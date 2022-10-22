Жители Оша собираются на "кемпир-абадский митинг" - против предательства кырвластей

10:28 24.10.2022

24 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

В городе Ош пройдет митинг против передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану



Сегодня в Оше пройдет митинг против передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану и за свободу слова. Об этом сообщили пользователи соцсетей.



Отмечается, что митинг пройдет на центральной площади южной столицы в 13.00.



Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: у властей есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.



В воскресенье начались массовые задержания. По последним данным, на 48 часов задержаны Кенешбек Дуйшебаев, Эрлан Бекчороев, Айданбек Акматов, Асия Сасыкбаева, Рита Карасартова, Атай Бейшенбек, Клара Сооронкулова, Азимбек Бекназаров, Айбек Бузурманкулов, Жениш Молдокматов, Бектур Асанов, Нурлан Асанбаев, Гульнара Джурабаева, Равшан Джеенбеков, Таалай Мадеминов, Улугбек Маматаев, Перизат Суранова, Чингиз Капар, Али Шабдан уулу, Талант Эшалиев, Кубанычбек Кадыров.



В ИВС ГУВД Бишкека и районов Чуйской области водворен 21 человек. На один месяц с содержанием в СИЗО-1 столицы также арестован экс-депутат парламента Канат Исаев.



В их домах провели обыски, затем в отношении активистов и политиков вынесли постановления о задержании.