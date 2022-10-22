 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что происходит? Цели России в мировой гибридной войне (продоление), - Сергей Глазьев
10:24 24.10.2022

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ

ЧТО ПРОИСХОДИТ? ЦЕЛИ РОССИИ В МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ
Переходим к конкретике. В очередной главе исследования "Что происходит?" академик Сергей Глазьев по пунктам раскрывает истинные цели России в специальной военной операции на Украине и – шире – в глобальном мировом противостоянии. Не стоит питать иллюзий – война идет на уничтожение русского этноса и освобождения занимаемых им территорий для "цивилизованных народов".

IX часть: "Что происходит? 8 шагов к Победе России"

Ради всего человечества
Понимание объективных закономерностей развертывания мировой гибридной войны и субъективных проблем нашей системы управления позволяет сделать очевидные выводы и обосновать даваемые рекомендации.

Без выхода из ловушки рефлексивного управления и обретения собственной стратегии в мировой гибридной войне Победа в ней невозможна.

Эта стратегия должна включать четкое определение целей, обоснование задач и способов их решения, план мер по достижению запланированных результатов.

С учетом угроз самому существованию России со стороны развязавших эту войну США и их союзников по НАТО цель должна быть достаточно великой, чтобы сплотить наш и другие народы в борьбе за мир. Без преувеличения, за ВСУ стоят античеловеческие силы, направляющие политиков западных государств по пути расчеловечивания своих народов. Разрушение фундаментальных основ воспроизводства человеческого общества – института семьи, естественной самоидентификации мужчин и женщин, отцов и матерей, различение добра и зла, навязывание содомии и культа смерти – является целью "глубинного государства" США, манипулирующего политическими партиями и силовыми структурами западного мира.

Россия сегодня вынуждена принять на себя главный удар этих сил, стремящихся к мировому господству для трансформации человечества в управляемое искусственным интеллектом стадо утративших всякие признаки коллективной идентичности киборгов. По сути, Россия вынуждена вести войну за спасение человечества, и цели СВО должны быть погружены в этот глобальный контекст.

Вера против зла
Для этого должны быть взяты на вооружение символы нашей Веры. Наши воины своим сердцем это понимают, водружая на своих боевых машинах хоругви. Понимание экзистенционального смысла этой вынужденной для нас войны сделает ее священной в общественном сознании не только нашей страны, но и подавляющего большинства желающих самосохранения людей всей планеты. Для обоснования своих целей нам необходимо апеллировать к смыслам духовной культуры человечества в противовес темным силам нацизма, расизма и сатанизма, двигающим политическое руководство стран Запада.

Мы вынуждены принять вызов зараженной вирусом нацизма выруси, чтобы навсегда покончить с этими античеловеческими силами ради мира и дружбы между народами в формирующемся новом мирохозяйственном укладе.

Такая постановка цели необходима как для объединения нашей страны, встающей "на смертный бой с фашистской силой темною", так и для создания поддерживающей нашу борьбу за выживание человечества широкой международной коалиции, включая консервативно-социальные силы западных стран. Ниже излагаются задачи, решение которых необходимо для достижения Победы.

Цели России в мировой войне
Применительно к уже заявленным целям денацификации и демилитаризации Украины необходимо следующее уточнение задач.
Поскольку главным нацистом и милитаристом Украины является ее президент-оборотень Зеленский, по указам которого происходит тотальная мобилизация населения Украины на убийство, именно в отношении него и назначенных им должностных лиц должны быть выдвинуты соответствующие обвинения, в том числе в военных преступлениях против мирного населения и преступлениях против человечества, ядерном терроризме, применении химического оружия, разработке биологического оружия. До украинских граждан, включая военнослужащих, необходимо довести информацию о том, что целью СВО является не их уничтожение, а, наоборот, спасение от угрожающего их существованию антинародного марионеточного режима. Следует всячески стимулировать народно-освободительное движение на Украине за независимость от американо-британской оккупации.
Необходима срочная публикация критериев распознавания украинских военнослужащих по составу совершаемых ими преступлений с амнистией лиц, которые не принимали решения, повлекшие убийство гражданского населения. Эти критерии следует довести до максимально широкого круга украинских военнослужащих с предложением слагать оружие и прекращать сопротивление российской армии. Сдающиеся или переходящие на сторону союзнических сил России и ЛДНР украинские военнослужащие, не совершавшие преступлений против мирного населения и российских военнопленных, должны оперативно получить возможность натурализации на контролируемой Россией территории и воссоединения с семьями.
СБУ должна быть объявлена террористической организацией, осуществляющей геноцид русского населения Украины.
На основе доказательств руководящей роли ЦРУ, МИ-6 и Пентагона в формировании и деятельности СБУ и ВСУ, США и Британия должны быть объявлены спонсорами терроризма и соучастниками геноцида русского населения Украины. Пентагон, командующий обстрелами Запорожской АЭС, а также осуществляющие этот обстрел ВСУ должны быть обвинены в ядерном терроризме. Цели СВО должны быть дополнены защитой русского населения Украины от геноцида со стороны спонсируемого США и Британией нацистского режима, а также Украины и Европы – от ядерного терроризма.
Наряду с СВО необходимо определить цели России в мировой гибридной войне.
Защита человечества от дегуманизации, осуществляемой политическим руководством США и большинством других стран НАТО.
Устранение угроз разработки и применения биологического оружия, включая коронавирусы, со стороны США, спецслужбы которых занимаются этим вопреки Международной конвенции 1975 г. о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Прекращение вмешательства США и Британии во внутренние дела суверенных государств.
Прекращение эксплуатации странами-эмитентами мировых резервных валют остального мира путем неэквивалентного экономического обмена и санкционных угроз.
Необходимо инициировать в БРИКС, ШОС и ЕАЭС скорейший переход к новому мирохозяйственному укладу, основанному на принципах взаимного уважения национальных суверенитетов, равноправия, взаимовыгодности и справедливости в международных отношениях, строгого соблюдения международного права. Россия могла бы выступить инициатором создания коалиции стран, заинтересованных в прекращении мировой гибридной войны и переходе к новой архитектуре международных валютно-финансовых отношений.
Необходимо незамедлительно приступить к реализации охарактеризованных выше мер экономической политики в целях перехода к осуществлению разработанной в РАН стратегии опережающего развития России. Без принятия изложенных выше мер по мобилизации всех имеющихся в экономике ресурсов Победа над противником, обладающим на порядок большими финансовыми возможностями, невозможна.
Необходимые разъяснения этого плана будут опубликованы в 12-й, заключительной главе масштабного исследования академика С. Глазьева "Что происходит?".

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666596240


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