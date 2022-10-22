Союзное промпроизводство. ЕАЭС намерен субсидировать кредиты промышленной кооперации своих стран, - Къ

09:52 24.10.2022

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) запускает "пилот" по финансовой поддержке проектов промышленной кооперации. На старте речь идет о субсидировании в течение пяти лет процентных ставок на сумму порядка $20–30 млн в год для промышленных проектов в цепочках добавленной стоимости минимум в трех странах ЕАЭС. Идея, одобренная в Ереване премьер-министрами стран ЕАЭС, требует расширения полномочий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и при успехе может быть достаточно быстро масштабирована.



Главы правительств стран ЕАЭС договорились в Ереване о совместном финансировании новых межстрановых производственных цепочек



Вопрос о пилотном проекте по промышленной кооперации был главным в повестке заседания Евразийского межправительственного совета - регулярного совещания правительств ЕАЭС, торгово-экономического интеграционного объединения России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии (статус наблюдателей в ЕАЭС имеют Молдавия, Узбекистан и Куба) - в конце прошлой недели в Ереване. По словам министра по промышленности и АПК ЕЭК Артака Камаляна, "главы правительств стран ЕАЭС поддержали необходимость наделения комиссии новыми полномочиями для организации деятельности на наднациональном уровне по работе с проектами и оказанию финансовой поддержки".



Вопрос о финансировании проекта ЕАЭК по субсидированию промкооперации будет вынесен на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета - глав государств ЕАЭС.



Совместное финансирование промкооперации из общего бюджета для такого рода объединений (союз создавался изначально как таможенный) - нечасто достигаемая стадия интеграции. По словам российского вице-премьера Алексея Оверчука, финансировать ее предполагается через ЕЭК из средств антидемпинговых и специальных пошлин в рамках союза - это около 19% годовых сборов, которые, по оценке председателя ЕЭК Михаила Мясниковича, составляют $190–230 млн в год, то есть речь идет о $20–30 млн субсидий промкооперации, которую решено осуществлять в виде субсидирования ставок по кредитам. Общий критерий для проекта - участие не менее трех сторон в ЕАЭС, формирование добавленной стоимости во всей цепочке поставок и финансовая эффективность проекта - его рентабельность и устойчивость при поддержке и рост взаимной торговли и инвестиций. Пока нет информации о претендентах на субсидии (они вряд ли будут доступны ранее 2023 года, исходя из параметров, речь может идти о поддержке кредитов на $300–350 млн в год), но эти схемы при накоплении опыта в пятилетнем "пилоте" легко и недорого масштабируются.



По словам господина Оверчука, одна из целей проекта - поднятие общего уровня промышленности в ЕАЭС, трансферт технологий и их совместное развитие.



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ЕАЭС в условиях сильного санкционного давления крупнейших экономик мира на РФ и Белоруссию (вызванных военной операцией РФ на Украине) оказался достаточно действенным инструментом поддержки экономик пяти стран и стабилизирующим фактором для их работы. Так, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о договоренности стран ЕАЭС совместно ограничивать появление на национальных уровнях новых препятствий во взаимной торговле, что было бы невозможно, если бы для стран ЕАЭС выгоды от работы союза были бы меньше политических рисков. При этом Михаил Мишустин призвал сохранять внешнюю открытость ЕАЭС - так, российский премьер-министр пригласил коллег работать в российской промышленной зоне в Египте.



ЕАЭС готовится к расширению расчетов в национальных валютах

Поддержка промкооперации - лишь один из признаков того, что ставка на ЕАЭС (по крайней мере для России) рациональна, поскольку союз рассматривают как инструмент поддержки в том числе собственного технологического развития. Премьер-министр РФ заявил также о том, что союз готовится "к полноформатному запуску интегрированной информационной системы союза" - она поможет в том числе "упрощению и ускорению всех процедур" в рамках работы структур ЕАЭС уже в цифровом формате.



Дмитрий Бутрин

№197/П от 24.10.2022, стр. 2