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Человек в дырявом ботинке: чем удобен Риши Сунак России на посту британского премьера
10:07 24.10.2022

ЧЕЛОВЕК В ДЫРЯВОМ БОТИНКЕ: ЧЕМ УДОБЕН РИШИ СУНАК РОССИИ НА ПОСТУ БРИТАНСКОГО ПРЕМЬЕРА
Кто станет новым премьер-министром Великобритании после громкой отставки Лиз Трасс и отказа Бориса Джонсона вернуться на этот пост? В Лондоне прочат на это место Риши Сунака, ранее уже предлагавшего свою кандидатуру, но проигравшего Трасс. Эксперты объясняют, чем удобен Сунак России на посту британского премьера.

Продержавшись на посту премьер-министра Великобритании 44 дня, Лиз Трасс умудрилась, говоря словами политтехнолога Марата Баширова, "напортачить так, что следующие парламентские выборы ее Консервативная партия может проиграть". Ее предшественник на этой должности Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства, сообщил телеканал Sky News. И теперь, с большой долей вероятности, новым премьером Британии станет Риши Сунак.

Кто такой Риши Сунак?
Экономический и политический обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько отметил, что Риши Сунак по крови - пенджабский индус, а его супруга - дочь одного из богатейших индийцев Нараяны Мурти.

Сунак не представляет ни одну из фракций в Консервативной партии. Поддержка Сунака - это деловой Сити, - поясняет Пронько. - Он - технократ, противник Брекзита. Сунак в большей степени традиционалист и не сторонник "игр в геополитику".

Британские СМИ отмечают, что Сунак и его жена Акшата Мурти владеют общим состоянием в 730 миллионов фунтов стерлингов, что ставит их на 222-е место в списке самых богатых людей по версии Sunday Times.

Человек в дырявом ботинке
В бытность кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, соревнуясь за этот пост с Трасс, бывший глава британского Минфина Риши Сунак отличился скандальным эпизодом во время дебатов в Дарлингтоне. На них он явился в дырявом ботинке. В итоге британцы высмеяли его.

Кандидат в лидеры от консерваторов был замечен в черном костюме и синем галстуке, но зоркие зрители заметили дырку на подошве его левого ботинка, - сообщала газета Daily Express. - Обычно политик следит за своей внешностью на мероприятиях, но из-за этой неисправности гардероба люди смеялись над миллионером.

Незадолго до инцидента с дырявым ботинком Сунак оказался в центре внимания из-за видео 2001 года, которое быстро разошлось по Сети. На записи он упомянул, что у него "нет друзей из рабочего класса", и хвастался тем, что забирает деньги из "неблагополучных городских районов", перекачивая средства в более богатые.

В чем выгода России?
Юрий Пронько в своем Telegram-канале обратил внимание на тот факт, что у возможного будущего премьера особые отношения с Россией.

Его финансовая компания работала в Москве и имела значительный круг клиентов, - напомнил обозреватель "Первого русского". - Его премьерство может увести от России Индию - риск. Его премьерство может резко снизить участие Лондона в геополитических играх, в том числе на Украине, - позитив.

Впрочем, эксперт советует не торопить события, а дождаться избрания нового британского премьера.

Марат Баширов у себя в Telegram-канале "Политджойстик" тоже напомнил, что Риши - индус и бывший министр финансов.

Его задача - попробовать все исправить, сохранить лидерство Консервативной партии, и это дает шансы нам, - высказал свое предположение политэксперт. - Лиза (это я шучу, она - Лизи) и до этого Борис Джонсон слишком увлеклись поддержкой режима Зеленского и забыли о проблемах своих избирателей и своей экономики.

Политконсультант Андрей Перла в своем Telegram-канале "Умный еврей при губернаторе" отметил, что "интересно будет, если индус окажется лучшим и более "долгоиграющим" премьером, чем природные англичане", добавив, что "в нынешних обстоятельствах это вполне вероятно - после Бориса и Лизы…".

Еще и потому интересно, что он - таки индус, то есть индуист. По крайней мере, так про него пишут. Понятно, что на самом деле Лондон ему стоит обедни. Но все-таки, по названию. То есть Англия как христианская страна на наших глазах заканчивается. Это очень важно. Стратегически важно,

- особо подчеркивает эксперт.

Источник - tsargrad.tv
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