КазАрмию будут лучше снабжать и финансировать, - Аскер Бейсенов

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08:45 24.10.2022

Оклады в Вооруженных силах РК будут повышаться поэтапно – Минобороны

Что гарантирует государство военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил, предусмотрены ли им надбавки за особые условия службы и премия – об этом и другом рассказал журналисту Zakon.kz начальник Департамента экономики и финансов Министерства обороны полковник Аскер Бейсенов.
– Аскер Курмангалиевич, год назад президент страны – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев назвал социальный пакет военнослужащих одним из самых конкурентоспособных на фоне других стран СНГ. Какие выплаты им производятся, из чего складывается их заработная плата?

– Начну со второй части вопроса – денежного довольствия военнослужащих. Оно складывается из оклада по воинской должности в зависимости от выслуги лет, звания и надбавок. Действующая тарифная система представляет собой основу, на которой держится организация оплаты и стимулирования воинского труда. Кроме того, каждый военнослужащий получает надбавку за классную квалификацию, которая повышается в процессе всей воинской службы.

К примеру, специалист 2-го класса получает надбавку 10% от должностного оклада, специалист 1-го класса – 20%, а военнослужащему, имеющему квалификацию "Шебер" (мастер-наставник), добавляется 30%. Как раз сейчас в Вооруженных силах проводится итоговая проверка, во время которой подтверждаются или повышаются классные квалификации.

– Надбавки в разных видах Вооруженных сил и родах войск отличаются? Есть ли какие-то специфические надбавки у моряков, летчиков, десантников, врачей, военнослужащих Сил специальных операций и так далее?

– Все надбавки условно можно разделить на компенсирующие и стимулирующие. Первые играют роль компенсирования "потерь" при исполнении обязанностей воинской службы. Допустим, вред здоровью, служба в экстремальных условиях и так далее. А стимулирующие способствуют повышению профессионализма и достижению высокого уровня готовности в определенной области.

В настоящее время имеются такие основные виды надбавок, как за классную квалификацию и работу с секретными документами. Также предусмотрены выплаты за шифровальную работу, за особые условия службы летному составу, авиационным наземным специалистам и морякам, за прыжки с парашютом, за работу со сверхчастотной аппаратурой, за особые условия прохождения службы в военной полиции, за работу с иностранными языками в оперативной деятельности, за проживание в зонах экологического бедствия и многие другие.

Их размер составляет от трех до девяноста процентов к должностному окладу в зависимости от образования, квалификации и продолжительности службы.

– А в отношении гражданского персонала Вооруженных сил надбавки предусмотрены?

– Конечно. Для этого вышло специальное постановление правительства, в котором как раз-таки говорится о надбавках военным медикам, а также за привлечение к мобилизационной работе, за обеспечение сохранности вооружения, боеприпасов, боевой техники и имущества и даже за постоянную боевую готовность и несение боевого дежурства.

Кроме того, существуют выплаты за работу с секретными и совершенно секретными документами, за работу в ночное время, выходные и праздничные дни и многие другие. В научной и культурной сферах доплаты производятся за почетные звания "народный", "заслуженный" и за ученую степень кандидатам, докторам наук и философии (PhD).

– В социальных сетях обсуждается повышение заработной платы учителям, медработникам, сотрудникам ЧС и так далее. А военнослужащим будут увеличивать?

– По этому поводу могу сказать, что по поручению главы государства в 2020 году правительство провело большую работу по систематизации оплаты труда в органах, обеспечивающих национальную безопасность. Так вот, согласно внесенным изменениям и дополнениям, должностные оклады военнослужащих Вооруженных сил будут повышаться поэтапно в течение 2021–2023 годов. Ожидается, что за это время денежное довольствие в среднем увеличится на 60%.

– Помимо зарплаты, военнослужащие получают какие-то выплаты в качестве поощрения или премий?

– Премиальные выплаты не являются обязательными, они производятся в зависимости от экономии денежных средств. Тем не менее, руководство Минобороны изыскивает возможность и средства для премирования личного состава.

Премии, как правило, выплачиваются в рамках празднования знаменательных дат. К примеру, в этом году премирование военнослужащих и гражданского персонала проводилось 7 мая – ко Дню защитника Отечества и к 30-летию Вооруженных сил. Премия была выплачена всем военнослужащим, не имеющим дисциплинарных взысканий, в размере 50% от должностного оклада.

На днях был подписан приказ министра обороны о премировании личного состава к национальному празднику – Дню Республики.

Помимо премирования к знаменательным датам, руководство Минобороны уделяет большое внимание вопросам материального стимулирования личного состава, в том числе по социальным аспектам, а также за выполнение заданий особой важности и сложности и другие достижения.

Торгын Нурсеитова

Источник - Zakon.kz
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