммерцбанке", "Кыргызском Инвестиционно-Кредитном Банке" (через банкоматы).

"Оптима Банк" с картами "Мир" работает. Через отделения или банкоматы банка можно обналичить средства с карты", - рассказали в финансово-кредитном учреждении.

"Керемет Банк" обслуживает в своих банкоматах карты "Мир", VISA, UnionPay, "Элкарт", "Золотая корона".

"РСК Банк" пока обслуживает карты "Мир". Но сколько это продлится, неизвестно. В банке отметили, что ситуация может измениться в любой момент.

В Национальном банке ранее отмечали, что коммерческие банки страны сами решают, сотрудничать ли с той или иной платежной системой.

На прошлой неделе заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на Российско-Кыргызском инвестиционном форуме заявил о необходимости расширения в КР сети банков, которые используют российские платежные системы.

"Необходимо активно продвигать, развивать, расширять сеть банков, которые используют российские платежные системы, как систему подтверждения финансовых сообщений, так и карту "Мир", которая в Кыргызстане принимается. Нужно расширять эту сеть тоже", - сказал он.

США ввели санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт России (операторы карт "Мир") Владимира Комлева. Сама система не входит в санкционные списки. При этом сообщалось, что США могут ввести санкции за поддержку использования карт "Мир" за пределами РФ.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования Национальной системы платежных карт и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ", - говорилось в заявлении.

Турецкие Isbank и DenizBank, некоторые банки Казахстана и Вьетнама заявили о приостановке приема карт "Мир".

Источник - 24.kg
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