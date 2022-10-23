Координационный совет при Правительстве РФ и неотложность экономической мобилизации, - В.Катасонов

10:32 24.10.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 23.10.2022 |



Координационному совету придется взять на себя тяжелейшую задачу реформирования всей системы управления экономикой



В России появился новый институт – Координационный совет при Правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов (далее – Координационный совет или КС).



21 октября указ был подписан президентом РФ и сразу вступил в силу. Всего в КС 19 членов, председатель Координационного совета – премьер-министр М. Мишустин.



Основными задачами КС являются: принятие решений по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Кроме того, совет будет принимать решения по вопросам, связанным с обеспечением ВС РФ, других войск, воинских формирований вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе выполнением работ и оказанием услуг в этих целях.



Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции, сроки выполнения такого задания, а также контроль за его выполнением.



"Ключевые направления выполнения целевого задания включают в себя в том числе поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарное обслуживание, проведение ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечение логистики",



– говорится в документе.



Координационный совет будет решать вопросы, связанные с формированием цен на товары, работы, услуги, необходимые для обеспечения в ходе проведения СВО потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.



Кроме того, эта структура будет оказывать содействие в обеспечении создания объектов военной инфраструктуры, в том числе в оборудовании казарм, мест дислокации войск (сил), полигонов, учебно-тренировочных баз и объектов социально-бытового назначения.



Также на КС возложена задача координации цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе создание баз данных мобилизационных ресурсов.



Учреждение КС – существенный шаг в наведении порядка в условиях, будем говорить откровенно, де-факто чрезвычайного положения. Однако хотелось бы предостеречь от некой эйфории, которая возникла среди тех, кто сравнил появление Координационного совета с учреждением в нашей стране Совета труда и обороны (в 1918 году) или ГКО – Государственного комитета обороны (в 1941 году).



"Это не замена правительству, но это чрезвычайный орган, уполномоченный решать весь комплекс задач по обеспечению вооруженных сил", – поясняет политолог Виталий Иванов. "Это копирование ситуации Государственного комитета по обороне", – комментирует директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников. "Координационный совет напоминает советский государственный комитет обороны, с единым управлением и единым планированием… Важной задачей будет снятие административных барьеров на всех этажах власти, в результате существенно повысится оперативность принятия и исполнения решений", – говорит доктор экономических наук, профессор департамента общественных финансов финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Виталий Шаров.



Мне бы тоже хотелось, чтобы новый Координационный совет имел такие же полномочия и такую же мощь, как ГКО. Однако, к сожалению, весовые категории несопоставимы.



ГКО, этот чрезвычайный орган управления страной, был учрежден уже на восьмой день Великой Отечественной войны, 30 июня постановлением ЦК ВКП(б). Он обладал всей широтой полномочий военной, политической и хозяйственной власти. Главной целью ГКО было обеспечить максимальную военную, политическую и хозяйственную мобилизацию страны. Все документы, которые выходили из комитета, имели силу закона и были обязательны к исполнению для всех граждан, всех предприятий и организаций, всех военных и всех коммунистов любого ранга. ГКО стоял над правительством, над ЦК ВКП(б), над Верховным Советом, над командующими армиями и другими соединениями.



Возглавил ГКО И.В. Сталин, который занимал также должности секретаря ЦК ВКП(б) и председателя Совета народных комиссаров СССР. Впоследствии Сталин занял еще посты председателя Ставки Верховного Главнокомандования (с 10 июля 1941 года) и Народного комиссара обороны СССР (с 19 июля 1941 года). Заместителем председателя ГКО был назначен В.М. Молотов, первыми членами ГКО стали К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, Л. П. Берия (в 1944 году Лаврентий Павлович сменил Молотова на посту заместителя председателя Комитета). Позднее в состав ГКО вошли Н. А. Вознесенский (в то время председатель Госплана СССР), А. И. Микоян, Л. М. Каганович, Н. А. Булганин (вместо Ворошилова).



Оперативно была выстроена управленческая вертикаль ГКО. 22 октября 1941 года ГКО издал постановление о создании городских комитетов обороны (ГорКО), в котором указывалось, что ГорКО создавались "в интересах сосредоточения всей гражданской и военной власти и установления строжайшего порядка в прилегающих районах, представляющих ближайший тыловой район фронта". ГорКО должны были координировать работу гражданских и военных органов власти для решения возникающих проблем. В их состав входили представители советских, партийных органов, руководители органов НКВД и военного командования. ГорКО были созданы в 60 наиболее крупных городах страны.



За все время существования ГКО постановлений и распоряжений (большая часть – с грифом "секретно") было принято 9971. Документы, выходившие из ГКО, касались вопросов эвакуации населения и промышленности (в первый период Великой Отечественной); организации боевых действий и распределения вооружений; мобилизации промышленности (особенно выпуска вооружений и боеприпасов); принятия на вооружение новых видов вооружения и боеприпасов; формирования гвардейских частей; организации противовоздушной обороны; борьбы с диверсантами, саботажниками, дезертирами и паникерами; обращения с трофейным оружием и боеприпасами; изучения и вывоза в СССР захваченных образцов техники, промышленного оборудования; репараций (на заключительном этапе войны); назначения уполномоченных ГКО; о начале работ по урану (создание ядерного оружия – с 1944 года); структурных изменений в самом ГКО. В 1943 году по решениям ГКО появились такие новые структуры, как Наркомат государственной безопасности (НКГБ) СССР, который был выделен из состава НКВД, и знаменитый "Смерш" (Смерть шпионам) в составе Наркомата обороны (подчинялся непосредственно И.В. Сталину).



Если в начале войны большую часть решений принимал лично Сталин, и его решения часто оформлялись задним числом как коллегиальные, то со временем ГКО стал реальным органом коллективного руководства страной в чрезвычайной ситуации. Роль ГКО в управлении государством в годы войны и победе СССР над фашизмом трудно переоценить. К началу осени 1945 года после победы на Японией все задачи ГКО были выполнены, и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1945 года Государственный комитет обороны был расформирован.



Я дал эту краткую справку о ГКО, чтобы была понятна несопоставимость объема его полномочий и полномочий Координационного совета при при Правительстве РФ.



Надо также иметь в виду, что тогдашнему ГКО не надо было заниматься переходом отечественной экономики на рельсы мобилизации. Такой переход начался еще на рубеже 20-30-х годов. К началу Великой Отечественной войны новый хозяйственный механизм был уже отлажен. Государственному комитету обороны надо было лишь внести некоторые коррективы в этот механизм, перевести его на еще более форсированный режим мобилизации.



Нынешний Координационный совет вынужден будет решать задачи военно-экономического характера на базе механизма рыночной экономики, который не приспособлен к решению мобилизационных задач. Либо Координационному совету придется взять на себя тяжелейшую задачу реформирования всей системы управления экономикой, либо деятельность КС будет малоэффективной и формальной.



Также обращает на себя внимание, что в списке членов Координационного совета нет некоторых руководителей, без которых эффективное экономическое обеспечение СВО будет крайне затруднено. Особо бросается в глаза, что в составе КС нет руководителя Банка России. Я уже неоднократно показывал, что Центробанк всячески торпедирует любые попытки российских властей по проведению каких-либо мобилизационных мероприятий. Работа КС без участия Центробанка будет крайне малоэффективной. Впрочем, я не исключаю, что КС, натыкаясь на постоянные препятствия, чинимые Банком России для проведения экономической мобилизации, может поставить вопрос о радикальной реформе самого Центробанка.